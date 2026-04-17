Thứ Sáu, 17/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hộ doanh thu dưới 500 triệu đồng không bắt buộc hóa đơn điện tử

Mai Nhi

17/04/2026, 18:09

Giữa những cách hiểu khác nhau tại cơ sở, Cục Thuế khẳng định quy định hiện hành không bắt buộc nhưng cũng không hạn chế hộ kinh doanh có doanh thu thấp sử dụng hóa đơn điện tử…

Không buộc hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng dừng hóa đơn điện tử

Trước thông tin trái chiều từ một số địa phương về việc yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 17/4, Cục Thuế có thông tin chính thức nhằm làm rõ quy định và thống nhất cách triển khai trên toàn quốc.

Cục Thuế cho biết chính sách về hóa đơn điện tử hiện hành được xây dựng trên cơ sở phân loại hộ kinh doanh dựa trên quy mô doanh thu, qua đó bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và năng lực tuân thủ của người nộp thuế.

Theo đó, quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP nêu rõ, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Ngược lại, nhóm hộ có quy mô nhỏ, đặc biệt là những hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không nằm trong diện bắt buộc áp dụng.

Tuy nhiên, cơ quan thuế nhấn mạnh việc không bắt buộc không đồng nghĩa với việc bị cấm sử dụng.

“Pháp luật hiện hành vẫn cho phép các hộ kinh doanh doanh thu thấp chủ động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu thực tế. Trên thực tế, nhiều hộ dù không thuộc diện bắt buộc vẫn lựa chọn áp dụng hình thức này nhằm đáp ứng yêu cầu giao dịch với đối tác là doanh nghiệp, tổ chức hoặc để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh"

(Cục Thuế)

Theo Cục Thuế, đối với các trường hợp đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận, việc sử dụng hóa đơn điện tử được xác định là hoàn toàn hợp pháp và tiếp tục được duy trì. Cục Thuế khẳng định không có chủ trương hạn chế quyền sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh trong các trường hợp này.

Liên quan đến tổ chức thực hiện, ngay trong ngày 17/4/2026, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm thống nhất cách hiểu và áp dụng.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị không được buộc các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu họ đang sử dụng hợp pháp.

Đồng thời, việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc chấn chỉnh cách áp dụng, Cục Thuế cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ các văn bản hướng dẫn, thông báo hoặc quyết định xử phạt đã ban hành có liên quan đến nội dung này.

"Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành hoặc hướng dẫn thống nhất từ Cục Thuế, các đơn vị cần kịp thời điều chỉnh, thu hồi hoặc thay thế", Cục Thuế nêu rõ. 

Động thái này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời hạn chế tình trạng hiểu sai, áp dụng không đồng nhất giữa các địa phương yếu tố có thể gây khó khăn cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cho biết đã và đang tổng hợp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chính sách, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh và khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý thuế cũng như tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành thuế đang được đẩy mạnh, việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tiếp tục được khuyến khích theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, thay vì áp đặt cứng nhắc theo một khuôn mẫu chung.

Đại diện ngành thuế: "Không lo rủi ro độc quyền dịch vụ hoá đơn điện tử"

14:21, 10/04/2026

Đại diện ngành thuế: “Không lo rủi ro độc quyền dịch vụ hoá đơn điện tử”

Hộ kinh doanh sàn thương mại "thở phào" trước đề xuất miễn lập hoá đơn

11:52, 15/03/2026

Hộ kinh doanh sàn thương mại

Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

07:18, 10/03/2026

Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

Từ khóa:

cục thuế doanh thu 500 triệu đồng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh hóa đơn điện tử Nghị định 68/2026/NĐ-CP Nghị định 70/2025/NĐ-CP quản lý thuế

Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng

Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng

Trong phiên sáng 17/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán trở lại mốc 170,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua…

Giá vàng bị ghìm dưới mốc 4.800 USD/oz khi giá dầu và đồng USD tăng trở lại

Giá vàng bị ghìm dưới mốc 4.800 USD/oz khi giá dầu và đồng USD tăng trở lại

Giá vàng thế giới không duy trì được mốc 4.800 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/4), khi giá dầu tăng mạnh lên gần 100 USD/thùng và đồng USD hồi giá...

Giới phân tích tranh luận về vai trò của USD và nhân dân tệ trong giao dịch dầu lửa

Giới phân tích tranh luận về vai trò của USD và nhân dân tệ trong giao dịch dầu lửa

Đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới phân tích về "petrodollar" và "petroyuan"...

Quỹ hưu trí được mở rộng danh mục đầu tư với chứng khoán niêm yết

Quỹ hưu trí được mở rộng danh mục đầu tư với chứng khoán niêm yết

Theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP, quỹ hưu trí được phép mở rộng danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết và thu hẹp đầu tư trái phiếu Chính phủ. Đây được coi là cú hích hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững…

Doanh nghiệp Việt tham vọng mở rộng tinh luyện vonfram giữa cuộc đua chip và AI

Doanh nghiệp Việt tham vọng mở rộng tinh luyện vonfram giữa cuộc đua chip và AI

Sau hơn 10 năm đầu tư 700 triệu USD, Masan High-Tech Materials muốn mở rộng vai trò của Núi Pháo vượt ra ngoài phạm vi một mỏ vonfram, trở thành đầu mối tinh luyện cho cả nguồn quặng bên ngoài, trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu về vật liệu cho chip và AI ngày càng sôi động...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

