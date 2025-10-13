Hải Phòng khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2025

Tại lễ hội năm nay, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh, giới thiệu hành trình khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng biệt của vùng đất “hội tụ tinh hoa miền di sản”...

Tối ngày 12/10, tại Khu di tích đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, UBND thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức chương trình Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử - văn hóa quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Ngọc Châu , Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, Lễ hội Mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 01/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội được mở rộng, công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách. Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử – văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề.

Tại lễ hội năm nay, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh, giới thiệu hành trình khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo, riêng biệt của vùng đất “hội tụ tinh hoa miền di sản”. Hải Phòng tự hào sở hữu 5 “viên ngọc quý” trong quần thể di tích gồm: Chùa Côn Sơn, Chùa Thanh Mai, Đền Kiếp Bạc, Chùa Nhẫm Dương và Động Kính Chủ.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”, tái hiện dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh của vùng đất thiêng bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp trình chiếu mỹ thuật số hiện đại.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Trung đoàn 50 - Bộ CHQS thành phố Hải Phòng và sinh viên Đại học Sao Đỏ.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu (sáng 13/10); Lễ Cầu an và Hội hoa đăng (tối 13/10); Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 kéo dài từ ngày 4/10 đến 19/10.