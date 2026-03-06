PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố nghị quyết HĐQT công ty thông qua việc công ty tham gia góp vốn thành lập con.

Cụ thể: công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính đặt tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Công ty con có vốn điều lệ 50 tỷ với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tài chính và các mã ngành liên quan theo quy định pháp luật.

Theo đó, tỷ lệ và giá trị vốn góp của PNJ là 65% vốn điều lệ của CTCP Giải pháp Tài sản An Tín, với giá trị tương ứng 32,5 tỷ.

Hình thức góp vốn bằng tiền và thời hạn góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thời điểm và tiến độ góp vốn cụ thể bảo đảm phù hợp với thời hạn góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực thi Nghị quyết này.

Mới đây, PNJ vừa công bố miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người công bố thông tin đối với ông Lê Trí Thông theo nguyện vọng cá nhân và kế hoạch kế nhiệm.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Phan Quốc Công vào vị trí Tổng Giám đốc, theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị trong nhiều năm; bổ nhiệm bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm là Người công bố thông tin; bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm Người được Ủy quyền công bố thông tin của công ty cho đến khi có thông báo khác của HĐQT.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/4/2026.

Mới đây, SSI Research khuyến nghị "mua" và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 145.000 đồng/cổ phiếu (tương đương tiềm năng tăng giá là 25%), phản ánh dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 tăng lên 3,6 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ). PNJ hiện đang giao dịch P/E năm 2026 ở mức 11,6x, thấp hơn mức trung bình lịch sử là 18x, khá hấp dẫn trong bối cảnh triển vọng hoạt động đang dần cải thiện.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research: Một là, đà tăng trưởng doanh số bán lẻ cải thiện từ quý 4/2025, cho thấy sự phục hồi rõ nét so với kết quả trong 9 tháng đầu năm 2025.

Hai là, tình trạng thiếu hụt vàng nguyên liệu dự kiến sẽ giảm bớt trong năm 2026, được hỗ trợ bởi chính sách thu mua mới của PNJ và cuối cùng là hưởng lợi chính từ Nghị định 232/2025/NĐ-CP nhờ vị thế dẫn đầu thị trường.

Ngoài ra, PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong quý 4/2025, với doanh thu đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ). Doanh số bán lẻ tăng mạnh 27% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ giá vàng tăng, trong khi doanh số bán buôn và vàng miếng lần lượt giảm 8% so với cùng kỳ và 31% so với cùng kỳ do nguồn cung vàng thiếu hụt.

Đáng chú ý, tại cuộc họp Chuyên viên phân tích gần đây, PNJ đã chia sẻ về chính sách thu mua vàng mới dựa theo giá theo thị trường thay vì dựa theo giá bán gốc trên hóa đơn, nhằm giảm áp lực thiếu nguồn cung.



Theo chính sách này, PNJ không chỉ mua lại trang sức do PNJ sản xuất mà còn thu mua trang sức của các doanh nghiệp sản xuất khác, giúp gia tăng nguồn cung vàng và hỗ trợ gia tăng thị phần trong dài hạn.



Ngoài ra, PNJ đã tăng tần suất điều chỉnh giá bán nhằm phản ánh sát hơn biến động giá vàng, góp phần cải thiện biên lợi nhuận.