Hải quan khu vực X thu ngân sách hơn 14.100 tỷ đồng

Tại Thanh Hóa, số
thu đạt 14.117 tỷ đồng, bằng 78,4% chỉ tiêu Pháp lệnh. Trong đó, số thu từ nguồn
dầu thô nhập khẩu đạt 11.216 tỷ đồng, chiếm 79,4% tổng thu ngân sách nhà nước từ
hoạt động xuất nhập khẩu.
Tại Sơn La, số thu đạt
16,3 tỷ đồng, tăng 538% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 326% chỉ tiêu Pháp lệnh
do Thủ tướng Chính phủ giao.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã tiếp
nhận và làm thủ tục cho 142.492 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó có 73.174 tờ
khai xuất khẩu và 69.318 tờ khai nhập khẩu. Tỷ lệ phân luồng đạt kết quả tích cực:
luồng xanh trên 75%, luồng vàng 21,6%, luồng đỏ 2,9%.
Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập
khẩu toàn Chi cục đạt 11,937 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 4,755 tỷ USD
và kim ngạch nhập khẩu là 7,181 tỷ USD.
Công tác kiểm tra, kiểm soát tiếp
tục được triển khai quyết liệt. Đơn vị đã hoàn thành 9 cuộc kiểm tra sau thông
quan tại trụ sở doanh nghiệp, gồm 3 cuộc kiểm tra theo dấu hiệu rủi ro và 6 cuộc
kiểm tra đánh giá tuân thủ. Qua đó, số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước đạt
419,7 triệu đồng. Đồng thời, Chi cục đã xử phạt 83 vụ vi phạm hành chính, thu nộp
ngân sách 665,1 triệu đồng.
Trong phối hợp đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy, Chi cục đã cùng các lực lượng
chức năng bắt giữ 7 vụ buôn lậu, tàng trữ hàng cấm và vận chuyển trái phép chất
ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 430 kg pháo; 350,803
gam hêrôin; 121,872 gam methamphetamine; 19.100 viên ma túy tổng hợp...
Chi cục Hải quan X cho biết, trong những tháng còn lại của năm
2025, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo
thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân
sách. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành chỉ
tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi
cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu;
kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung.