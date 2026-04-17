Hộ doanh thu dưới 500 triệu đồng không bắt buộc hóa đơn điện tử

Giữa những cách hiểu khác nhau tại cơ sở, Cục Thuế khẳng định quy định hiện hành không bắt buộc nhưng cũng không hạn chế hộ kinh doanh có doanh thu thấp sử dụng hóa đơn điện tử…

Trước thông tin trái chiều từ một số địa phương về việc yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 17/4, Cục Thuế có thông tin chính thức nhằm làm rõ quy định và thống nhất cách triển khai trên toàn quốc.

Cục Thuế cho biết chính sách về hóa đơn điện tử hiện hành được xây dựng trên cơ sở phân loại hộ kinh doanh dựa trên quy mô doanh thu, qua đó bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và năng lực tuân thủ của người nộp thuế.

Theo đó, quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP nêu rõ, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Ngược lại, nhóm hộ có quy mô nhỏ, đặc biệt là những hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không nằm trong diện bắt buộc áp dụng.

Tuy nhiên, cơ quan thuế nhấn mạnh việc không bắt buộc không đồng nghĩa với việc bị cấm sử dụng.

“Pháp luật hiện hành vẫn cho phép các hộ kinh doanh doanh thu thấp chủ động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu thực tế. Trên thực tế, nhiều hộ dù không thuộc diện bắt buộc vẫn lựa chọn áp dụng hình thức này nhằm đáp ứng yêu cầu giao dịch với đối tác là doanh nghiệp, tổ chức hoặc để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh" (Cục Thuế)

Theo Cục Thuế, đối với các trường hợp đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận, việc sử dụng hóa đơn điện tử được xác định là hoàn toàn hợp pháp và tiếp tục được duy trì. Cục Thuế khẳng định không có chủ trương hạn chế quyền sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh trong các trường hợp này.

Liên quan đến tổ chức thực hiện, ngay trong ngày 17/4/2026, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm thống nhất cách hiểu và áp dụng.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị không được buộc các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu họ đang sử dụng hợp pháp.

Đồng thời, việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc chấn chỉnh cách áp dụng, Cục Thuế cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ các văn bản hướng dẫn, thông báo hoặc quyết định xử phạt đã ban hành có liên quan đến nội dung này.

"Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành hoặc hướng dẫn thống nhất từ Cục Thuế, các đơn vị cần kịp thời điều chỉnh, thu hồi hoặc thay thế", Cục Thuế nêu rõ.

Động thái này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời hạn chế tình trạng hiểu sai, áp dụng không đồng nhất giữa các địa phương yếu tố có thể gây khó khăn cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cho biết đã và đang tổng hợp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chính sách, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh và khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý thuế cũng như tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành thuế đang được đẩy mạnh, việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tiếp tục được khuyến khích theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, thay vì áp đặt cứng nhắc theo một khuôn mẫu chung.