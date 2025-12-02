Hàng chính hãng tạo ra doanh thu 40 tỷ USD cho các sàn thương mại điện tử

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Bạch Dương
02/12/2025, 10:16
Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD...
Thông tin được lưu ý tại báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á” do nền tảng thương mại điện tử Lazada công bố gần đây.
Theo khảo sát với 6.000 người tiêu dùng tại 6 nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, 90% người dùng mua sắm trực tuyến hiện ưu tiên các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.
Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ đảm bảo. Nhu cầu này đang thúc đẩy một quỹ đạo tăng trưởng chưa từng có cho mô hình thương mại điện tử chính hãng.
Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD.
Lazada cho biết kết quả gần đây cũng đã phản ánh rõ chiến lược này. Tại Việt Nam, trong dịp 11 tháng 11, số lượng đơn đặt hàng của sàn đã tăng gần 4 lần so với ngày thường, trong đó doanh thu của LazMall chiếm 80%.
Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á đang ngày càng mua sắm có chủ đích và quan tâm hơn đến các thương hiệu.
86% số người được khảo sát là khách hàng chủ động mua sắm trên gian hàng chính hãng (khách hàng đã thực hiện ít nhất 20% giao dịch mua hàng trực tuyến tại các gian hàng chính hãng trong ba tháng gần nhất).
90% số người này sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng, cho thấy “giá trị niềm tin” mà họ sẵn sàng bỏ thêm để được an tâm về chất lượng sản phẩm.
31% người tiêu dùng sẵn lòng trả thêm 10–30% chi phí để có được sự xác thực và sự an tâm.
Các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam đang dẫn đầu khu vực với đạt tỷ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng vượt mức 90%. Tại các thị trường này, những yếu tố xây dựng niềm tin như “đánh giá và xếp hạng” cùng với “cam kết chính hãng” đã trở thành yếu tố quyết định trong hành vi mua hàng.
Báo cáo xác định ba động lực chủ chốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xoay quanh hàng chính hãng.
Thứ nhất, các sàn mở rộng nguồn cung với danh mục sản phẩm chất lượng. Hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm thương hiệu chính hãng. Đồng thời, 80% trong số đó sẵn lòng thử nghiệm các thương hiệu mới hoặc thương hiệu quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc của họ không có sẵn. Thậm chí, 91% đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.
Thứ hai, người dùng tích hợp đa kênh để thúc đẩy quyết định mua sắm. Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% người tiêu dùng có xu hướng “showrooming”, được định nghĩa bởi những hành vi như đến cửa hàng để xem, thử sản phẩm trực tiếp, kiểm tra chất lượng hoặc nhận tư vấn từ nhân viên, trước khi thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến.
Thứ ba, AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp khách hàng nghiên cứu và so sánh sản phẩm. 66% người mua sử dụng các nền tảng AI để tìm kiếm và khám phá sản phẩm mới. 78% tin tưởng vào AI trong quá trình so sánh, lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ 16% sử dụng AI để đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng.
10:00, 06/11/2025
Với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp phải coi dữ liệu cá nhân như một loại "vốn" mới, tạo lợi thế cạnh tranh nhờ xây dựng lòng tin với khách hàng, đối tác toàn cầu và mở đường cho Việt Nam trở thành hình mẫu về nền kinh tế số tôn trọng quyền riêng tư tại châu Á.
Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, các nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế hàng đầu đã thảo luận về những xu hướng công nghệ và chuyển đổi xanh đang định hình nền kinh tế.
Đợt công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của Việt Nam hướng tới việc thiết lập một chương trình điện hạt nhân an toàn, bảo mật và bền vững…
Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn TP. Hồ Chí Minh, kiến nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung quy định về đánh giá rủi ro thuật toán và nghĩa vụ công bố tiêu chí vận hành thuật toán ở mức cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, qua đó phòng ngừa nguy cơ bóp méo cạnh tranh, thao túng hành vi tiêu dùng, lạm dụng dữ liệu cá nhân và lan truyền nội dung sai lệch có chủ đích...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: