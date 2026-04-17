Blog chứng khoán: “Nắn bóp” điểm số, thị trường vẫn phân hóa tốt

iTrader

17/04/2026, 16:30

Một đợt xả VIC, VHM xuất hiện như dự kiến hôm nay và ảnh hưởng nhất định tới VNI, nhưng điểm khác là các blue-chips còn lại chống đỡ khá tốt. Thị trường nói chung cũng duy trì được phân hóa, thay vì bị ảnh hưởng tâm lý.

Tranh minh họa.

Khả năng phân hóa là tín hiệu tích cực nhất hôm nay, đặc biệt khi thanh khoản có dấu hiệu giảm. Điều này góp phần xác nhận cung cầu hiện tại chủ đạo là ngắn hạn, với quy mô không lớn.

HSX giao dịch khoảng 20,5k tỷ chưa kể thỏa thuận, giảm 9% so với hôm qua trong khi VN30 vẫn tăng nhẹ hơn 1%. Như vậy thanh khoản giảm ở nhóm vừa và nhỏ. Các nhóm này có giao dịch chủ đạo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và đầu cơ ngắn hạn chiếm phần lớn. Hoạt động chốt lời đã xuất hiện từ 3 phiên trước, ngược hướng với VNI tăng, đến hôm nay cung cầu tạm thời cân bằng và trạng thái phân hóa xuất hiện.

Dĩ nhiên phiên này VNI mới bị kéo xuống chủ yếu ở VHM giảm 5,17%, VIC mới giảm nhẹ 0,74%. VHM có phiên thất bại tại đỉnh cũ còn VIC có vẻ tạo một bull-trap khi giá tăng mạnh 5,65% trước khi quay đầu giảm. Biên độ tăng của cả hai trong nhịp này rất mạnh nên rung là là bình thường. Tuy nhiên xác suất không nhỏ là sẽ điều chỉnh hoặc ít nhất cũng phải lùi lại tích lũy một chút. Kịch bản tốt nhất cho thị trường là hai trụ này sẽ được cân bằng lại hoặc giảm thiệt hại từ sự xoay trụ sang các cổ phiếu lớn khác, ví dụ hôm nay nhiều mã ngân hàng cũng phục hồi tốt. Nếu không, VNI chắc chắn sẽ điều chỉnh kha khá.

Phần còn lại là khả năng cân bằng cung cầu ngắn hạn ở các cổ phiếu khác. Một thực tế là đa số cổ phiếu nhịp tăng này không mạnh bằng chỉ số hoặc kém xa các trụ dẫn, nên hiệu ứng điều chỉnh nếu có cũng không quá lớn. Ngoài ra, thanh khoản hạn chế trong cả giai đoạn phục hồi cũng góp phần giảm rủi ro biến động mạnh.

Cuối cùng, bối cảnh tổng thể không có đột biến xấu củng cố cảm giác an toàn trong ngắn hạn. Sự thận trọng vẫn còn nguyên, nhưng ít nhất là không khiến dòng tiền thay đổi quá nhanh và bất ngờ. Một thị trường bị tác động cảm xúc từ tin tức là rủi ro cực lớn vì không thể đoán được. Hiện tại thị trường còn dư địa thời gian chờ vòng đàm phán thứ 2 và nếu thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn trong thời gian đàm phán thì bối cảnh chưa thay đổi lớn. Tuy nhiên kết quả đàm phán lần này rất quan trọng vì không thể cứ mãi “cù cưa” với quan điểm quá khác biệt. Khả năng gia tăng sức ép quân sự để đạt được hiệu quả trên bàn đàm phán vẫn có thể xảy ra.

Vẫn giữ quan điểm lúc này chỉ nên ưu tiên ngắn hạn và trong những ngày tới khi đàm phán bắt đầu chỉ nên đánh T+. Dĩ nhiên nếu đàm phán thành công, thị trường có khả năng bùng nổ mạnh, nhưng nếu thất bại, rủi ro cũng sẽ gia tăng. Đặt cược lớn trong tình huống khó kiểm soát như vậy là không cần thiết. Nếu xung đột được hóa giải, còn đủ thời gian để “lên tàu”.

Thị trường phái sinh hôm nay chiết khấu sâu dự phòng cho cú sụp của VIC, VHM. Ngay khi vào phiên liên tục với hai trụ này tăng mạnh ít phút đầu tiên, F1 đã chiết khấu tới 25-26 điểm. Ở nhịp rơi của VIC và VHM kế tiếp, mức chiết khấu tới hơn 11 điểm. Với chênh lệch này thì Short rất khó. Khi VN30 được kéo hồi trở lại qua 1997.xx thì basis -17 điểm, có Setup Long với ngưỡng cắt lỗ theo VN30 trong trường hợp chỉ số lùi lại xuống dưới 1997. Nhịp này VN30 tuy tăng không mạnh, chỉ lên quanh 2007.xx nhưng F1 cũng tăng hơn 10 điểm. Đây cũng là nhịp dễ ăn nhất vì các trụ biến động mạnh. Phần còn lại của phiên, VN30 dao động trong biên độ 1997.xx tới 2007.xx nhưng basis rất khó chơi.

Với dòng tiền có tín hiệu chậm lại, blue-chips phân hóa, cơ hội ngắn hạn rõ ràng sẽ không nhiều như trước, chọn cổ phiếu khó hơn. Vì vậy chỉ nên ưu tiên T+ và đóng vị thế ngay. Phái sinh Long/Short linh hoạt tùy vào basis.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1988.11. Cản gần nhất phiên tới là 1997; 2010; 2015; 2027; 2040; 2048; 2061. Hỗ trợ 1982; 1972; 1962; 1950; 1935.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Cổ phiếu trụ "đè" chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, tái cấu trúc cho chiến lược tăng trưởng bền vững

Giá than, khí tăng mạnh, cơ hội cho năng lượng tái tạo?

Thanh khoản giảm mạnh chủ yếu do khối ngoại rút, dòng tiền trong nước vẫn tăng mạnh

Đất Xanh tái cấu trúc để trở thành tập đoàn đầu tư - quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

