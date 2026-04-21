Hải Phòng sẽ thu lệ phí trước bạ ô tô đồng mức 12%

Nam Khánh

21/04/2026, 07:33

Hải Phòng dự kiến sẽ áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn thành phố…

Hải Phòng dự kiến xoá bỏ mức chênh lệch thu lệ phí trước bạ ô tô giữa khu vực phía Đông và phía Tây từ ngày 1/7/2026.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố dự kiến sẽ áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn bắt đầu từ ngày 1/7/2026 nhằm xóa bỏ sự chênh lệch giữa khu vực phía Đông và phía Tây thành phố sau sáp nhập và tăng thu ngân sách.

Theo UBND thành phố, trước 1/7/2025, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực Hải Phòng (cũ) áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 12%, còn khu vực Hải Dương (cũ) áp dụng mức phí trước bạ 10%. Từ sau sáp nhập đến nay, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ giữa các khu vực vẫn giữ nguyên, tạo sự chênh lệch giữa 2 khu vực.

Sự khác biệt này đã dẫn đến tình trạng người dân có xu hướng lựa chọn đăng ký xe tại nơi có mức thu lệ phí trước bạ thấp hơn nhằm giảm chi phí, gây thất thu ngân sách và tạo ra sự thiếu công bằng giữa các khu vực trên cùng địa bàn Hải Phòng.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, mức thu lệ phí trước bạ giữa 2 khu vực đối với ô tô dưới 9 chỗ có sự chênh lệch rõ rệt trong giai đoạn 2020 -2025. Cụ thể, năm 2021, Hải Phòng có số thu lệ phí trước bạ đạt 1.588 tỷ đồng, cao gấp 3 lần số thu lệ phí trước bạ 464 tỷ đồng của Hải Dương đối với ô tô dưới 9 chỗ. Năm 2023, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 817 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 434 tỷ đồng. Năm 2025, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 1.122 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 674 tỷ đồng.

Tính chung cả giai đoạn, tổng thu lệ phí trước bạ của Hải Phòng đạt 6.202 tỷ đồng, cao gấp đôi Hải Dương chỉ thu đạt 3.059 tỷ đồng. Xu hướng này phản ánh khả năng thu hút đăng ký xe tại khu vực có mức thu thấp hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính công bằng và ổn định nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 của Bộ Công an, ký hiệu biển số xe ô tô của thành phố Hải Phòng mới sau sáp nhập là 15, 16, 34, chủ xe đăng ký tạm trú tại khu vực địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ) thì vẫn được đăng ký xe và được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng.

Người dân chỉ cần đáp ứng điều kiện cư trú là có thể đăng ký xe tại các khu vực khác nhau trong cùng thành phố sau sáp nhập nhưng vẫn được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng. Điều này càng làm gia tăng xu hướng “dịch chuyển” địa điểm đăng ký xe để hưởng mức lệ phí thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, khi áp dụng thống nhất mức thu lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi, dự kiến số thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi của thành phố có thể tăng thêm khoảng 120 - 150 tỷ đồng mỗi năm.

Đồng thời, chính sách này sẽ góp phần điều tiết thị trường phương tiện cá nhân, giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị và định hướng tiêu dùng theo hướng bền vững hơn. Hải Phòng dự kiến sẽ xem xét thông qua và áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 9 chỗ thống nhất 12% từ 1/7/2026.

Địa phương phải có bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng từ đầu năm 2026

Hà Nội nghiên cứu tăng lệ phí trước bạ, phí biển số ô tô, xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Trong bối cảnh năm 2026 với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nền kinh tế nước ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư, kinh doanh phải ngày càng an toàn, minh bạch, ổn định, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Dự án hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quy mô lớn tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, song điểm nghẽn mặt bằng và tái định cư đang trở thành rào cản, tạo áp lực lớn về tiến độ...

Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà quản lý, khai thác năm 2026…

Hà Tĩnh chính thức bước vào mùa du lịch hè 2026 bằng chuỗi hoạt động kéo dài trong tháng 4, trải rộng từ Thiên Cầm đến các điểm đến như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê, với mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

