Các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy từ 1/1/2027

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, bao gồm cả khối công lập và tư nhân trên toàn quốc không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027...

Theo Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc năm 2026, Bộ Y tế đặt mục tiêu bảo đảm 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào 31/12/2026.

Trong đó, tất cả các bệnh viện (bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân) không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027. Bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Do đó, các đơn vị cần ưu tiên nguồn lực, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cần bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, nâng cao năng suất, chất lượng công tác khám, chữa bệnh, mang lợi ích thiết thực cho người bệnh, người dân, cơ sở y tế. Đặc biệt, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật khi triển khai.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ Y tế đề ra nhiều nhiệm vụ cần thực hiện, như xây dựng chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành trong quý 1/2026.

Xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 54/2017/TT-BYT về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2026.

Cùng thời hạn này, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn hoàn thành xây dựng hướng dẫn về triển khai giá dịch vụ sử dụng hệ thống RIS-PACS không in phim; hướng dẫn, triển khai quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có kết cấu chi phí quản lý; cập nhật, bổ sung các bộ danh mục thuật ngữ lâm sàng, bộ danh mục chỉ số cận lâm sàng, các bộ danh mục về chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng lĩnh vực y, dược cổ truyền...