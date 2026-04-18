Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Chu Khôi

18/04/2026, 08:50

Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...

Chương trình nghệ thuật Linh thiêng nguồn cội.
Chương trình nghệ thuật Linh thiêng nguồn cội.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.  

Tham dự chương trình khai mạc có ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các lãnh đạo ban, ngành, sở trong tỉnh và đông đảo du khách thập phương.

KẾT NỐI DI SẢN, HỘI TỤ BẢN SẮC ĐẤT TỔ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Đền hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là sự kiện văn hóa trọng đại của riêng tỉnh mà còn là ngày hội chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để đồng bào trong và ngoài nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc:
Ông Nguyễn Huy Ngọc: "Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để đồng bào trong và ngoài nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên".

Ông Ngọc cho biết sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, từng bước trở thành trung tâm kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch và đầu tư. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô, nội dung đổi mới, sáng tạo, vừa tôn vinh giá trị di sản, vừa quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phú Thọ là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với gần 1.000 di tích được xếp hạng, 5 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể và bảo vật quốc gia. Nổi bật là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nơi thờ các Vua Hùng, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". 
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, lễ hội Đền Hùng hằng năm là sự kiện văn hóa trọng đại của quốc gia, dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.
Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Ông Ngọc, cho hay năm 2026, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội dung. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra phong phú, có sự tham gia của các địa phương trong tỉnh, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho nhân dân và du khách. Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. 

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ giới thiệu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, các loại hình nghệ thuật dân gian như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân, cùng những điểm đến tiêu biểu như khu di tích Tây Thiên, khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong rằng thông qua các hoạt động, tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT: LINH THIÊNG NGUỒN CỘI

Ngay sau tiếng trống khai hội, không gian Quảng trường Hùng Vương bừng sáng với phóng sự “Phú Thọ kết nối di sản – Hội tụ bản sắc”, tái hiện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội và khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”, được dàn dựng công phu với ba chương: “Linh thiêng nguồn cội”, “Về miền di sản” và “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước”.

Ông Nguyễn Huy Ngọc đánh trống khai hội.
Ông Nguyễn Huy Ngọc đánh trống khai hội.

Ở chương 1: “Linh thiêng nguồn cội”, khán giả được sống lại những huyền tích dựng nước qua các tiết mục như kịch múa “Con Rồng cháu Tiên”, trình diễn ánh sáng “Vua Hùng tìm đất dựng đô” và mashup “Phù Đổng Thiên Vương – Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Những hình ảnh nghệ thuật giàu biểu cảm đã tái hiện khí phách hào hùng của dân tộc từ buổi đầu lịch sử.

Chương 2: “Về miền di sản” đưa người xem trở về với không gian văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ. Các làn điệu hát Xoan Phú Thọ, chiêng Mường, trống quân Đức Bác được trình diễn bởi chính các nghệ nhân và học sinh địa phương, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa mộc mạc, gần gũi, vừa sâu lắng, khẳng định giá trị trường tồn của di sản trong đời sống hiện đại.

Khép lại chương trình là chương 3: “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước” với những ca khúc trẻ trung, giàu khát vọng như “Việt Nam - Ngày mới”, “Cánh chim Phượng Hoàng”, “Việt Nam tinh hoa” và “Phú Thọ - Sắc xuân ngày mới”. Những giai điệu sôi động đã truyền tải tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quê hương Đất Tổ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phần khai mạc kết thúc trong âm vang hào hùng của ca khúc “Phú Thọ - Sắc xuân ngày mới”, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.
Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, mà còn là cơ hội để tỉnh Phú Thọ quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Với tinh thần hướng về cội nguồn, sự kiện hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khẳng định vị thế của Phú Thọ, miền đất linh thiêng, hội tụ bản sắc và khát vọng phát triển bền vững.

