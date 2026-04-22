Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Chu Khôi

22/04/2026, 18:35

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...

Mở đầu phần lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Ngày 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức trang nghiêm, mở đầu chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG “CON RỒNG CHÁU TIÊN”

Đúng 7 giờ sáng, trong không khí linh thiêng tại khu vực “Tam Sơn cấm địa” và núi Sim, đoàn hành lễ khởi hành từ sân hành lễ, qua cầu tiến về Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Dẫn đầu đoàn là các tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiếp theo là đoàn thiếu nữ dâng lễ vật, hương hoa, đội nhạc lễ cùng kiệu rước lễ vật của xã Hy Cương.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Tưởng niệm Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tại điện thờ Đức Quốc Tổ, đội tế nam xã Hy Cương thực hiện nghi thức tế lễ truyền thống theo đúng nghi lễ cổ truyền. Bài chúc văn được cử hành trang trọng, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên. Trong không khí thành kính, các đại biểu và Nhân dân cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Trước anh linh Tổ tiên, con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống “con Rồng cháu Tiên”, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng đất nước phát triển bền vững. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Ngay sau nghi lễ chính thức, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.

DÂNG HƯƠNG TỔ MẪU ÂU CƠ

Cùng ngày 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang nghiêm tại đền thờ trên đỉnh núi Vặn, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Trong không khí linh thiêng nơi cội nguồn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại sinh ra cộng đồng người Việt. Đồng thời, các đại biểu nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc; quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ.

Dự buổi lễ có ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh, Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, các đại biểu đã thành kính dâng hương, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao sinh thành, dựng nền móng cho sự hình thành dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Tổ Mẫu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống “con Rồng cháu Tiên”.

Sau phần lễ, các đại biểu đã tham quan khu hội trại văn hóa và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Ghi nhận tại buổi lễ, hàng nghìn người dân và du khách đã thành kính dâng hương; nhiều du khách lần đầu tham dự bày tỏ xúc động trước không gian linh thiêng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghi lễ.

Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống xã hội.

Từ khóa:

Đền Hùng Phú Thọ di sản văn hóa Đất Tổ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 Lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Lạc Long Quân Lễ hội Đền Hùng Tổ Mẫu Âu Cơ truyền thống con Rồng cháu Tiên tưởng niệm tổ tiên

