Hải Phòng xem xét thu hồi gần 4.400 m2 đất tại khu nhà xưởng bị biến thành trung tâm tiệc cưới

Ngày 12/4, nguồn tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố đã có Tờ trình đề xuất thu hồi hơn 4.398m2 đất tại Trung tâm tiệc cưới W.Jardin (số 307 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). Đây là diện tích mà thành phố cho phép Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành trồng cây xanh nhưng đến nay, doanh nghiệp này không còn nhu cầu sử dụng.

BỊ XỬ PHẠT VÌ BIẾN NHÀ XƯỞNG THÀNH TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI

Khu đất tại số 307 Nguyễn Văn Linh (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) có tổng diện tích hơn 15.975m2, được UBND TP. Hải Phòng ban hành 4 quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành trong khoảng thời gian từ năm 1997 - 2001.

Đến năm 2015, UBND TP. Hải Phòng có quyết định cho phép Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê với diện tích 7.509m2 và gia hạn thời gian thuê đất là 30 năm (tính từ 15/10/2015). Năm 2016, Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 7.509m2 đất này cho Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành.

Tuy nhiên, tháng 11/2020, Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với 7.509m2 đất cho Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát và được Sở Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Sau khi được UBND quận Lê Chân cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình (tháng 6/2022), Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát đã tiến hành cải tạo sửa chữa, biến các khu nhà xưởng thành trung tâm tiệc cưới hoành tráng. Cuối năm 2022, sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với cơ quan chức năng và quận Lê Chân tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng tại công trình này.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ các nhà kho, nhà xưởng sản xuất chính được Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát cải tạo thành hội trường tiệc cưới, khu nhà điều hành được cải tạo thành khu dịch vụ áo cưới, xây dựng mới nhà làm việc khung thép và khuôn viên vườn hoa, nhà để xe phục vụ tiệc cưới. Diện tích đất dưới hành lang lưới điện ở phía sau (không nằm trong diện tích đất được thuê) cũng được doanh nghiệp này xây dựng thêm nhà cấp 4 để xe, nhà bảo vệ và vườn hoa.

Theo Sở Tài nguyên & Môi trường, Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát đã tự ý cải tạo sửa chữa chứ không lập dự án đầu tư khi biến khu nhà xưởng thành trung tâm tiệc cưới W.Jardin. Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát tự chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang làm trung tâm tiệc cưới thuộc nhóm đất thương mại dịch vụ nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Doanh nghiệp này cũng xây dựng trái phép trên đất hành lang lưới điện, kinh doanh trung tâm tiệc cưới không có hồ sơ về môi trường.

Tháng 3/2023, UBND quận Lê Chân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát (trụ sở tại 94 Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, buộc doanh nghiệp này phải nộp lại số lợi bất hợp pháp 134 triệu đồng. Như vậy, Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát phải nộp tổng cộng số tiền là 314 triệu đồng.

ĐỀ XUẤT THU HỒI ĐẤT DO KHÔNG CÒN NHU CẦU SỬ DỤNG

Theo Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hải Phòng, Sở Xây dựng đã có văn bản xác nhận khu đất đã giao cho Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành và được doanh nghiệp này chuyển nhượng cho Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát được quy hoạch là đất cây xanh theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, Sở Tài nguyên & Môi trường đã chủ trì cùng cơ quan chức năng rà soát lại hiện trạng sử dụng đất tại Trung tâm tiệc cưới W.Jardin. Theo đó, ngoài phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng được, Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát đang sử dụng 7.509m2 đất thuê và hơn 4.398m2 đất hành lang lưới đường, hành lang lưới điện và hành lang mương, làm thành khu vực đỗ xe, một phần nhà bếp và trồng cây xanh.

Sở Tài nguyên & Môi trường cho rằng hơn 4.398m2 đất hành lang đường, hành lang lưới điện, hành lang mương là diện tích UBND TP. Hải Phòng chỉ cho phép Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành trồng cây xanh, không được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng, Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành bàn giao cả phần diện tích tạm giao trồng cây xanh, làm đường cho Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát. Như vậy, Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành đã không còn nhu cầu sử dụng nên việc thu hồi hơn 4.398m2 này là phù hợp quy định của Luật Đất đai 2013.

Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND TP. Hải Phòng thu hồi hơn 4.398m2 đất này, giao cho UBND quận Lê Chân để thực hiện dự án trồng cây xanh và hành lang mương theo quy hoạch. Công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng chỉ giới được giao, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên & Môi trường, ngày 8/4 vừa qua, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát lại diện tích đã ký hợp đồng thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời, chủ trì cùng Sở Xây dựng và UBND quận Lê Chân rà soát lại việc đề xuất giao quận Lê Chân tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích hơn 2.992m2 đất để thực hiện dự án trồng cây xanh.