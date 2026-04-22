Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ
Chu Khôi
22/04/2026, 18:35
Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...
Ngày 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch
sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân
được tổ chức trang nghiêm, mở đầu chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền
Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.
NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG “CON RỒNG CHÁU TIÊN”
Đúng 7 giờ sáng, trong không khí linh thiêng tại khu vực
“Tam Sơn cấm địa” và núi Sim, đoàn hành lễ khởi hành từ sân hành lễ, qua cầu tiến
về Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Dẫn đầu đoàn là các tiêu binh rước Quốc kỳ
và cờ Hội; tiếp theo là đoàn thiếu nữ dâng lễ vật, hương hoa, đội nhạc lễ cùng
kiệu rước lễ vật của xã Hy Cương.
Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện
các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Tại điện thờ Đức Quốc Tổ, đội tế nam xã Hy Cương thực hiện
nghi thức tế lễ truyền thống theo đúng nghi lễ cổ truyền. Bài chúc văn được cử
hành trang trọng, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao dựng
nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người đặt nền móng cho sự hình thành và
phát triển của dân tộc Việt Nam.
Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước
ngoài, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ
lòng biết ơn đối với tổ tiên. Trong không khí thành kính, các đại biểu và Nhân
dân cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước hòa bình, thịnh vượng,
nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Trước anh linh Tổ tiên, con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối
truyền thống “con Rồng cháu Tiên”, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức
xây dựng đất nước phát triển bền vững. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân
tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
vùng Đất Tổ.
Ngay sau nghi lễ chính thức, hàng ngàn người dân và du
khách thập phương đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ, bày tỏ lòng biết
ơn vô hạn trước công lao của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.
DÂNG HƯƠNG TỔ MẪU ÂU CƠ
Cùng ngày 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), Lễ dâng
hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang nghiêm tại đền thờ trên đỉnh
núi Vặn, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Trong không khí linh thiêng nơi cội nguồn dân tộc, các đồng
chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn,
tưởng nhớ công đức Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại sinh ra cộng đồng người
Việt. Đồng thời, các đại biểu nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình,
Nhân dân ấm no, hạnh phúc; quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội bền vững, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản
văn hóa vùng Đất Tổ.
Dự buổi lễ có ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh, Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh
Sơn; Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành,
đoàn thể.
Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, các đại biểu
đã thành kính dâng hương, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao sinh
thành, dựng nền móng cho sự hình thành dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Tổ Mẫu,
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó
khăn, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng
đáng với truyền thống “con Rồng cháu Tiên”.
Sau phần lễ, các đại biểu đã tham quan khu hội trại văn
hóa và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương tại Trung tâm lễ hội
Đền Hùng.
Ghi nhận tại buổi lễ, hàng nghìn người dân và du khách đã thành kính
dâng hương; nhiều du khách lần đầu tham dự bày tỏ xúc động trước không gian
linh thiêng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghi lễ.
Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ
Mẫu Âu Cơ góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, bồi đắp lòng tự hào dân tộc,
giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn” trong đời sống xã hội.
Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4
07:25, 11/04/2026
Phú Thọ công bố thông tin về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026
15:27, 27/03/2026
Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị
Việc tăng lương cơ sở một lần nữa trở lại nghị trường Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Nếu trước đây, xoay quanh việc “có tăng hay không”, thì nay câu hỏi quan trọng hơn là tăng ở mức nào để tạo thay đổi chất lượng quản trị?
Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo
Ngày 22/4, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin, mới đây, Thái Lan đã cảnh báo khẩn bệnh "sốt đất" - Whitmore, sau khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong, chủ yếu ở người làm nông, tiếp xúc đất và nước...
Bộ Y tế buộc thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm
Bộ Y tế xử phạt công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu huỷ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp đứng tên công bố như Skin Aqua, Senka, Hada Labo...
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất, kinh doanh
Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc “loại trừ trách nhiệm hình sự” đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới.
Sản phẩm báo chí do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn mác rõ ràng
Dự thảo nghị định nêu rõ "cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo hoặc gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật”...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: