Hải Phòng tiếp tục thứ hạng cao trong “câu lạc bộ ngân sách tỷ đô”

Với kết quả như trên, Hải Phòng tiếp tục ghi danh ở thứ hạng cao trong “câu lạc bộ ngân sách tỉ đô” dù nguồn thu đã bị giảm đáng kể do của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast ngừng sản xuất xe xăng chuyển sang sản xuất ô tô điện và do chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất từ kỳ tính thuế tháng 6/2022.

Cụ thể, theo tổng kết của Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường, có 7/17 chỉ tiêu Hải Phòng thu đạt trên 66,67% dự toán trung ương giao, đảm bảo tốc độ thu bình quân như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 67,8%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 90%, thuế thu nhập cá nhân 88,2%, lệ phí trước bạ 71,9%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 174,5%, thu tiền thuê đất 585,7%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 78,4%.

Có 11/17 chỉ tiêu có số nộp tăng so cùng kỳ là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu tiền bán nhà, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản….

Có 6/17 chỉ tiêu có số nộp giảm so cùng kỳ là thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, thu hồi vốn và lợi nhuận, thu khác ngân sách, thu quỹ đất công ích.

Cụ thể, số thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh lũy kế 8 tháng được 5.562 tỷ đồng (trong đó: thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast là 1.733 tỷ đồng) đạt 61,3% dự toán trung ương, 50,9% dự toán Hội đồng nhân dân, bằng 89,1% so cùng kỳ.

Số thu từ khu vực này giảm chủ yếu do giảm thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast (giảm 1.644 tỷ đồng so cùng kỳ; nguyên nhân do doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất xe xăng chuyển sang sản xuất ô tô điện và do chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất từ kỳ tính thuế tháng 6/2022 theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ) và hụt 2.247 tỷ đồng so với tiến độ thu bình quân dự toán hội đồng nhân dân giao. Nếu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của Vinfast ước thu các doanh nghiệp còn lại đạt 3.829 tỷ đồng, tăng 33,74% so với cùng kỳ 2021.

Ở góc nhìn rộng hơn, theo dữ liệu tổng hợp từ cục thống kê các địa phương, Sau 8 tháng năm 2022 có 10 địa phương đạt số thu ngân sách từ 1 tỷ USD trở lên.

Trong đó, số thu cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 312.000 tỷ đồng, bằng 80,69% dự toán. Thành phố Hà Nội đứng thứ 2 với số thu ước đạt 223.100 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán.

Thành phố Hải Phòng dù bị giảm thu đáng kể do Vinfast ngừng sản xuất xe xăng, nhưng số thu ngân sách 8 tháng năm 2022 vẫn đạt hơn 70.343 tỷ đồng, đứng thứ 3 so với cả nước.

Tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng thu ngân sách 7 tháng năm 2022 xấp xỉ 67.353 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán. Ở vị trí thứ 5 là tỉnh Bình Dương có số thu đạt 44.700 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỉnh Hưng Yên ở vị trí thứ 6 với số thu hơn 44.400 tỷ đồng, đạt trên 227,5% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao cả năm. Vị trí thứ 7 là Tỉnh Quảng Ninh với số thu khoảng 35.938 tỷ đồng, bằng 68% dự toán. Tiếp đến là Thanh Hóa có số thu đạt xấp xỉ 35.000 tỷ đồng, vượt 23% so với dự toán năm 2022, tăng 54% so với cùng kỳ.

Xếp vị trí số 9 là Đồng Nai, với số thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 hơn 28.870 tỷ đồng, đạt 75% dự toán pháp lệnh. Đứng ở vị trí số 10 là Vĩnh Phúc với số thu hơn 23.539 tỷ đồng, đạt 73,8% dự toán, tăng 8,92% so với cùng kỳ.