Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Phương Nhi

23/03/2026, 15:43

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới...

Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 1154/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông báo số 312-TB/TU ngày 19/03/2026 của Thành ủy Hà Nội, với yêu cầu cụ thể hóa các định hướng lớn thành giải pháp điều hành sát thực tiễn, có trọng tâm và khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong tăng trưởng kinh tế của Thủ đô gắn với phân cấp, phân quyền.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện các giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo hướng thực chất, hiệu quả và có chọn lọc. Quá trình này cần làm rõ các nội dung mới, nhận diện các điểm đột phá, đồng thời xác định các động lực tăng trưởng mới và phần giá trị gia tăng có thể tạo ra trong thời gian tới.

Yêu cầu đặt ra là phải xác định cụ thể các động lực trung tâm của tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần rà soát, lượng hóa đầy đủ cả các động lực truyền thống lẫn động lực mới, đánh giá rõ những yếu tố đã phát huy hiệu quả cũng như các lĩnh vực còn dư địa để tiếp tục khai thác, từ đó có định hướng điều hành phù hợp.

Trên cơ sở đó, Thành phố yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý của năm 2026, trong đó phải xác định rõ các khoảng thiếu hụt tăng trưởng, đề ra phương án bù đắp cụ thể, gắn với từng lĩnh vực, địa bàn và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cần lượng hóa một cách cụ thể đóng góp của các yếu tố như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp – phân quyền, phát triển văn hóa, du lịch, tiêu dùng, việc triển khai các cơ chế, chính sách mới, tiến độ giải ngân đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động nhận diện sớm các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng, bao gồm biến động giá xăng dầu, chi phí đơn giá, điều kiện thi công, nguồn cung vật tư, nhân lực và tiến độ của nhà thầu; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung của Thành phố không bị gián đoạn.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, Thành phố yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ về phân cấp, ủy quyền và cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo số 298-TB/TU. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã gắn với bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực thực hiện, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động chuẩn bị toàn diện về nhân lực, điều kiện, quy trình và năng lực tổ chức thực hiện; đồng thời phân loại các địa phương thành ba nhóm dựa trên năng lực và điều kiện thực tiễn để xây dựng phương án giao nhiệm vụ, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường cán bộ một cách phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai đồng bộ 9 Nghị quyết chiến lược của Trung ương tại địa phương, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đọc thêm

Hai nghị quyết "mở đường" đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Hai nghị quyết “mở đường” đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 15D

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 15D

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ thi công, sớm hình thành trục vận tải - logistics chiến lược của tỉnh...

Nghệ An lên kế hoạch đầu tư “siêu” Trung tâm hành chính 45ha

Nghệ An lên kế hoạch đầu tư “siêu” Trung tâm hành chính 45ha

Nghệ An đang lên kế hoạch đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung quy mô lớn, tổng vốn hơn 4.260 tỷ đồng, bố trí không gian làm việc cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp tỉnh.

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khoa học – công nghệ là trụ cột, thực thi là then chốt

Luật Thủ đô (sửa đổi): Khoa học – công nghệ là trụ cột, thực thi là then chốt

Trao đổi với VnEconomy, TS. Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã định vị đúng vai trò khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song yếu tố quyết định vẫn là cơ chế thực thi minh bạch, có kiểm soát và tạo niềm tin

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy