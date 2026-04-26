Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng
Chu Minh Khôi
26/04/2026, 10:14
Sáng 26/4/2026 (tức mồng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Đúng 7 giờ sáng, đoàn đại biểu khởi hành từ sân trung tâm
lễ hội lên núi Nghĩa Lĩnh để tiến về Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh thực
hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ hội và lẵng hoa; tiếp đến là các thiếu nữ
trong trang phục áo dài truyền thống mang theo hương, hoa và lễ vật; cùng đoàn
rước kiệu gồm 100 con cháu Lạc Hồng. Theo sau là đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các địa
phương, đồng bào và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC, LAN TOẢ ĐẠO LÝ UỐNG NƯỚC NHỚ
NGUỒN
Cùng dự lễ dâng hương có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,
nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc,
Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và
dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung
ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Lê Hoài Trung,… cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và tỉnh
Phú Thọ.
Buổi lễ
mở đầu bằng ba hồi chiêng, trống vang vọng, tạo không khí thiêng liêng, thành
kính hướng về cội nguồn dân tộc.
Tại Đền Thượng, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt
đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã đọc chúc văn tưởng
niệm. Bài chúc văn nhấn mạnh, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đất
nước ta dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến
động phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của
toàn dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, với nhiều
điểm sáng nổi bật.
Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước
thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025
được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức quản trị quốc
gia, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước trong dài hạn.
Sau nghi lễ chúc văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã
vào Thượng cung và Lăng Hùng Vương dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, gìn giữ non sông, để
các thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống Lạc Hồng, xây dựng đất nước Việt Nam
ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiếp đó, đoàn đại biểu di chuyển xuống Đền Giếng, tổ chức
lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn
quân Tiên Phong”, đồng thời thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc
Long Quân, khép lại chuỗi hoạt động chính trong buổi lễ.
ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC HỘI TỤ VỀ ĐỀN HÙNG DỰ GIỖ QUỐC TỔ
Từ sáng sớm cùng ngày 26/4, tại Khu di tích lịch sử Đền
Hùng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực
HĐND, Thường trực UBND tỉnh Phú Thọ đã trang trọng tổ chức đón tiếp các đoàn đại
biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung
ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đại biểu các tỉnh, thành phố; cùng đông đảo đồng
bào trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm
2026.
Từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 00, các lực lượng tham gia nghi lễ
đã tập kết, hoàn tất công tác chuẩn bị đội hình. Từ 6 giờ 00 đến 6 giờ 30, đại
biểu trong tỉnh có mặt, ổn định vị trí theo sơ đồ bố trí. Đúng 6 giờ 30 đến 7
giờ Ban tổ chức tiến hành đón tiếp các đoàn đại biểu tại sân Trung tâm lễ hội,
đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu
Dẫn đầu là khối nghi thức với
đội hình tiêu biểu gồm 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ hội. Nối tiếp là 18 thiếu
nữ trong trang phục áo dài đỏ truyền thống, tay nâng hương, hoa và lễ vật. Đặc
biệt, đoàn 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, biểu
trưng cho truyền thuyết “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ, thể hiện sức sống trường
tồn và niềm tự hào dân tộc. Theo sau là đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.
Đoàn xuất phát từ sân Trung
tâm lễ hội, lần lượt đi qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung để lên đền Thượng. Đi đầu
là đội tiêu binh mang vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có
công dựng nước”, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Tiếp đến là khối đại biểu do
đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu. Từ chân núi, đoàn đại biểu
vượt qua 225 bậc đá để đến đền Hạ và chùa Thiên Quang. Tiếp tục đi thêm 168 bậc,
đoàn tới Đền Trung - nơi tương truyền các Vua Hùng từng ngắm cảnh, bàn việc
cùng các lạc hầu, lạc tướng; cũng là nơi hoàng tử Lang Liêu dâng bánh chưng,
bánh giầy.
Từ đền
Trung, đoàn đi tiếp 102 bậc đá để đến đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi
linh thiêng gắn với việc các Vua Hùng tế Trời đất, thần Núi, thần Lúa và là nơi
Thục Phán lập cột đá thề gìn giữ cơ nghiệp tổ tiên để làm lễ dâng hương tưởng
nhớ các Vua Hùng.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cùng với thời
tiết thuận lợi, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm tại khu di tích để tham dự
lễ Giỗ Tổ, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối
với các Vua Hùng - những người đã đặt nền móng cho quốc gia, dân tộc Việt Nam.
Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
08:50, 18/04/2026
Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ
18:35, 22/04/2026
Phú Thọ công bố thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026
ASEAN ưu tiên dầu khí Nga thay rủi ro địa chính trị
Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn bởi các xung đột địa chính trị, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang cân nhắc tăng nhập khẩu dầu khí từ Nga để bù đắp thiếu hụt trong nước…
Hợp tác đầu tư tạo đột phá cho nông nghiệp xanh Lai Châu
Việc trao quyết định đầu tư và ký kết các hợp tác chiến lược là bước ngoặt để Lai Châu phát triển nông nghiệp xanh. Những thỏa thuận này giúp địa phương hình thành chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng tầm vị thế dược liệu cùng nông sản đặc hữu bền vững...
Dòng vốn quốc tế thúc đẩy tái cấu trúc ngành thủy sản Nghệ An
Với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới, dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Nghệ An không chỉ nâng cấp hạ tầng nghề cá mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khai thác xa bờ, nuôi trồng công nghệ cao và kiểm soát khai thác hợp pháp.
FDI Connect 2026: Định vị lại vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững
Nếu chỉ dựa vào lắp ráp, gia công sẽ không còn bền vững. Thành công của chuỗi cung ứng phụ thuộc vào chiều sâu của hệ sinh thái công nghiệp địa phương. Khi năng lực của doanh nghiệp nội địa được nâng cao, chuỗi cung ứng sẽ trở nên bền bỉ hơn…
Lai Châu: Đánh thức tiềm năng nông nghiệp xanh đa giá trị
Lai Châu đang từng bước khai thác tiềm năng nông nghiệp theo hướng xanh, đa giá trị, dựa trên lợi thế tự nhiên và hệ sinh thái rừng phong phú. Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, lúa đặc sản, dược liệu, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và phát triển bền vững.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: