HDCapital giảm tỷ lệ sở hữu tại PET xuống còn hơn 13%

Theo đó, HDCapital thông báo đã bán ra thành công 754.800 cổ phiếu PET nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu tại PET, trong phiên giao dịch ngày 21/8/2025,

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu cổ phiếu PET từ hơn 15,2 triệu cổ phiếu, chiếm 14,27% xuống còn gần 14,5 triệu cổ phiếu, chiếm 13,56% vốn tại PET.

Tạm tính giá cổ phiếu PET theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 21/8/2025 là 36.000 đồng/cổ phiếu, ước tính HDCapital thu về khoảng gần 27,2 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Đượ biết, HDCapital thông báo đã mua vào 15,3 triệu cổ phiếu, chiếm 14,34% vốn tại PET. Sau giao dịch này, quỹ HDCapital nâng sở hữu tại PET từ 0% lên 14,34% và trở thành cổ đông lớn tại PET.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 28/7. Theo dữ liệu trên HOSE, có 20.282.378 cổ phiếu được giao dịch với giá trị gần 568 tỷ đồng, tương ứng 28.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Quỹ này đã chi 428,4 tỷ đồng sở hữu số cổ phiếu trên.

Cùng chiều bán, mới đây loạt lãnh đạo của Petrosetco cũng đã có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch bán ra cổ phiếu PET.

Cụ thể, từ ngày 11/8/2025 đến ngày 18/8/2025, ông Vũ Tiến Dương - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã bán thành công hết 399.250 cổ phiếu đã đăng ký, chiếm 0,37% vốn điều lệ của Petrosetco. Sau giao dịch này, ông Dương không còn là cổ đông của công ty.

Ngoài ra, các lãnh đạo khác cũng bán hết cổ phiếu và không còn làm cổ đông của công ty như: ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ và Huỳnh Văn Ngân cũng đã bán hết 78.020 cổ phiếu, chiếm 0,07% và 297.000 cổ phiếu PET, chiếm 0,28%; bà Phạm Thị Hồng Điệp cũng bán hết 153.300 cổ phiếu, chiếm 0,14%; ông Hồ Minh Việt cũng bán hết 209.100 cổ phiếu, chiếm 0,2%.

Kết thúc quý 2/2025, PET ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 54,6 tỷ đồng, tăng 9,9 tỷ, tương ứng tăng 22% so với cùng kỳ (44,7 tỷ đồng) là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2025 là 69,4 tỷ đồng, biến động tăng 4,9 tỷ đồng, tương đương 8% (quý 2/2024 là 64,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2025 là 20,4 tỷ đồng, biến động tăng 4,4 tỷ đồng, tương đương 28% (quý 2/2024 là 16 tỷ đồng) và lợi nhuận từ hoạt động khác cũng biến động tăng 8,8 tỷ đồng cũng đã góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước;

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PET ghi nhận lãi tăng 15 tỷ so với cùng kỳ lên hơn 99 tỷ đồng. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 78 tỷ đồng lên 383,5 tỷ đồng.