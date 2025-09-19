Hải quan khu vực X thu ngân sách hơn 14.100 tỷ đồng

Tính đến ngày 14/9/2025, tổng số thu ngân sách nhà nước tại Chi cục Hải quan khu vực X (Thanh Hoá và Sơn La) đạt 14.133 tỷ đồng, bằng 78,5% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng)...

Tại Thanh Hóa, số thu đạt 14.117 tỷ đồng, bằng 78,4% chỉ tiêu Pháp lệnh. Trong đó, số thu từ nguồn dầu thô nhập khẩu đạt 11.216 tỷ đồng, chiếm 79,4% tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại Sơn La, số thu đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 538% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 326% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã tiếp nhận và làm thủ tục cho 142.492 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó có 73.174 tờ khai xuất khẩu và 69.318 tờ khai nhập khẩu. Tỷ lệ phân luồng đạt kết quả tích cực: luồng xanh trên 75%, luồng vàng 21,6%, luồng đỏ 2,9%.

Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu toàn Chi cục đạt 11,937 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 4,755 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là 7,181 tỷ USD.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tiếp tục được triển khai quyết liệt. Đơn vị đã hoàn thành 9 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, gồm 3 cuộc kiểm tra theo dấu hiệu rủi ro và 6 cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ. Qua đó, số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước đạt 419,7 triệu đồng. Đồng thời, Chi cục đã xử phạt 83 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 665,1 triệu đồng.

Trong phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy, Chi cục đã cùng các lực lượng chức năng bắt giữ 7 vụ buôn lậu, tàng trữ hàng cấm và vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 430 kg pháo; 350,803 gam hêrôin; 121,872 gam methamphetamine; 19.100 viên ma túy tổng hợp...

Chi cục Hải quan X cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2025, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.