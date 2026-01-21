Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng nghiên cứu lập quy hoạch phân khu 10 khu công nghiệp

Nam Khánh

21/01/2026, 15:21

Hải Phòng nghiên cứu lập, phê duyệt quy hoạch phân khu cho 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.903 ha...

Hải Phòng được quy hoạch thành lập 69 khu công nghiệp với tổng diện tích 18.900 ha.
Hải Phòng được quy hoạch thành lập 69 khu công nghiệp với tổng diện tích 18.900 ha.

Ngày 21/1, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế TP. Hải Phòng cho biết năm 2025, Hải Phòng đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) cho 9 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.300 ha, và đang nghiên cứu lập, phê duyệt quy hoạch phân khu cho 10 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.903 ha.

Theo đó, 10 khu công nghiệp đang được nghiên cứu quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) là khu công nghiệp Giang Biên diện tích nghiên cứu 188,51 ha (tại Vĩnh Thuận), An Hoà diện tích 199 ha (xã Vĩnh Hoà), Cộng Hoà 2 diện tích 190 ha (các xã Trần Hưng Đạo và Trần Nhân Tông), Tứ Kỳ 1 diện tích 115,8 ha (xã Đại Sơn), Bình Giang 2 diện tích 303 ha (các xã Thượng Hồng, Đường An), Bình Giang 3 diện tích 200 ha (các xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng), Bình Giang 4 diện tích 196 ha (các xã Bình Giang, Nguyễn Lương Bằng), Bình Giang 5 diện tích 115 ha (các xã Bình Giang, Kẻ Sặt), Thanh Miện 2 diện tích 200 ha (các xã Hải Hưng, Bắc Thanh Miện), Thanh Hà 150 ha (xã Hà Đông).

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng nghiên cứu lập quy hoạch 6 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.200 ha. Đó là khu công nghiệp Tam Hưng - Ngũ Lão diện tích khoảng 150 - 170 ha (phường Nam Triệu), Tam Đa diện tích khoảng 150 - 180 ha (xã Vĩnh Bảo), Nam cầu Kiền mở rộng diện tích 93 - 113 ha (phường Thiên Hương), An Hưng - Đại Bản diện tích 220 ha (phường Hồng An), Bắc đảo Cát Hải diện tích từ 180 – 200 ha (đặc khu Cát Hải), Trấn Dương - Hoà Bình diện tích 220 – 230 ha (các xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am).

Trước đó, năm 2025, Hải Phòng cũng đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) cho 9 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.300 ha. Các khu công nghiệp đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch, thực hiện mời gọi nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào các dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp này là khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu A) diện tích 283 ha, Cầu Cựu hơn 104 ha, Trung Lập hơn 498 ha, Trấn Dương – Hoà Bình (khu B) hơn 364 ha, Tiên Lãng 2 hơn 416 ha, Nam Sách 1 diện tích 100 ha, Thanh Miện 1 diện tích 200 ha, Gia Lộc 3 diện tích 130 ha, Hưng Đạo diện tích 200 ha.

Theo quy hoạch, Hải Phòng được thành lập 69 khu công nghiệp với diện tích khoảng 18.900 ha. Trong đó, khu vực phía Đông Hải Phòng được thành lập 37 khu công nghiệp, khu vực phía Tây Hải Phòng được thành lập 32 khu công nghiệp.

Đến nay, Hải Phòng đã thành lập 46 khu công nghiệp với diện tích khoảng 13.009 ha gồm 43 khu công nghiệp thành lập trước năm 2026, 3 khu công nghiệp mới thành lập đầu năm 2026. Trong đó, khu vực phía Đông có 26 khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích khoảng 9.686 ha, khu vực phía Tây có 20 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích khoảng 3.366 ha.

Như vậy, Hải Phòng vẫn còn 23 khu công nghiệp với diện tích khoảng 5.891 ha chưa được thành lập. Các khu công nghiệp này đã và đang được nghiên cứu quy hoạch phân khu để từng bước hoàn thiện thủ tục thành lập khu công nghiệp mời gọi nhà đầu tư.

Theo UBND TP. Hải Phòng, do xác định phát triển công nghiệp - công nghệ là trụ cột chính, động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách nên thành phố Hải Phòng đã ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, gắn phát triển khu công nghiệp với chiến lược phát triển đô thị, dịch vụ và các hành lang kinh tế.

Hải Phòng khởi công dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng

17:36, 17/01/2026

Hải Phòng khởi công dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

10:33, 02/01/2026

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Hải Phòng: Đấu giá 2 mỏ đất và cát làm vật liệu xây dựng có tổng trữ lượng hơn 4,1 triệu tấn

10:23, 14/01/2026

Hải Phòng: Đấu giá 2 mỏ đất và cát làm vật liệu xây dựng có tổng trữ lượng hơn 4,1 triệu tấn

Từ khóa:

khu công nghiệp phía Đông Hải Phòng khu công nghiệp phía Tây Hải Phòng phát triển công nghiệp Hải Phòng phê duyệt quy hoạch phân khu quy hoạch khu công nghiệp Hải Phòng

Đọc thêm

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu phục vụ người dân về quê, du xuân dịp Tết 2026

Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...

Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt để kịp bàn giao trước ngày 30/4/2026...

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Việc hình thành cảng hàng không quốc tế Long Thành đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, cả về lĩnh vực hàng không và tổ chức không gian kinh tế, đô thị và logistics. Tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định mô hình đô thị sân bay là hướng đi chiến lược, trong đó khu logistics đa phương thức giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất - dịch vụ của toàn vùng Đông Nam Bộ...

2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...

Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Nhiều học giả kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và hệ thống tài chính – tiền tệ cho thấy năng lực chống chịu của Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng ở mức hấp thụ và phục hồi chu kỳ, trong khi dư địa thích ứng cấu trúc đang dần thu hẹp trong kỷ nguyên đa sốc...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy