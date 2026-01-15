Hàng loạt công ty bị phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt một loạt công ty ở Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tp.HCM do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group (Hà Nội) bị phạt tổng cộng 150 triệu đồng - trong đó, có mức phạt 65 triệu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Tập đoàn Apec Group gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã APGCH2124001, APGCH2124002, APGCH2123005, APGCH2122009, APGCH2223003; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022);

Tiếp theo là mức phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty thực hiện phân phối trái phiếu riêng lẻ vượt quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đối với mã APGCH2126011.

Công ty cổ phần Cầu 12 (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo thường niên các năm 2022, 2023, 2024. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/12/2023;

Công ty cổ phần Sân Golf Hà Nội (Hà Nội) bị phạt do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, báo cáo tài chính bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, báo cáo tài chính bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022...

Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn (Hà Nội) bị phạt do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunrise Power Đăk Psi (Hà Nội) bị phạt do không công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022); công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2022).

Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm (Lâm Đồng) bị phạt do không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025...

Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (Tp.HCM) bị phạt do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024, 2025 được soát xét; Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2024, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2024 và quý 1,2,3/2025 bằng tiếng Anh, Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch 10% đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1,2,3/2025 bằng tiếng Anh...

Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - Công ty cổ phần (Tp.HCM) bị phạt do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 17/7/2024 thông qua việc ký hợp đồng cho vay đối với CTCP Đầu tư thương mại TVH, số 17/NQHĐQT ngày 19/7/2024 thông qua việc ký hợp đồng cho vay đối với CTCP Đầu tư thương mại TVH, số 21/NQ-HĐQT ngày 09/10/2024 thông qua việc ký hợp đồng gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Nhật Vinh, số 22/NQ-HĐQT ngày 09/10/2024 thông qua việc ký hợp đồng gia hạn thời hạn cho vay đối với CTCP Đầu tư ATO);

Công ty công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2022 về việc kết thúc Hợp đồng lao động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng tiếng Anh, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2/2024 chênh lệch 10% và chuyển từ lỗ sang lãi, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã soát xét, Giải trình Lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2024 chênh lệch 10%), theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Xuân Thiện Ninh Thuận (Khánh Hòa) bị phạt do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu XTNT.2020.5Y tại ngày đáo hạn;

Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (Tp.HCM) bị phạt 85 triệu đồng do công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính các quý, bán niên và năm 2023; báo cáo tài chính các quý, bán niên và năm 2024; báo cáo tài chính quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023 và năm 2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025;