Các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy từ 1/1/2027

Theo Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án
điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc năm 2026, Bộ Y tế đặt mục tiêu bảo đảm
100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc hoàn thành triển khai hồ sơ
bệnh án điện tử vào 31/12/2026.
Trong đó, tất cả các bệnh viện
(bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân) không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy
từ ngày 1/1/2027. Bảo đảm
việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kết
nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời tại tất cả các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.
Bộ Y tế nhấn mạnh việc triển khai hồ sơ
bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh. Do đó, các đơn vị cần ưu
tiên nguồn lực, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với
hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y
tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.
Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cần bảo đảm thực chất, đem lại
hiệu quả cụ thể, nâng cao năng suất, chất lượng công tác khám, chữa bệnh, mang
lợi ích thiết thực cho người bệnh, người dân, cơ sở y tế. Đặc biệt, bảo đảm
an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật
khi triển khai.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ Y tế đề ra
nhiều nhiệm vụ cần thực hiện, như xây dựng chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế
về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành
trong quý 1/2026.
Xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 54/2017/TT-BYT về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông
tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2026.
Cùng thời hạn này, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn
hoàn thành xây dựng hướng dẫn về triển khai giá dịch vụ sử dụng hệ thống
RIS-PACS không in phim; hướng
dẫn, triển khai quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có kết cấu chi phí
quản lý; cập nhật, bổ
sung các bộ danh mục thuật ngữ lâm sàng, bộ danh mục chỉ số cận lâm sàng, các bộ danh mục về chuyên
môn, thuật ngữ lâm sàng lĩnh vực y, dược cổ truyền...