Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
Dũng Hiếu
17/04/2026, 15:52
Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Các đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng; thăm, phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An và Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN.
Hai bên đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; khẳng định những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng, kinh tế – thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương.
Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp.
Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả mục tiêu “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất, kiểm soát và xử lý tốt tồn tại, bất đồng; đồng thời chính thức khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027”.
Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực then chốt và ra Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương phát triển ổn định, bền vững.
