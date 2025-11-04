Hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đạt 60 bến vào năm 2030

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 04/11/2025
Thanh Xuân
04/11/2025, 16:05
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 là phấn đấu đạt 60 bến với 117–123 cầu cảng chính, tổng chiều dài từ 28.948m đến 30.823m…
Theo Quyết định 1922/QĐ-BXD, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các khu bến: Thị Vải; Cái Mép; Long Sơn; sông Dinh; Sao Mai - Bến Đình; bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu; bến cảng Côn Đảo; các bến cảng dầu khí ngoài khơi cùng hệ thống bến phao; khu chuyển tải, khu neo chờ, tránh và trú bão.
Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt từ 215,0 triệu tấn đến 236,9 triệu tấn, trong đó, hàng container từ 16,25 triệu TEU đến 18,25 triệu TEU (chưa tính hàng trung chuyển quốc tế); lượng hành khách dự kiến đạt từ 2,67 triệu đến 2,89 triệu lượt. Ngoài ra, về kết cấu hạ tầng, hệ thống cảng sẽ có 60 bến với 117–123 cầu cảng chính, tổng chiều dài từ 28.948m đến 30.823m.
Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục được mở rộng để đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5%–3,8%/năm.
Để đáp ứng các mục tiêu phát triển, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 là 1.931,3ha (không bao gồm khu công nghiệp và khu logistics gắn liền với cảng), còn nhu cầu sử dụng mặt nước khoảng 68.923ha (bao gồm cả diện tích vùng nước quản lý không bố trí công trình hàng hải). Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư sẽ cần 81.841 tỷ đồng, trong đó, 5.131 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải công cộng và 76.710 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.
Các dự án ưu tiên đầu tư bao gồm: mở rộng đoạn cong chữ “S” luồng Cái Mép – Thị Vải, kết cấu hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn hàng hải như: khu neo chờ, tránh, trú bão, hệ thống giám sát và điều phối hàng hải (VTS); xây dựng bến công vụ và cơ sở vật chất phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành. Mặt khác, đầu tư phát triển các bến cảng tại khu vực Cái Mép Hạ, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu cùng các bến cảng khác theo quy hoạch.
Bộ Xây dựng cho biết việc triển khai quy hoạch được thực hiện theo định hướng tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg và 140/QĐ-TTg, với trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực đầu tư.
Cụ thể, về cơ chế, chính sách, sẽ khuyến khích đầu tư đồng bộ khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hạ tầng cảng biển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác; hoàn thiện chính sách giá, phí để tăng tính hấp dẫn với các hãng tàu; nghiên cứu mô hình cảng mở tại khu bến Cái Mép – Thị Vải để áp dụng trong khai thác cảng tại khu vực Cái Mép – Thị Vải.
Đối với huy động vốn, sẽ hoàn thiện cơ chế nhằm thu hút đa dạng nguồn lực trong và ngoài nước; khai thác hiệu quả quỹ đất, mặt nước và nguồn thu từ cho thuê; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, khai thác cảng biển…
