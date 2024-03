Hải Phòng phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6

Ngày 15/3/2024, Sở thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã chính thức phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VI với chủ đề: Hải Phòng – Khát vọng phát triển.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm 2024 là năm thứ 6 thành phố tổ chức giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”. Đây là sự kiện thường niên, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố Hải Phòng.

Trong suốt 5 năm qua, Giải luôn nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo thành phố, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên; số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Giải báo chí của thành phố Hải Phòng đã ghi nhận, tôn vinh, tuyên dương và khen thưởng các tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, nội dung và hình thức hấp dẫn, mang lại hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố.

Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết: “Năm 2024, thành phố lựa chọn chủ đề năm: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số” với quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao; bảo đảm, giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thành phố và khát vọng đưa thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và hiệu quả hơn.

Với chủ đề “Hải Phòng – Khát vọng phát triển”, Ban tổ chức kỳ vọng Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 sẽ nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, phản ánh đầy đủ, toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố; có những tác phẩm báo chí chất lượng, đạt hiệu quả xã hội cao, góp phần xây dựng và phát triển thành phố”.

Theo thể lệ của Ban tổ chức, tác phẩm báo chí đạt tiêu chuẩn tham gia Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 là những tác phẩm được viết bằng tiếng Việt đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) kể từ ngày từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30/9/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng.

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

Thời gian dự kiến từ ngày 05/10/2024 đến ngày 10/10/2024. Hội đồng chấm giải chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn tác phẩm báo chí tại vòng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất chuyển kết quả Ban tổ chức Giải để quyết định trao giải. Thời gian dự kiến từ ngày 10/10/2024 đến ngày 15/10/2024. Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến trong tháng 10/2024.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 2 Giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử). Trong đó, 2 Giải A: Mỗi giải 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 3 Giải B: Mỗi giải 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 04 Giải C: Mỗi giải 5.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

Để Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 được thành công và hiệu quả, Ban tổ chức Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, có nhiều tác phẩm có chất lượng, tâm huyết của các nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tuyên truyền về các chủ trương, chính sách quan trọng, trọng tâm của thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp thông tin nguồn cho các cơ quan báo chí để có thông tin đầy đủ và chính xác, kịp thời trong thực hiện xây dựng các tác phẩm, tuyên truyền về thành phố.