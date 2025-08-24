HFIC tiếp tục đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC thông báo đã bán 5.370.200 quyền mua, tương đương gần 2,7 triệu cổ phiếu HCM và thu về gần 37 tỷ đồng (giá 6.875 đồng/quyền mua) vào ngày 22/8.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE).

Theo phương án mà HSC công bố trước đó, HSC sẽ thực hiện chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 25/6.

Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác trong thời gian quy định. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về xấp xỉ 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Qua đó, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng.

Do đó, HFIC thông báo chào bán 121,6 triệu quyền cổ phiếu với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Số tiền dự thu tối thiểu 836 tỷ đồng.

Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày 24/7 đến 16h ngày 4/8/2025. Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 15h ngày 8/8/2025.

Thời gian đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 12/8/2025. Thời gian nộp tiền mua quyền là từ ngày 13/8 đến 18/8/2025.

Kết thúc thời gian trên, HFIC thông báo đã bán 5.370.200 quyền mua, tương đương gần 2,7 triệu cổ phiếu HCM và thu về gần 37 tỷ đồng (giá 6.875 đồng/quyền mua) vào ngày 22/8. Đáng chú ý, số lượng này chỉ đạt 4,4% so với mong muốn của HFIC, với lý do các nhà đầu tư đăng ký mua không hết số lượng quyền được bán đấu giá.

Cùng ngày, tổ chức này lập tức đăng ký bán tiếp 116.268.198 quyền mua còn lại cũng với giá 6.875 đồng/mỗi quyền mua. Lần này, HFIC thay đổi phương thức thành bán thỏa thuận trực tiếp cho các nhà đầu tư, từ ngày 27/08 - 05/09. Nếu thành công, HFIC có thể thu được hơn 799 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 22/08, giá cổ phiếu HCM giảm 5,32% xuống 26.700 đồng/cổ phiếu và mức giá tăng 17% so với đầu năm.

Về nhân sự: ông Trần Quốc Tú - thành viên HĐQT HSC cũng là Trưởng Phòng Pháp chế, người đại diện phần vốn của HFIC tại HCM với tỷ lệ 8% - tương ứng hơn 57 triệu cổ phiếu; bà Phan Quỳnh Anh - thành viên HĐQT cùng là Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, người đại diện phần vốn của HFIC tại HCM với tỷ lệ 6%, tương ứng hơn 43 triệu cổ phiếu; ông Trần Thái Phương - thành viên Ban kiểm soát cũng là Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, người đại diện phần vốn của HFIC tại HCM với tỷ lệ 2,88%, tương ứng hơn 20,75 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, HIFC ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt hơn 219 tỷ đồng, tăng 65% so với nửa đầu năm 2024 (133 tỷ đồng) và thực hiện 60% kế hoạch năm (363 tỷ đồng). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.715 tỷ lên 1.925 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, quy mô tổng tài sản HFIC đạt trên 11.973 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (11.835 tỷ).

Trong kỳ, HFIC đã đầu tư hơn 6.399 tỷ đồng - bao gồm hơn 2.619 tỷ đồng vào công ty con, hơn 1.917 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và gần 1,863 tỷ đồng vào đơn vị khác. Tuy nhiên, công ty đang phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư gần 449 tỷ đồng.

Trong danh mục, HFIC ghi nhận có các khoản đầu tư có quy mô ngàn tỷ - trong đó gồm: đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM là gần 1.297 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM là gần 1.178 tỷ đồng; HCM là gần 1.011 tỷ đồng vào HCM - trong khi giá trị hợp lý hơn 2.345 tỷ đồng, tăng 2,3 lần giá gốc nhưng giảm 27% so với đầu năm.