Hệ thống công nghệ của VnEconomy: Song hành cùng đỉnh cao

Năm 2000, khi tôi thực hiện nghiên cứu về mảng báo chí điện tử của Việt Nam, phiên bản online của Tạp chí Kinh tế Việt Nam là một trong số ít nhưng tờ báo điện tử thực sự hoạt động và có cập nhật hàng ngày một cách thực thụ. Trải qua 26 năm, công nghệ làm báo điện tử đã có những bước thay đổi khó tưởng tượng và lợi thế của một tờ báo đi đầu đã giúp VnEconomy tích lũy được nhiều kinh nghiệm và quyết tâm để ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất trong hoạt động báo chí.
Việt Nam chính thức hòa mạng Internet vào tháng 11/1997, ban đầu chỉ là những ứng dụng đơn giản nhất như email hoặc một vài trang web của các công ty công nghệ lớn. Trong lĩnh vực báo chí, năm 1999-2000 cũng chỉ có một vài tờ báo mày mò thử nghiệm triển khai sản phẩm báo điện tử như tờ Quê Hương (của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài), VnExpress, VASC Orient (tiền thân của Vietnamnet), Báo Lao động, Báo Nhân Dân. Thời báo Kinh tế Việt Nam bản điện tử (VnEconomy)… Giai đoạn sơ khởi của báo chí điện tử, thậm chí một cái tên cũng chưa được thống nhất vì khái niệm “báo điện tử” lúc đó được gọi chung cho phát thanh, truyền hình, còn thế giới gọi là “báo trực tuyến” – online newspaper.
Nền tảng công nghệ làm báo điện tử giai đoạn đầu khác xa hiện tại. Điều này không hẳn do hạn chế kỹ thuật của Việt Nam, mà công nghệ làm báo trên thế giới lúc đó cũng chưa phát triển. Không có khái niệm đầy đủ về CMS – Hệ quản trị nội dung hay cơ sở dữ liệu, không có Google Analytics để “đếm view”, càng không có cache server hay CDN server (Content Delivery Network)…
Những lý thuyết về bố cục, đồ họa để xây dựng một trang báo điện tử cũng hoàn toàn “chuyển thể” từ báo in. Khoảng 5-7 năm sau mới có những nghiên cứu thực sự về chuyển động của mắt “eye-tracking” trên màn hình cũng như thói quen tương tác của bạn đọc.
VnEconomy ra đời từ năm 1998 với những công nghệ sẵn có ở thời điểm đó để xây dựng và cập nhật tin tức. Công việc của một “phóng viên báo điện tử” hay biên tập viên rất thủ công. Phần lớn công việc hàng ngày là nhận nội dung bài viết của báo in, chuyển đổi font chữ, sử dụng một ứng dụng dàn trang HTML tĩnh (thường là Fontpage hoặc Dreamweaver) và gắn thêm đường dẫn (hyperlink) hoặc cập nhật đường dẫn của trang chủ một cách thủ công sau đó đưa các tệp HTML đó lên server.
Nếu có tái sử dụng tin bài của báo bạn (chủ yếu là báo in) thì nhiệm vụ phức tạp hơn: gõ thủ công lại nội dung hoặc “hiện đại” hơn là scan phần tin bài đó trên trang báo in thành ảnh, dùng phần mềm nhận dạng chữ để văn bản hóa, chỉnh sửa chính tả và lặp lại quy trình thiết kế trang HTML. Đối với tin bài tự sản xuất, quy trình soạn thảo, biên tập cũng thủ công như vậy và lặp lại.
Việc thiết kế trang HTML là công đoạn phức tạp, một phần vì chuẩn font chữ thời điểm đó rất đa dạng, phía Bắc thường dùng TCVN3 (ABC), miền Nam dùng nhiều VNI, đến sau năm 2005 chuẩn Unicode mới được sử dụng nhiều hơn cho các trang web tiếng Việt cũng như cho báo điện tử.
Mặt khác, giai đoạn đầu, việc bạn đọc sử dụng trình duyệt (browser) nào cũng là vấn đề: Internet Explorer hiển thị trang web khác một chút so với Netscape, đặc biệt là trong việc hỗ trợ JavaScript – yếu tố hỗ trợ các chuyển động như trang trí tiêu đề, chuyển động chữ, chuyển động ảnh…
Thời kỳ đầu, công nghệ đường truyền Internet của Việt Nam chủ yếu là dial-up qua đường dây điện thoại tốc độ cực chậm, số lượng người dùng rất hạn chế nên câu chuyện tốc độ tải trang là quan trọng nhất với các tòa soạn, thậm chí chất lượng ảnh cũng phải giảm xuống tối đa.
Đến năm 2004-2005 khi công nghệ đường truyền ADSL được phổ cập, các tờ báo điện tử mới có điều kiện phát triển mạnh. Công nghệ CMS cũng trở nên phổ biến và Google Analytics xuất hiện như một công cụ hỗ trợ giám sát cũng như giúp tối ưu thiết kế theo thói quen bạn đọc.
Là một trong những tòa soạn đầu tiên phát triển phiên bản báo điện tử, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy (trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam) đã trải qua rất nhiều lần nâng cấp công nghệ. Khi AI xuất hiện và bùng nổ từ cuối năm 2022, sự thay đổi trong công nghệ làm báo điện tử của VnEconomy có bước nhảy vọt, thậm chí còn làm thay đổi sâu sắc hơn giai đoạn từ “gắn link” thủ công với HTLM tĩnh sang công nghệ “web động” (sử dụng CMS và cơ sở dữ liệu).
Tạp chí đã đầu tư và hợp tác với đối tác công nghệ Actable AI để phát triển mô hình ngôn ngữ nhỏ của riêng Tạp chí từ đầu năm 2023. Câu hỏi lớn mang tính quyết định định hướng chiến lược phát triển là: Tại sao phải có mô hình riêng trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, Gemini đã làm rất tốt?
Việc lựa chọn con đường khó khăn hơn khi tự phát triển mô hình riêng dựa trên quan điểm khác biệt của tòa soạn.
Thứ nhất, yếu tố quan trọng nhất của báo chí là tính chính thống và tính chính xác - yêu cầu mà chỉ khi nắm quyền quyết định về dữ liệu đào tạo cho mô hình mới có thể đáp ứng được.
Thứ hai, việc tự đào tạo bổ sung kiến thức mới cho mô hình có thể tận dụng được kho dữ liệu đồ sộ của tòa soạn và chi phí thấp hơn theo thời gian.
Thứ ba, tự chủ mô hình giúp tích hợp chặt chẽ sức mạnh của AI trong mọi công đoạn tòa soạn, từ phát hiện đề tài, gợi ý đề tài, hỗ trợ dữ liệu viết bài,… tới các ứng dụng cao cấp hơn như dịch thuật, tạo podcast/newsletter tự động hay cung cấp dịch vụ tra cứu dữ liệu kinh tế.
Ngay từ đầu, định hướng phát triển công nghệ AI của Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam không phải là chạy theo trào lưu, mà tích hợp toàn diện vào quy trình sản xuất và phân phối nội dung, thay vì thử nghiệm lẻ tẻ từng công đoạn hoặc sử dụng theo sở thích cá nhân.
Hiện tại, AI đã hiện diện xuyên suốt trong hệ thống quản trị nội dung của VnEconomy, làm thay đổi đáng kể quy trình nghiệp vụ. Phóng viên có thể tự tin “ra lệnh” cho AI hỗ trợ hoàn thành bài viết khi độ tin cậy về dữ liệu mà AI sử dụng là 100% và triệt tiêu hoàn toàn rủi ro “bịa đặt”. Bất kỳ lúc nào phóng viên cũng có thể sử dụng AI để tra cứu dữ liệu, thông tin để bổ sung vào bài viết đang thực hiện ngay trong CMS. Toàn bộ các hội thảo, tọa đàm, phỏng vấn có thể được AI “rã băng” ngay lập tức, thậm chí là hoàn chỉnh sơ bộ bài viết hỗ trợ phóng viên…
Tích hợp toàn diện AI cũng giúp giải phóng bớt sức lao động trong khi nâng cao năng suất. VnEconomy bản tiếng Anh chỉ cần số lượng nhân lực hạn chế nhưng số lượng tin bài cập nhật nhanh hơn, nhiều hơn với chất lượng dịch thuật chuyên ngành kinh tế đáng tin cậy. Quy trình sản xuất podcast hàng ngày cũng chỉ cần nhân lực tối thiểu khi các công đoạn tự động có sự hỗ trợ của AI, từ việc chọn tin bài để tóm tắt tự động, chuyển văn bản tóm tắt thành âm thanh với giọng độc quyền…
Khi AI trở nên phổ biến và sức mạnh ngày càng tăng, sử dụng AI trong công việc nói chung và hoạt động nghiệp vụ báo chí nói riêng đã trở thành trào lưu. Việc một nhà báo ra lệnh cho AI tổng hợp hoặc tóm tắt tài liệu, vẽ tranh minh họa hay tạo inforgraphics… đã trở thành thao tác thông thường và quen thuộc giống như việc sử dụng máy ảnh, cây bút và tờ giấy từ cách đây vài chục năm.
Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của AI chỉ có thể được lượng hóa và kiểm chứng khi tích hợp chặt chẽ vào quy trình nghiệm vụ chuẩn của tòa soạn. Khác biệt là ở chỗ tận dụng năng lực AI không đến từ sở thích hay nhu cầu cá nhân, mà là một công đoạn được chuẩn hóa trong quy trình, từ đó tòa soạn giám sát được, thậm chí là định lượng hiệu quả.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2324-2026.html
Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026) đã ứng dụng Asko Meet, nền tảng họp và hội thảo thông minh tích hợp AI thuộc hệ sinh thái Askonomy, để chuyển giọng nói thành văn bản và phiên dịch trực tiếp đa ngôn ngữ cho đại biểu tham dự. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy bên lề sự kiện, ông An Ngọc Thao, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), cho rằng các nền tảng họp thông minh như Asko Meet không chỉ hỗ trợ tổ chức sự kiện mà còn kéo dài vòng đời tri thức của hội nghị, giúp nội dung và tri thức tiếp tục được lưu giữ, khai thác và lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, Đà Nẵng đã khẳng định vị thế tiên phong của mình tại khu vực miền Trung bằng việc ra mắt 11 Trạm dịch vụ công số đầu tiên. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Từ giai đoạn hình thành ý tưởng sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế kiến trúc vi mạch đến các công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vật lý (physical design), thiết kế phục vụ kiểm thử (DFT),... đều đã có sự tham gia của kỹ sư Việt Nam.
Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6...
Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...