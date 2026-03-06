Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Hà Anh

06/03/2026, 07:42

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố nghị quyết HĐQT công ty thông qua việc công ty tham gia góp vốn thành lập con.

Cụ thể: công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính đặt tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Công ty con có vốn điều lệ 50 tỷ với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tài chính và các mã ngành liên quan theo quy định pháp luật.

Theo đó, tỷ lệ và giá trị vốn góp của PNJ là 65% vốn điều lệ của CTCP Giải pháp Tài sản An Tín, với giá trị tương ứng 32,5 tỷ.

Hình thức góp vốn bằng tiền và thời hạn góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thời điểm và tiến độ góp vốn cụ thể bảo đảm phù hợp với thời hạn góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực thi Nghị quyết này.

Mới đây, PNJ vừa công bố miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người công bố thông tin đối với ông Lê Trí Thông theo nguyện vọng cá nhân và kế hoạch kế nhiệm.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Phan Quốc Công vào vị trí Tổng Giám đốc, theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị trong nhiều năm; bổ nhiệm bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm là Người công bố thông tin; bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm Người được Ủy quyền công bố thông tin của công ty cho đến khi có thông báo khác của HĐQT.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/4/2026.

Mới đây, SSI Research khuyến nghị "mua" và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 145.000 đồng/cổ phiếu (tương đương tiềm năng tăng giá là 25%), phản ánh dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 tăng lên 3,6 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ). PNJ hiện đang giao dịch P/E năm 2026 ở mức 11,6x, thấp hơn mức trung bình lịch sử là 18x, khá hấp dẫn trong bối cảnh triển vọng hoạt động đang dần cải thiện.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research: Một là, đà tăng trưởng doanh số bán lẻ cải thiện từ quý 4/2025, cho thấy sự phục hồi rõ nét so với kết quả trong 9 tháng đầu năm 2025.

Hai là, tình trạng thiếu hụt vàng nguyên liệu dự kiến sẽ giảm bớt trong năm 2026, được hỗ trợ bởi chính sách thu mua mới của PNJ và cuối cùng là hưởng lợi chính từ Nghị định 232/2025/NĐ-CP nhờ vị thế dẫn đầu thị trường.

Ngoài ra, PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong quý 4/2025, với doanh thu đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ). Doanh số bán lẻ tăng mạnh 27% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ giá vàng tăng, trong khi doanh số bán buôn và vàng miếng lần lượt giảm 8% so với cùng kỳ và 31% so với cùng kỳ do nguồn cung vàng thiếu hụt.

Đáng chú ý, tại cuộc họp Chuyên viên phân tích gần đây, PNJ đã chia sẻ về chính sách thu mua vàng mới dựa theo giá theo thị trường thay vì dựa theo giá bán gốc trên hóa đơn, nhằm giảm áp lực thiếu nguồn cung. 

Theo chính sách này, PNJ không chỉ mua lại trang sức do PNJ sản xuất mà còn thu mua trang sức của các doanh nghiệp sản xuất khác, giúp gia tăng nguồn cung vàng và hỗ trợ gia tăng thị phần trong dài hạn. 

Ngoài ra, PNJ đã tăng tần suất điều chỉnh giá bán nhằm phản ánh sát hơn biến động giá vàng, góp phần cải thiện biên lợi nhuận.

PNJ có Tổng giám đốc mới

08:38, 28/02/2026

PNJ có Tổng giám đốc mới

Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn của PNJ

19:11, 25/02/2026

Cổ đông ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống dưới 6%

09:01, 12/02/2026

Từ khóa:

chứng khoán công ty con dịch vụ tài chính PNJ thay đổi chính sách thu mua vàng

Đọc thêm

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Chủ tịch HAG muốn mua 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Hội đồng quản trị CTG chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 24/3 và ngày tổ chức là ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội.

Hải An đầu tư 184 triệu USD đóng tàu container, hủy ESOP 2025

Hải An trình cổ đông phương án đầu tư đóng tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD, số lượng 2 tàu container, trọng tải 5.000 TEU - trong đó, đơn vị đóng tàu là hai đối tác Trung Quốc là China Shipbuilding Trading Co., Ltd và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy