Hải Phòng: Thưởng Tết cao nhất hơn 192 triệu đồng

Theo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, mức thưởng Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên toàn thành phố dự kiến đạt trung bình 7.358.000 đồng/người, tăng khoảng 4% so năm trước, thành phố cũng thực thi nhiều chính sách an sinh xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người lao động…

Theo thống kê của Sở Nội vụ Hải Phòng, Tết năm nay trên địa bàn thành phố, các Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ có mức thưởng trung bình 5,1 triệu đồng, mức cao nhất 30 triệu đồng và thấp nhất 1 triệu đồng.

Các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng trung bình 6,25 triệu đồng, cao nhất 22 triệu, thấp nhất 1 triệu.

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng trung bình 7,57 triệu đồng, mức cao nhất lên tới 192,781 triệu đồng trong khi mức thấp nhất chỉ đạt 300.000 đồng, khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng trung bình 6,8 triệu đồng, cao nhất 95 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Khối doanh nghiệp dân doanh thể hiện sự phân hóa khá sâu sắc với mức thưởng cao nhất đạt 95 triệu đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ ô tô Hải Dương, nhưng cũng có mức thấp nhất chỉ có 200.000 đồng, các doanh nghiệp nhà nước duy trì mức thưởng tương đối ổn định nhưng ở mặt bằng chung thấp hơn.

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn, điển hình như Công ty TNHH Cheng V, dù phải trải qua một sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về kinh tế trong năm 2025 nhưng thưởng Tết cho hơn 600 lao động bằng với năm ngoái, Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam duy trì mức thưởng Tết bình quân 7,7 triệu đồng/người cùng triển khai tặng quà và bố trí xe đưa đón công nhân ở xa về quê ăn Tết.

Nhiều doanh nghiệp đã sớm công bố phương án thưởng để người lao động yên tâm như Công ty CP Văn phòng phẩm Hải Phòng dự kiến thưởng 1 tháng lương cơ bản kèm thưởng doanh thu, Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam có kế hoạch thưởng bằng 1,2 lần lương.

Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, chính quyền thành phố Hải Phòng cũng triển khai các chương trình an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Thành phố đã ban hành quy định về mức chi quà Tết Nguyên cho người có công, cán bộ và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn.

Thành phố tặng quà 7 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, tặng quà 6 triệu đồng/người đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; các giáo sư, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân đã nghỉ hưu...

Ngoài ra, còn có nhiều mức quà từ 1,5 triệu đến 4 triệu đồng dành cho các cấp cán bộ, sĩ quan nghỉ hưu, và đảng viên được tặng huy hiệu Đảng.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến đầu tháng 1/2026, công đoàn thành phố đã trao 700 suất quà Tết dương lịch và tặng 600 phiếu thay dầu xe máy miễn phí cho người lao động.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 01/2026, sẽ có tổng cộng 16.000 suất quà Tết Dương lịch và 6.600 suất thay dầu xe máy miễn phí được trao tận tay công nhân, người lao động trên toàn thành phố giúp người lao động giảm bớt chi phí đi lại.