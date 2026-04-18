Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
Chu Khôi
18/04/2026, 08:50
Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4
tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng nhiều địa điểm trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ.
Tham dự chương trình khai mạc có ông Phạm Đại Dương, Bí
thư Tỉnh ủy; ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng
các lãnh đạo ban, ngành, sở trong tỉnh và đông đảo du khách thập phương.
KẾT NỐI DI SẢN, HỘI TỤ BẢN SẮC ĐẤT TỔ
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Đền hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch
Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là sự kiện văn
hóa trọng đại của riêng tỉnh mà còn là ngày hội chung của toàn thể dân tộc Việt
Nam. Đây là dịp để đồng bào trong và ngoài nước bày tỏ lòng thành kính, tri ân
công đức tổ tiên, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc niềm
tự hào và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ông Ngọc cho biết sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ -
Vĩnh Phúc - Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, từng
bước trở thành trung tâm kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời
là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch và đầu tư. Lễ hội năm nay được tổ chức
với quy mô, nội dung đổi mới, sáng tạo, vừa tôn vinh giá trị di sản, vừa quảng
bá hình ảnh quê hương Đất Tổ tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Trong đó, lễ hội Đền Hùng hằng năm là sự kiện văn hóa trọng
đại của quốc gia, dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội
nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, góp phần củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Ngọc, cho hay năm 2026, Lễ hội Đền Hùng và
Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội
dung. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra phong phú,
có sự tham gia của các địa phương trong tỉnh, tạo không gian trải nghiệm đa dạng
cho nhân dân và du khách. Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục, góp
phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú
Thọ giới thiệu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, các loại hình nghệ thuật dân gian
như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân, cùng những điểm đến tiêu biểu như khu
di tích Tây Thiên, khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng
nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong rằng thông qua các
hoạt động, tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất cội nguồn linh
thiêng của dân tộc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển
du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT: LINH THIÊNG NGUỒN CỘI
Ngay sau tiếng trống khai hội, không gian Quảng trường
Hùng Vương bừng sáng với phóng sự “Phú Thọ kết nối di sản – Hội tụ bản sắc”,
tái hiện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội và khẳng định
sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc
biệt “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”, được dàn dựng công phu với ba
chương: “Linh thiêng nguồn cội”, “Về miền di sản” và “Phú Thọ vươn mình cùng đất
nước”.
Ở chương 1: “Linh thiêng nguồn cội”, khán giả được sống lại
những huyền tích dựng nước qua các tiết mục như kịch múa “Con Rồng cháu Tiên”,
trình diễn ánh sáng “Vua Hùng tìm đất dựng đô” và mashup “Phù Đổng Thiên Vương
– Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Những hình ảnh nghệ thuật giàu biểu cảm đã tái hiện khí
phách hào hùng của dân tộc từ buổi đầu lịch sử.
Chương 2: “Về miền di sản” đưa người xem trở về với không
gian văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ. Các làn điệu hát Xoan Phú Thọ, chiêng
Mường, trống quân Đức Bác được trình diễn bởi chính các nghệ nhân và học sinh địa
phương, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa mộc mạc, gần gũi, vừa sâu lắng, khẳng
định giá trị trường tồn của di sản trong đời sống hiện đại.
Khép lại chương trình là chương 3: “Phú Thọ vươn mình cùng
đất nước” với những ca khúc trẻ trung, giàu khát vọng như “Việt Nam - Ngày mới”,
“Cánh chim Phượng Hoàng”, “Việt Nam tinh hoa” và “Phú Thọ - Sắc xuân ngày mới”.
Những giai điệu sôi động đã truyền tải tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh
mẽ của quê hương Đất Tổ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Phần khai mạc kết thúc trong âm vang hào hùng của ca khúc
“Phú Thọ - Sắc xuân ngày mới”, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên
và quần chúng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính
Ngọ 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng, tôn vinh những giá trị
văn hóa truyền thống đặc sắc, mà còn là cơ hội để tỉnh Phú Thọ quảng bá hình ảnh,
tiềm năng và thế mạnh tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Với tinh thần hướng về
cội nguồn, sự kiện hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc,
góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khẳng định vị thế của Phú Thọ, miền đất
linh thiêng, hội tụ bản sắc và khát vọng phát triển bền vững.
