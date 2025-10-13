Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ An sinh

Hải Phòng khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025

Nguyễn Hiền

13/10/2025, 11:57

Tại lễ hội năm nay, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh, giới thiệu hành trình khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng biệt của vùng đất “hội tụ tinh hoa miền di sản”...

Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025
Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

Tối ngày 12/10, tại Khu di tích đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, UBND thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức chương trình Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử - văn hóa quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Ngọc Châu , Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 01/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội được mở rộng, công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử – văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.

Tại lễ hội năm nay, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh, giới thiệu hành trình khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng biệt của vùng đất “hội tụ tinh hoa miền di sản”. Hải Phòng tự hào sở hữu 5 “viên ngọc quý” trong quần thể di tích gồm: Chùa Côn Sơn, Chùa Thanh Mai, Đền Kiếp Bạc, Chùa Nhẫm Dương và Động Kính Chủ.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”, tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh của vùng đất thiêng bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp trình chiếu mỹ thuật số hiện đại.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Trung đoàn 50 - Bộ CHQS thành phố Hải Phòng và sinh viên Đại học Sao Đỏ.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu (sáng 13/10); Lễ Cầu an và Hội hoa đăng (tối 13/10); Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 kéo dài từ ngày 4/10 đến 19/10.

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

11:38, 22/09/2025

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

10:18, 23/09/2025

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

Sau sáp nhập, Hải Phòng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay

16:24, 24/09/2025

Sau sáp nhập, Hải Phòng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay

Đọc thêm

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ…

Xã M’Drắk: Thành tích giảm nghèo ấn tượng nhưng vẫn còn khó khăn về nguồn lực

Xã M’Drắk: Thành tích giảm nghèo ấn tượng nhưng vẫn còn khó khăn về nguồn lực

Ngày 10/10/2025, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt dẫn đầu đã khảo sát tại xã M’Drắk, ghi nhận thành tích giảm nghèo ấn tượng nhưng vẫn còn khó khăn về nguồn lực của xã.

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra...

Quảng Ngãi: Tín dụng chính sách - động lực thoát nghèo bền vững năm 2025

Quảng Ngãi: Tín dụng chính sách - động lực thoát nghèo bền vững năm 2025

Năm 2025, đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi đã vươn lên thoát nghèo nhờ các chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ các chương trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương giảm nghèo bền vững.

Ngoại thành Hà Nội: Nước lũ dâng cao, sơ tán gần 8.500 người dân

Ngoại thành Hà Nội: Nước lũ dâng cao, sơ tán gần 8.500 người dân

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc đã được sơ tán...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy