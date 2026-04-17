Hộ doanh thu dưới 500 triệu đồng không bắt buộc hóa đơn điện tử

Trước thông tin trái chiều từ một số địa phương về việc yêu cầu
hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm dừng sử dụng hóa đơn
điện tử, ngày 17/4, Cục Thuế có thông tin chính thức nhằm làm rõ quy định và thống
nhất cách triển khai trên toàn quốc.
Cục Thuế cho biết chính
sách về hóa đơn điện tử hiện hành được xây dựng trên cơ sở phân loại hộ kinh
doanh dựa trên quy
mô doanh thu, qua đó bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và năng lực tuân
thủ của người nộp thuế.
Theo đó, quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP nêu rõ, hộ kinh doanh có doanh thu
từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Ngược
lại, nhóm hộ có quy mô nhỏ, đặc biệt là những hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm
trở xuống không nằm trong
diện bắt buộc áp dụng.
Tuy nhiên, cơ quan thuế nhấn mạnh
việc không bắt buộc không đồng nghĩa với việc bị cấm sử dụng.
“Pháp luật hiện hành vẫn cho phép các hộ kinh doanh doanh thu thấp chủ động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu thực tế. Trên thực tế, nhiều hộ dù không thuộc diện bắt buộc vẫn lựa chọn áp dụng hình thức này nhằm đáp ứng yêu cầu giao dịch với đối tác là doanh nghiệp, tổ chức hoặc để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh"
(Cục Thuế)
Theo
Cục Thuế, đối với các trường hợp đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp
thuận, việc sử dụng hóa đơn điện tử được xác định là hoàn toàn hợp pháp và tiếp
tục được duy trì. Cục Thuế khẳng định
không có chủ trương hạn chế quyền sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh
trong các trường hợp này.
Liên quan đến tổ chức thực hiện, ngay trong ngày
17/4/2026, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế tỉnh, thành phố nhằm
bảo đảm thống nhất cách hiểu và áp dụng.
Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị không được buộc
các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải ngừng sử
dụng hóa đơn điện tử nếu họ đang sử dụng hợp pháp.
Đồng thời, việc quản
lý và sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật
hiện hành.
Bên cạnh việc chấn chỉnh cách áp dụng, Cục Thuế cũng chỉ đạo các địa phương
khẩn trương rà soát lại toàn bộ các văn bản hướng dẫn, thông báo hoặc quyết
định xử phạt đã ban hành có liên quan đến nội dung này.
"Trường hợp phát hiện
nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành hoặc hướng dẫn thống nhất từ Cục
Thuế, các đơn vị cần kịp thời điều chỉnh, thu hồi hoặc thay thế", Cục Thuế nêu rõ.
Động thái này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời hạn chế tình trạng hiểu sai, áp dụng
không đồng nhất giữa các địa phương yếu tố có thể gây khó khăn cho hộ kinh
doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Cục Thuế cho biết đã và đang tổng hợp các
vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét, điều chỉnh chính sách, tạo điều
kiện thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh và khuyến khích minh bạch hóa hoạt động
sản xuất – kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý thuế cũng như tính
thống nhất của hệ thống pháp luật.
Trong bối cảnh chuyển đổi
số ngành thuế đang được đẩy mạnh, việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tiếp tục được
khuyến khích theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, thay vì áp
đặt cứng nhắc theo một khuôn mẫu chung.