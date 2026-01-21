Hải Phòng nghiên cứu lập quy hoạch phân khu 10 khu công nghiệp

Ngày 21/1, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế TP. Hải Phòng cho biết năm 2025, Hải Phòng đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) cho 9 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.300 ha, và đang nghiên cứu lập, phê duyệt quy hoạch phân khu cho 10 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.903 ha.

Theo đó, 10 khu công nghiệp đang được nghiên cứu quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) là khu công nghiệp Giang Biên diện tích nghiên cứu 188,51 ha (tại Vĩnh Thuận), An Hoà diện tích 199 ha (xã Vĩnh Hoà), Cộng Hoà 2 diện tích 190 ha (các xã Trần Hưng Đạo và Trần Nhân Tông), Tứ Kỳ 1 diện tích 115,8 ha (xã Đại Sơn), Bình Giang 2 diện tích 303 ha (các xã Thượng Hồng, Đường An), Bình Giang 3 diện tích 200 ha (các xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng), Bình Giang 4 diện tích 196 ha (các xã Bình Giang, Nguyễn Lương Bằng), Bình Giang 5 diện tích 115 ha (các xã Bình Giang, Kẻ Sặt), Thanh Miện 2 diện tích 200 ha (các xã Hải Hưng, Bắc Thanh Miện), Thanh Hà 150 ha (xã Hà Đông).

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng nghiên cứu lập quy hoạch 6 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.200 ha. Đó là khu công nghiệp Tam Hưng - Ngũ Lão diện tích khoảng 150 - 170 ha (phường Nam Triệu), Tam Đa diện tích khoảng 150 - 180 ha (xã Vĩnh Bảo), Nam cầu Kiền mở rộng diện tích 93 - 113 ha (phường Thiên Hương), An Hưng - Đại Bản diện tích 220 ha (phường Hồng An), Bắc đảo Cát Hải diện tích từ 180 – 200 ha (đặc khu Cát Hải), Trấn Dương - Hoà Bình diện tích 220 – 230 ha (các xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am).

Trước đó, năm 2025, Hải Phòng cũng đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) cho 9 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.300 ha. Các khu công nghiệp đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch, thực hiện mời gọi nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào các dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp này là khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu A) diện tích 283 ha, Cầu Cựu hơn 104 ha, Trung Lập hơn 498 ha, Trấn Dương – Hoà Bình (khu B) hơn 364 ha, Tiên Lãng 2 hơn 416 ha, Nam Sách 1 diện tích 100 ha, Thanh Miện 1 diện tích 200 ha, Gia Lộc 3 diện tích 130 ha, Hưng Đạo diện tích 200 ha.

Theo quy hoạch, Hải Phòng được thành lập 69 khu công nghiệp với diện tích khoảng 18.900 ha. Trong đó, khu vực phía Đông Hải Phòng được thành lập 37 khu công nghiệp, khu vực phía Tây Hải Phòng được thành lập 32 khu công nghiệp.

Đến nay, Hải Phòng đã thành lập 46 khu công nghiệp với diện tích khoảng 13.009 ha gồm 43 khu công nghiệp thành lập trước năm 2026, 3 khu công nghiệp mới thành lập đầu năm 2026. Trong đó, khu vực phía Đông có 26 khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích khoảng 9.686 ha, khu vực phía Tây có 20 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích khoảng 3.366 ha.

Như vậy, Hải Phòng vẫn còn 23 khu công nghiệp với diện tích khoảng 5.891 ha chưa được thành lập. Các khu công nghiệp này đã và đang được nghiên cứu quy hoạch phân khu để từng bước hoàn thiện thủ tục thành lập khu công nghiệp mời gọi nhà đầu tư.

Theo UBND TP. Hải Phòng, do xác định phát triển công nghiệp - công nghệ là trụ cột chính, động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách nên thành phố Hải Phòng đã ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, gắn phát triển khu công nghiệp với chiến lược phát triển đô thị, dịch vụ và các hành lang kinh tế.