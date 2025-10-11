Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,35%

9 tháng năm 2025, GRDP của thành phố Hải Phòng tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương...

Ngày 9/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 – 2030), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; đánh giá hoạt động của mô hình chính quyền 02 cấp; báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu, 09 tháng đầu năm 2025, thành phố triển khai tái cấu trúc bộ máy với khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc đã được gây dựng từ những năm trước cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, quyết tâm chính trị cao, thành phố đã đạt 3 mục tiêu đề ra, đó là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; Hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; Duy trì đà tăng trưởng kinh tế, đồng thời chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Về phát triển kinh tế, 9 tháng năm 2025, GRDP của thành phố Hải Phòng tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng trên 30,6% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt khoảng 225.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng ước đạt 2.086 triệu USD, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút đầu tư trong nước ước đạt 365.065 tỷ đồng, cao gấp 11,9 lần cùng kỳ năm 2024; có 5.611 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng ước đạt 24.379 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 61% kế hoạch vốn thành phố giao, cao hơn cùng kỳ năm trước và kịch bản đề ra.

Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch đều có bước phát triển tích cực; hạ tầng chiến lược được tập trung đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch thành phố ước đón và phục vụ khoảng 11,88 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu ước đạt 12.354 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, nhấn mạnh Hải Phòng đã mạnh mẽ vượt qua những thách thức khó khăn nhất, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc. Thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030, cùng sự vận hành ổn định, hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp đã tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Lê Tiến Châu cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch và nhiều tồn tại, hạn chế cần phải lưu ý để sớm khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng GRDP, tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp còn khoảng cách đáng kể so với kịch bản; thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới đạt khoảng 37,9% mục tiêu cả năm. Khối lượng giải ngân từ nay đến hết tháng 1/2026 còn rất lớn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương rất chậm; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc hiện đang tiếp tục được chỉ đạo tháo gỡ.

Từ nay đến hết năm 2025, thành phố Hải Phòng cần tập trung toàn lực hoàn thành 3 mục tiêu cốt lõi, đó là: Khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 12,35%, giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn, khẩn trương đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các dự án FDI lớn, các dự án KCN, dự án LNG để sớm đóng góp giá trị xây dựng, giá trị sản xuất vào GRDP. Hoàn thành thủ tục thành lập Khu kinh tế chuyên biệt trong năm 2025.