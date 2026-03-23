Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 1154/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông báo số 312-TB/TU ngày 19/03/2026 của Thành ủy Hà Nội, với yêu cầu cụ thể hóa các định hướng lớn thành giải pháp điều hành sát thực tiễn, có trọng tâm và khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong tăng trưởng kinh tế của Thủ đô gắn với phân cấp, phân quyền.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện các giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo hướng thực chất, hiệu quả và có chọn lọc. Quá trình này cần làm rõ các nội dung mới, nhận diện các điểm đột phá, đồng thời xác định các động lực tăng trưởng mới và phần giá trị gia tăng có thể tạo ra trong thời gian tới.

Yêu cầu đặt ra là phải xác định cụ thể các động lực trung tâm của tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần rà soát, lượng hóa đầy đủ cả các động lực truyền thống lẫn động lực mới, đánh giá rõ những yếu tố đã phát huy hiệu quả cũng như các lĩnh vực còn dư địa để tiếp tục khai thác, từ đó có định hướng điều hành phù hợp.

Trên cơ sở đó, Thành phố yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý của năm 2026, trong đó phải xác định rõ các khoảng thiếu hụt tăng trưởng, đề ra phương án bù đắp cụ thể, gắn với từng lĩnh vực, địa bàn và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cần lượng hóa một cách cụ thể đóng góp của các yếu tố như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp – phân quyền, phát triển văn hóa, du lịch, tiêu dùng, việc triển khai các cơ chế, chính sách mới, tiến độ giải ngân đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động nhận diện sớm các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng, bao gồm biến động giá xăng dầu, chi phí đơn giá, điều kiện thi công, nguồn cung vật tư, nhân lực và tiến độ của nhà thầu; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung của Thành phố không bị gián đoạn.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, Thành phố yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ về phân cấp, ủy quyền và cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo số 298-TB/TU. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã gắn với bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực thực hiện, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động chuẩn bị toàn diện về nhân lực, điều kiện, quy trình và năng lực tổ chức thực hiện; đồng thời phân loại các địa phương thành ba nhóm dựa trên năng lực và điều kiện thực tiễn để xây dựng phương án giao nhiệm vụ, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường cán bộ một cách phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai đồng bộ 9 Nghị quyết chiến lược của Trung ương tại địa phương, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.