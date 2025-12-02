Hàng chính hãng tạo ra doanh thu 40 tỷ USD cho các sàn thương mại điện tử

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD...

Thông tin được lưu ý tại báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á” do nền tảng thương mại điện tử Lazada công bố gần đây.

Theo khảo sát với 6.000 người tiêu dùng tại 6 nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, 90% người dùng mua sắm trực tuyến hiện ưu tiên các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.

Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ đảm bảo. Nhu cầu này đang thúc đẩy một quỹ đạo tăng trưởng chưa từng có cho mô hình thương mại điện tử chính hãng.

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD.

Lazada cho biết kết quả gần đây cũng đã phản ánh rõ chiến lược này. Tại Việt Nam, trong dịp 11 tháng 11, số lượng đơn đặt hàng của sàn đã tăng gần 4 lần so với ngày thường, trong đó doanh thu của LazMall chiếm 80%.

Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á đang ngày càng mua sắm có chủ đích và quan tâm hơn đến các thương hiệu.

86% số người được khảo sát là khách hàng chủ động mua sắm trên gian hàng chính hãng (khách hàng đã thực hiện ít nhất 20% giao dịch mua hàng trực tuyến tại các gian hàng chính hãng trong ba tháng gần nhất).

90% số người này sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng, cho thấy “giá trị niềm tin” mà họ sẵn sàng bỏ thêm để được an tâm về chất lượng sản phẩm.

31% người tiêu dùng sẵn lòng trả thêm 10–30% chi phí để có được sự xác thực và sự an tâm.

Các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam đang dẫn đầu khu vực với đạt tỷ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng vượt mức 90%. Tại các thị trường này, những yếu tố xây dựng niềm tin như “đánh giá và xếp hạng” cùng với “cam kết chính hãng” đã trở thành yếu tố quyết định trong hành vi mua hàng.

Báo cáo xác định ba động lực chủ chốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xoay quanh hàng chính hãng.

Thứ nhất, các sàn mở rộng nguồn cung với danh mục sản phẩm chất lượng. Hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm thương hiệu chính hãng. Đồng thời, 80% trong số đó sẵn lòng thử nghiệm các thương hiệu mới hoặc thương hiệu quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc của họ không có sẵn. Thậm chí, 91% đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Thứ hai, người dùng tích hợp đa kênh để thúc đẩy quyết định mua sắm. Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% người tiêu dùng có xu hướng “showrooming”, được định nghĩa bởi những hành vi như đến cửa hàng để xem, thử sản phẩm trực tiếp, kiểm tra chất lượng hoặc nhận tư vấn từ nhân viên, trước khi thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến.

Thứ ba, AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp khách hàng nghiên cứu và so sánh sản phẩm. 66% người mua sử dụng các nền tảng AI để tìm kiếm và khám phá sản phẩm mới. 78% tin tưởng vào AI trong quá trình so sánh, lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ 16% sử dụng AI để đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng.