Hải Phòng miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 18/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết từ tháng 11/2025, Hải Phòng thực hiện xét duyệt để miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm (kể từ khi có quyết định cho thuê) và giảm 50% tiền thuê trong 9 năm tiếp theo.
Để được xét duyệt miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải là những đơn vị thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ tạo ra các sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn.
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất ngoài việc tuân thủ quy định tại khoản 3 điều 21 và nội dung 1, phần III, phụ lục 1 của Nghị định 151/2025/NĐ - CP ngày 12/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, cần bổ sung thêm 3 tài liệu liên quan.
Đó là bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Bản sao dự án có mục tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Bản sao giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sở Khoa học và Công nghệ cho biết Hải Phòng hiện có 76 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Để đến năm 2030, có 150 doanh nghiệp khoa học công nghệ (mỗi năm thu hút, phát triển khoảng 15 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn đầu tư mở rộng dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học công nghệ), Hải Phòng cần hiện thực hoá các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Theo dự toán của Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi năm Hải Phòng ưu đãi cho khoảng 15 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp sử dụng khoảng 10.000 m2 đất thì với mức giá thuê đất khoảng 30.000 đồng/m2), số tiền giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp này cũng chỉ khoảng 4,5 tỷ đồng/năm.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 30, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI (nhiệm kỳ 2021- 2026, diễn ra ngày 26/10/2025) đã thông qua Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND về việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ được hưởng các ưu đãi về đất đai.
