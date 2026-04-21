Hải Phòng sẽ thu lệ phí trước bạ ô tô đồng mức 12%

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố dự kiến sẽ áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn bắt đầu từ ngày 1/7/2026 nhằm xóa bỏ sự chênh lệch giữa khu vực phía Đông và phía Tây thành phố sau sáp nhập và tăng thu ngân sách.

Theo UBND thành phố, trước 1/7/2025, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực Hải Phòng (cũ) áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 12%, còn khu vực Hải Dương (cũ) áp dụng mức phí trước bạ 10%. Từ sau sáp nhập đến nay, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ giữa các khu vực vẫn giữ nguyên, tạo sự chênh lệch giữa 2 khu vực.

Sự khác biệt này đã dẫn đến tình trạng người dân có xu hướng lựa chọn đăng ký xe tại nơi có mức thu lệ phí trước bạ thấp hơn nhằm giảm chi phí, gây thất thu ngân sách và tạo ra sự thiếu công bằng giữa các khu vực trên cùng địa bàn Hải Phòng.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, mức thu lệ phí trước bạ giữa 2 khu vực đối với ô tô dưới 9 chỗ có sự chênh lệch rõ rệt trong giai đoạn 2020 -2025. Cụ thể, năm 2021, Hải Phòng có số thu lệ phí trước bạ đạt 1.588 tỷ đồng, cao gấp 3 lần số thu lệ phí trước bạ 464 tỷ đồng của Hải Dương đối với ô tô dưới 9 chỗ. Năm 2023, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 817 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 434 tỷ đồng. Năm 2025, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 1.122 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 674 tỷ đồng.

Tính chung cả giai đoạn, tổng thu lệ phí trước bạ của Hải Phòng đạt 6.202 tỷ đồng, cao gấp đôi Hải Dương chỉ thu đạt 3.059 tỷ đồng. Xu hướng này phản ánh khả năng thu hút đăng ký xe tại khu vực có mức thu thấp hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính công bằng và ổn định nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 của Bộ Công an, ký hiệu biển số xe ô tô của thành phố Hải Phòng mới sau sáp nhập là 15, 16, 34, chủ xe đăng ký tạm trú tại khu vực địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ) thì vẫn được đăng ký xe và được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng.

Người dân chỉ cần đáp ứng điều kiện cư trú là có thể đăng ký xe tại các khu vực khác nhau trong cùng thành phố sau sáp nhập nhưng vẫn được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng. Điều này càng làm gia tăng xu hướng “dịch chuyển” địa điểm đăng ký xe để hưởng mức lệ phí thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, khi áp dụng thống nhất mức thu lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi, dự kiến số thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi của thành phố có thể tăng thêm khoảng 120 - 150 tỷ đồng mỗi năm.

Đồng thời, chính sách này sẽ góp phần điều tiết thị trường phương tiện cá nhân, giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị và định hướng tiêu dùng theo hướng bền vững hơn. Hải Phòng dự kiến sẽ xem xét thông qua và áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 9 chỗ thống nhất 12% từ 1/7/2026.