Doanh nghiệp niêm yết

Lãnh đạo VCB mua vào cổ phiếu

Hà Anh

01/03/2026, 08:37

Ông Nguyễn Tuấn Anh - thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua vào 18.000 cổ phiếu VCB và bà Hải Yến - Phó tổng giám đốc đã mua vào 10.000 cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCB trên TradingView.

Ông Nguyễn Tuấn Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (mã VCB-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh - thành viên Hội đồng quản trị VCB đăng ký mua vào 18.000 cổ phiếu VCB theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 26/02 đến 26/03/2026.

Trước giao dịch, ông Tuấn Anh không nắm giữ cổ phiếu VCB nào. Nếu thành công, ông Tuấn Anh sẽ sở hữu 18.000 cổ phiếu, chiếm 0,00022% vốn điều lệ tại VCB.

Trước đó, bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank vừa thông báo mua vào 10.000 cổ phiếu VCB trong phiên 23/2 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, nâng lượng cổ phần nắm giữ từ 42.339 cổ phiếu, chiếm 0,00051% lên hơn 52.000 cổ phiếu, chiếm 0,00063%.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/2, thị giá VCB dừng ở mức 66.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã chi hơn 660 triệu đồng để thực hiện giao dịch.

Được biết, VCB công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 72,4 nghìn tỷ đồng (+5,5% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 44,0 nghìn tỷ đồng (+4,2% cùng kỳ năm trước), hoàn thành 100% các dự báo năm 2025 tương ứng của VCSC.

Kết quả này tương ứng với lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 10,9 nghìn tỷ đồng (-3,1% cùng kỳ quý trước, +1,7% cùng kỳ năm trước) và ROE năm 2025 đạt 16,5%. Nhìn chung, kết quả của ngân hàng phần lớn phù hợp với kỳ vọng của VCSC. VCSC giữ nguyên các dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết. VCSC duy trì quan điểm rằng tăng trưởng lợi nhuận của VCB sẽ tăng tốc trong giai đoạn 2026-27, thúc đẩy bởi nhiều yếu tố thuận lợi bao gồm tăng trưởng tín dụng mạnh, NIM dần phục hồi, chất lượng tài sản vững chắc và thu nhập phí ròng (NFI) tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, với đà tăng giá mạnh từ đầu năm, VCSC hiện thấy các cơ hội khác trong ngành hấp dẫn hơn.

Về tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 15,3%, thấp hơn mức kỳ vọng 16,0% của VCSC và mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 19,0%. Đáng chú ý, nếu cộng lại khoản vay 51 nghìn tỷ đồng mà VCB đã bán cho VCB Neo trong quý 1/2025, tăng trưởng tín dụng của VCB năm 2025 sẽ đạt 18,8%, mức cao nhất trong số các ngân hàng quốc doanh.

Về tăng trưởng tín dụng năm 2025 được thúc đẩy bởi mảng bán lẻ (+18,5% từ đầu năm) cao hơn so với mảng khách hàng doanh nghiệp (+12,8% từ đầu năm). Xét theo ngành kinh tế, các ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng bao gồm xây dựng (+71,6% từ đầu năm, chiếm 9% tổng dư nợ), thương mại & dịch vụ (+12,0% từ đầu năm, chiếm 14% tổng dư nợ), sản xuất, chế biến & chế tạo (+6,0% từ đầu năm, chiếm 22% tổng dư nợ), và các ngành "khác" (+18,2%, chiếm 43% tổng dư nợ).

Về tăng trưởng tiền gửi khách hàng năm 2025 đạt 10,4%, tiếp tục thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ CASA trong quý 4/2025 đạt 35,4% (-0,1 điểm % cùng kỳ quý trước, -1,3 điểm % cùng kỳ năm trước), vẫn duy trì ở mức cao nhất trong ngành.

Thu nhập lãi thuần (NII) & NIM: NII năm 2025 của VCB tăng 5,9% cùng kỳ năm trước, do tăng trưởng tín dụng mạnh bù đắp một phần cho mức giảm lớn của NIM. NIM năm 2025 đạt 2,63% (-23 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước) so với dự báo cả năm của VCSC là 2,60%.

Tính theo quý, NIM cải thiện lên 2,71% (+14 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước, -7 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước), nhờ lợi suất tài sản sinh lãi tăng (+11 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước, +5 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước) và chi phí vốn giảm (-4 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước, +13 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước). VCSC cho rằng sự cải thiện NIM của ngân hàng đến từ tăng trưởng cho vay bán lẻ mạnh mẽ và giải ngân tốt các khoản vay trung và dài hạn, và VCSC kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2026.

VCSC cho biết Chất lượng tài sản vẫn duy trì vị thế tốt nhất ngành với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,58% (-46 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước, -39 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước) trong quý 4/2025 so với dự báo cuối năm 2025 của VCSC là 0,95%. Tỷ lệ nợ Nhóm 2 là 0,16% (-11 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước, -11 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước) trong quý 4/2025. VCB đã thực hiện xử lý nợ 7,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2025 - tương đương tỷ lệ xử lý nợ trên tổng dư nợ gộp là 0,44%.

Chi phí tín dụng quy năm 2025 là 0,20% so với 0,25% năm 2024. VCSC ước tính VCB đã hoàn nhập 1,0 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản vay liên ngân hàng trong năm 2025 (năm 2024 có khoản hoàn nhập tương tự là 4,7 nghìn tỷ đồng). Chi phí dự phòng năm 2025 bao gồm khoản trích lập 3,1 nghìn tỷ đồng cho trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong quý 4, mà VCSC cho rằng có liên quan đến việc tái cơ cấu trái phiếu cho dự án điện gió Trung Nam tại Đắk Lắk. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) quý 4/2025 của VCB cải thiện lên 259% so với 202% trong quý trước và tiếp tục là mức cao nhất trong ngành.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) năm 2025 đạt 13,7 nghìn tỷ đồng (+3,9% cùng kỳ năm trước), hoàn thành 98% dự báo cả năm. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh 16,5% cùng kỳ năm trước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường của VCB trong mảng ngoại hối nhờ thế mạnh trong phân khúc FDI. Thu nhập ròng khác tăng mạnh 51,4% cùng kỳ năm trước lên 3,6 nghìn tỷ đồng, được thúc đẩy bởi thu nhập từ thu hồi nợ xấu tăng mạnh. Trong khi đó, thu nhập phí thuần (NFI) vẫn yếu với mức giảm 32,4% cùng kỳ năm trước xuống 3,5 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) năm 2025 tăng 1,2 điểm % cùng kỳ năm trước lên 34,8% so với dự báo cả năm 33,7% của VCSC, do chi phí HĐKD (OPEX) tăng 9,2% cùng kỳ năm trước trong khi TOI chỉ tăng 5,5%.

chứng khoán giao dịch cổ đông nội bộ ngân hàng Vietcombank vcb

VnEconomy