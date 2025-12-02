Thứ Ba, 02/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

Hàng chính hãng tạo ra doanh thu 40 tỷ USD cho các sàn thương mại điện tử

Bạch Dương

02/12/2025, 10:16

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin được lưu ý tại báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á” do nền tảng thương mại điện tử Lazada công bố gần đây. 

Theo khảo sát với 6.000 người tiêu dùng tại 6 nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, 90% người dùng mua sắm trực tuyến hiện ưu tiên các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.

Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ đảm bảo. Nhu cầu này đang thúc đẩy một quỹ đạo tăng trưởng chưa từng có cho mô hình thương mại điện tử chính hãng.

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD.

Lazada cho biết kết quả gần đây cũng đã phản ánh rõ chiến lược này. Tại Việt Nam, trong dịp 11 tháng 11, số lượng đơn đặt hàng của sàn đã tăng gần 4 lần so với ngày thường, trong đó doanh thu của LazMall chiếm 80%.

Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á đang ngày càng mua sắm có chủ đích và quan tâm hơn đến các thương hiệu.

86% số người được khảo sát là khách hàng chủ động mua sắm trên gian hàng chính hãng (khách hàng đã thực hiện ít nhất 20% giao dịch mua hàng trực tuyến tại các gian hàng chính hãng trong ba tháng gần nhất).

90% số người này sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng, cho thấy “giá trị niềm tin” mà họ sẵn sàng bỏ thêm để được an tâm về chất lượng sản phẩm.

31% người tiêu dùng sẵn lòng trả thêm 10–30% chi phí để có được sự xác thực và sự an tâm.

Các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam đang dẫn đầu khu vực với đạt tỷ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng vượt mức 90%. Tại các thị trường này, những yếu tố xây dựng niềm tin như “đánh giá và xếp hạng” cùng với “cam kết chính hãng” đã trở thành yếu tố quyết định trong hành vi mua hàng.

Báo cáo xác định ba động lực chủ chốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xoay quanh hàng chính hãng.

Thứ nhất, các sàn mở rộng nguồn cung với danh mục sản phẩm chất lượng. Hơn 80% người tiêu dùng cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm thương hiệu chính hãng. Đồng thời, 80% trong số đó sẵn lòng thử nghiệm các thương hiệu mới hoặc thương hiệu quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc của họ không có sẵn. Thậm chí, 91% đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Thứ hai, người dùng tích hợp đa kênh để thúc đẩy quyết định mua sắm. Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% người tiêu dùng có xu hướng “showrooming”, được định nghĩa bởi những hành vi như đến cửa hàng để xem, thử sản phẩm trực tiếp, kiểm tra chất lượng hoặc nhận tư vấn từ nhân viên, trước khi thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến. 

Thứ ba, AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp khách hàng nghiên cứu và so sánh sản phẩm. 66% người mua sử dụng các nền tảng AI để tìm kiếm và khám phá sản phẩm mới. 78% tin tưởng vào AI trong quá trình so sánh, lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ 16% sử dụng AI để đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng.

Thương mại điện tử tăng trưởng vượt bậc sau khi… Nhà nước siết chặt quản lý

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cảnh báo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến thương mại điện tử

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc “thống trị” thị trường Đông Nam Á

kinh tế số tăng trưởng thương mại điện tử thương mại điện tử

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Dữ liệu là loại "vốn" mới, giúp tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Dữ liệu là loại “vốn” mới, giúp tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp phải coi dữ liệu cá nhân như một loại "vốn" mới, tạo lợi thế cạnh tranh nhờ xây dựng lòng tin với khách hàng, đối tác toàn cầu và mở đường cho Việt Nam trở thành hình mẫu về nền kinh tế số tôn trọng quyền riêng tư tại châu Á.

Hành trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Hành trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, các nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế hàng đầu đã thảo luận về những xu hướng công nghệ và chuyển đổi xanh đang định hình nền kinh tế.

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

Đợt công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của Việt Nam hướng tới việc thiết lập một chương trình điện hạt nhân an toàn, bảo mật và bền vững…

Đề xuất siết rủi ro thuật toán cá nhân hoá để ngăn cạnh tranh bị bóp méo, chặn nội dung thao túng

Đề xuất siết rủi ro thuật toán cá nhân hoá để ngăn cạnh tranh bị bóp méo, chặn nội dung thao túng

Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn TP. Hồ Chí Minh, kiến nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung quy định về đánh giá rủi ro thuật toán và nghĩa vụ công bố tiêu chí vận hành thuật toán ở mức cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, qua đó phòng ngừa nguy cơ bóp méo cạnh tranh, thao túng hành vi tiêu dùng, lạm dụng dữ liệu cá nhân và lan truyền nội dung sai lệch có chủ đích...

Amazon vẫn đang hoàn thiện hồ sơ thí điểm dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam

Amazon vẫn đang hoàn thiện hồ sơ thí điểm dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam

Ngày 24/11 vừa qua, Amazon đã gửi lại hồ sơ đề xuất tham gia Chương trình thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) tại Việt Nam cho Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Tiêu điểm

2

Chứng khoán Mỹ bị bán mạnh theo tiền ảo, giá dầu nhảy 1%

Thế giới

3

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về cơ chế bồi thường khi thu hồi đất

Tiêu điểm

4

Sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và khởi đầu cho trục đô thị Thủ đô - Sân bay

Bất động sản

5

Economy Residences: Nơi giá trị được khẳng định bởi hành động và sự tử tế

Bất động sản

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy