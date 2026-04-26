Hàng triệu người hành hương về Đền Hùng, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối
Chu Minh Khôi
26/04/2026, 13:38
Những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, lượng du khách đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng đột biến, tạo nên không khí hành hương sôi động trên khắp các tuyến đường dẫn về Đất Tổ. Các bãi gửi xe ô tô, xe máy đều chật kín phương tiện; khu vực cổng chính vào trung tâm lễ hội và đường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh luôn tấp nập hoặc chật kín người qua lại...
Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử
Đền Hùng cho biết, lượng du khách đến Khu di tích Đền Hùng tăng đột biến, riêng
trong hai ngày 25 và 26/4 dự tính hơn 1 triệu lượt người. Thống kê của Ban Tổ chức
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ
2026, cho thấy tính từ tháng Giêng đến 20 giờ ngày 24/4, đã có khoảng 4 triệu
lượt người về tham quan, hành hương.
SÔI ĐỘNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA ĐẶC SẮC
Mặc dù lượng khách tăng cao hơn nhiều so với những ngày
trước, song tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông vẫn được bảo đảm
tuyệt đối. Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã huy động hơn
1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, triển khai đồng bộ
các phương án bảo vệ. Bên cạnh lực lượng công khai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ
hóa trang được bố trí tuần tra, canh gác 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện,
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
Đặc biệt, hệ thống camera an ninh thế hệ mới được lắp đặt
tại các nút giao thông, trục đường chính và khu vực Đền Hùng, giúp ghi nhận
hình ảnh, phân tích dữ liệu và nhận diện các trường hợp nghi vấn. Dữ liệu được
truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy để các lực lượng chức năng nhanh chóng
xác minh, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, an toàn cho mùa lễ hội.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa, du lịch
Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 tại Khu di tích lịch sử quốc
gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ. Trong không khí
sôi động, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc đã diễn ra tại Phú Thọ,
thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Trước thềm ngày chính lễ, tối 25/4 (tức mùng 9 tháng 3 âm
lịch), hàng vạn người dân và du khách thập phương đã hội tụ về công viên Văn
Lang (phường Việt Trì) để thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15
phút. Không chỉ là hoạt động giải trí, màn pháo hoa từ lâu đã trở thành điểm hẹn
tinh thần, biểu tượng cho bình an, sung túc mỗi mùa hành hương về cội nguồn.
Không khí sôi động của đêm hội phản ánh sức sống bền bỉ của truyền thống, đồng
thời cho thấy niềm tin của người dân vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
Ngày 25/4, tại hồ công viên Văn Lang, Giải bơi chải tỉnh
Phú Thọ năm 2026 đã diễn ra đầy hào hứng với sự góp mặt của 9 đội chải cùng 270
vận động viên đến từ các xã, phường trên địa bàn. Các đội thi đã cống hiến những
màn tranh tài sôi nổi, với những pha bứt tốc, rượt đuổi kịch tính, tạo nên bầu
không khí náo nhiệt trên mặt nước.
Cùng ngày, Lễ hội Đền Tam Giang được tổ chức trang trọng
tại Đền Tam Giang - chùa Đại Bi Bạch Hạc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách
thập phương. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như rước
kiệu, dâng hương, tế lễ; nổi bật là nghi lễ rước nước linh thiêng - được xem là
“hồn cốt” của lễ hội, mang đậm dấu ấn văn hóa cư dân vùng hợp lưu ba con sông Hồng,
Đà và Lô.
Cũng trong ngày 25/4, tại sân khấu Trung tâm Lễ hội thuộc
Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức
Festival tinh hoa văn hóa - võ thuật về với cội nguồn. Sự kiện quy tụ gần 1.000
người đến từ 41 đơn vị, câu lạc bộ văn hóa, thể thao, võ thuật trong khu vực miền
núi phía Bắc và trên cả nước.
BẢN HÒA CA RỰC RỠ THANH ÂM NGUỒN CỘI
Tối 24/4 (tức mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Phú Thọ,
Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” đã diễn ra
sôi động, trở thành một trong những điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Giỗ Tổ
Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.
Sau một thời gian tạm dừng, lễ hội dân gian đường phố của
Phú Thọ năm nay được tổ chức trở lại với quy mô lớn, thu hút hơn 1.500 nghệ
nhân, diễn viên quần chúng đến từ 18 đoàn văn hóa đại diện cho các cụm xã, phường
trên địa bàn tỉnh. Mở đầu chương trình là màn trống hội, múa lân, múa cờ thần đặc
sắc do các nghệ sĩ của Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Điện ảnh
tỉnh Phú Thọ biểu diễn, tạo nên không khí rộn ràng, cuốn hút ngay từ những phút đầu
tiên.
Tiếp đó, phần hội chính thức kéo dài 120 phút với hoạt động
diễu hành quy mô lớn. Trong không gian lễ hội, 18 đoàn văn hóa đã tham gia diễu
hành từ khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Hai Bà Trưng (phường
Thanh Miếu) đến Công viên Văn Lang. Trên suốt hành trình, các đoàn vừa di chuyển,
vừa trình diễn và tái hiện nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian, trò chơi,
trò diễn độc đáo của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nổi bật có thể kể đến Lễ
hội Đền Hùng, lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Hát Xoan, lễ hội Tây Thiên, Hội
Xuân Đan Trì, lễ hội Đình Khênh, lễ hội Đình Cổi, lễ hội Trò trám, lễ hội kéo
Song, cùng nhiều nghi lễ, trò chơi truyền thống như kéo Song, khai hạ, xuống đồng,
rước cây Bông hay đả cầu, diễn phết… Tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa sống
động, đa dạng và giàu chiều sâu lịch sử.
Điểm nhấn ấn tượng của chương trình là 18 xe mô hình được
thiết kế công phu, mang đậm bản sắc riêng của từng địa phương, góp phần tạo nên
không gian lễ hội rực rỡ sắc màu. Sự kết hợp hài hòa giữa trình diễn dân gian với
âm nhạc, ánh sáng hiện đại cùng trang phục, đạo cụ truyền thống đã mang lại một
không gian nghệ thuật vừa sôi động, vừa giàu giá trị lịch sử - văn hóa, qua đó
khẳng định vai trò của Nhân dân trong việc sáng tạo, bảo tồn và phát huy di sản
trong đời sống đương đại. Đêm hội không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng
người dân và du khách, mà còn góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa
truyền thống trong dòng chảy hiện đại.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng
Sáng 26/4/2026 (tức mồng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.
