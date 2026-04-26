Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng

Sáng 26/4/2026 (tức mồng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Đúng 7 giờ sáng, đoàn đại biểu khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên núi Nghĩa Lĩnh để tiến về Đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ hội và lẵng hoa; tiếp đến là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang theo hương, hoa và lễ vật; cùng đoàn rước kiệu gồm 100 con cháu Lạc Hồng. Theo sau là đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các địa phương, đồng bào và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC, LAN TOẢ ĐẠO LÝ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Cùng dự lễ dâng hương có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung,… cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và tỉnh Phú Thọ.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ tại Đền Thượng. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Buổi lễ mở đầu bằng ba hồi chiêng, trống vang vọng, tạo không khí thiêng liêng, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc.

Tại Đền Thượng, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt đồng bào cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã đọc chúc văn tưởng niệm. Bài chúc văn nhấn mạnh, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đất nước ta dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, với nhiều điểm sáng nổi bật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025 được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước trong dài hạn.

Sau nghi lễ chúc văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã vào Thượng cung và Lăng Hùng Vương dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, gìn giữ non sông, để các thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống Lạc Hồng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đền Thượng. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Tiếp đó, đoàn đại biểu di chuyển xuống Đền Giếng, tổ chức lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”, đồng thời thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, khép lại chuỗi hoạt động chính trong buổi lễ.

ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC HỘI TỤ VỀ ĐỀN HÙNG DỰ GIỖ QUỐC TỔ

Từ sáng sớm cùng ngày 26/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh Phú Thọ đã trang trọng tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đại biểu các tỉnh, thành phố; cùng đông đảo đồng bào trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Đoàn nghi lễ hướng lên Đền Hùng. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 00, các lực lượng tham gia nghi lễ đã tập kết, hoàn tất công tác chuẩn bị đội hình. Từ 6 giờ 00 đến 6 giờ 30, đại biểu trong tỉnh có mặt, ổn định vị trí theo sơ đồ bố trí. Đúng 6 giờ 30 đến 7 giờ Ban tổ chức tiến hành đón tiếp các đoàn đại biểu tại sân Trung tâm lễ hội, đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu

Dẫn đầu là khối nghi thức với đội hình tiêu biểu gồm 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ hội. Nối tiếp là 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ truyền thống, tay nâng hương, hoa và lễ vật. Đặc biệt, đoàn 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, biểu trưng cho truyền thuyết “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ, thể hiện sức sống trường tồn và niềm tự hào dân tộc. Theo sau là đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

Đoàn xuất phát từ sân Trung tâm lễ hội, lần lượt đi qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung để lên đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh mang vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tiếp đến là khối đại biểu do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu. Từ chân núi, đoàn đại biểu vượt qua 225 bậc đá để đến đền Hạ và chùa Thiên Quang. Tiếp tục đi thêm 168 bậc, đoàn tới Đền Trung - nơi tương truyền các Vua Hùng từng ngắm cảnh, bàn việc cùng các lạc hầu, lạc tướng; cũng là nơi hoàng tử Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh giầy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đọc Chúc văn. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Từ đền Trung, đoàn đi tiếp 102 bậc đá để đến đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi linh thiêng gắn với việc các Vua Hùng tế Trời đất, thần Núi, thần Lúa và là nơi Thục Phán lập cột đá thề gìn giữ cơ nghiệp tổ tiên để làm lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cùng với thời tiết thuận lợi, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm tại khu di tích để tham dự lễ Giỗ Tổ, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng - những người đã đặt nền móng cho quốc gia, dân tộc Việt Nam.