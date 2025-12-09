Hàng trăm lượt khách trải nghiệm mỗi cuối tuần: Giải mã sức hút của Masteri Park Place

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Tuấn Sơn
09/12/2025, 08:00
Chính thức ra mắt vào nửa cuối tháng 11, chuỗi căn hộ mẫu Masteri Park Place ghi nhận hàng trăm lượt khách hàng và nhà đầu tư đến trải nghiệm thực tế mỗi cuối tuần. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dự án cao tầng ven sông đầu tiên sở hữu “tầm nhìn kép” tại The Global City - nơi không gian sống năng lượng được hiện thực hóa sống động.
Là một trong những khách hàng đến trải nghiệm trực tiếp căn hộ mẫu Masteri Park Place, anh Minh Nhật (Quận 3, TP.HCM) cho biết sự chỉn chu trong từng đường nét thiết kế giúp anh hình dung rõ không gian sống của gia đình trong tương lai.
“Bước vào các căn hộ này, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự thoáng đãng, dễ chịu rất khác biệt. Tôi rất thích cách bố trí không gian tạo cảm giác rộng thoáng, tối ưu được ánh sáng và không khí tự nhiên vào nhà. Vợ chồng tôi muốn tìm một nơi vừa tiện đường đi làm, vừa có không gian xanh và tiện ích cho con cái. Và thiết kế ở đây thực sự mang cho tôi cảm giác đây là nơi mình muốn trở về mỗi ngày.”
Với triết lý Urban International Living’, chuỗi căn hộ mẫu Masteri Park Place với đa dạng diện tích từ 1+ đến 4 phòng ngủ, được hoàn thiện theo đúng thiết kế đương đại, chất lượng chuẩn quốc tế, cách bố trí tối ưu từ không gian chung đến riêng tư, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chân thực về cuộc sống tương lai.
Phòng khách và bếp được thiết kế liền mạch, tạo không gian kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Ban công liên thông giữa phòng khách và phòng ngủ mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đồng thời tạo nên “luồng năng lượng liền mạch” đặc trưng của Masteri Park Place. Toàn bộ vật liệu và chi tiết nội thất đều được hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế, mang đến cảm giác chỉn chu và xứng tầm ngay từ lần đầu trải nghiệm.
Đối với cư dân hiện đại, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là “trạm sạc” cho sức khỏe và tinh thần. Masteri Park Place hiện thực hóa điều này không chỉ nhờ lối thiết kế thông minh mà còn bằng lợi thế vị trí và hệ tiện ích toàn diện.
Ngay thềm nhà, cư dân có thể chạm ngay tới hơn 30 tiện ích nội khu đa dạng. Từ công viên ven sông, vườn hoa bốn mùa, thảm cỏ sinh thái, phòng gym hiện đại, khu vui chơi cho trẻ em đến business lounge sang trọng cho nhu cầu sáng tạo và kết nối… Mỗi tiện ích đều sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu của những cư dân ưu tú, từ nghỉ ngơi, giải trí, vận động, phát triển bản thân hay kết nối cộng đồng.
Mở rộng bán kính trải nghiệm là hệ tiện ích “all-in-one” của khu đô thị The Global City. Chỉ vài bước di chuyển, cư dân nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống năng lượng và đầy cảm hứng đã hình thành của khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM.
Từ những bữa tối sang trọng, trải nghiệm mua sắm cao cấp tại khu phố thương mại SOHO sầm uất, những giây phút thưởng thức nhạc nước rực rỡ tại kênh đào lớn nhất Đông Nam Á đến những khoảnh khắc đắm chìm trong không khí sôi động của những sự kiện giải trí – văn hóa – nghệ thuật tầm cỡ… tất cả tạo nên dòng chảy kết nối cảm xúc giữa đô thị.
Từ căn hộ mẫu được chăm chút tỉ mỉ, hệ tiện ích toàn diện đến vị trí trung tâm The Global City, Masteri Park Place không chỉ “giải tỏa’ khao khát tìm kiếm nơi an cư lý tưởng mà còn đáp ứng kỳ vọng của những cư dân toàn cầu về một chuẩn sống đương đại, thời thượng và đầy năng lượng ngay giữa trung tâm đô thị biểu tượng The Global City.
* Chuỗi căn hộ mẫu Masteri Park Place chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22/11/2025 tại The Global City Sales Gallery, thuộc khu đô thị The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP. HCM.
Khách hàng đăng ký trải nghiệm ngay hôm nay để cảm nhận sự chân thật nhất không gian sống đầy năng lượng của phân khu biểu tượng mới tại khu đô thị The Global City.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: