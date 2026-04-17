Cổ phiếu trụ “đè” chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

Nhóm cổ phiếu Vin quay đầu giảm chiều nay ngay lập tức khiến VN-Index mất động lực tăng. Tuy khá nhiều blue-chips khác vẫn xanh nhưng không đủ sức thay thế nhóm này. Bù lại, trạng thái phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn đang quanh quẩn lựa chọn, thay vì hoảng sợ.

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần giảm 0,15% tương đương -2,66 điểm. Cho đến 1h30 chiều nay chỉ số vẫn còn tăng hơn 17 điểm. Nhịp trượt giảm về cuối chịu ảnh hưởng rất lớn từ VIC, VHM.

VIC sáng nay tăng rất tốt, vừa mở cửa đã vọt lên đỉnh cao lịch sử mới, tăng cao nhất 5,65%. Tuy nhiên có vẻ sau nhịp tăng hơn 57% kể từ đáy tháng 3, đặc biệt là 2 phiên kịch trần liên tục, hoạt động chốt lời đã xuất hiện. VIC trong 1 giờ giao dịch đầu tiên của phiên sáng có lúc giảm 0,95% so với tham chiếu trước khi hồi lại. Lúc 1h32 VIC phục hồi đạt đỉnh, tăng khoảng 3,01% so với tham chiếu nhưng toàn thời gian còn lại là một nhịp trượt giảm mới. Đóng cửa VIC giảm 0,74%, tức là biến động tới -6,05% chỉ trong một ngày.

VHM yếu hơn VIC trong mấy ngày gần đây nhưng nhịp tăng từ đáy tháng 3 còn lên tới 62%. VHM quay lại sát đỉnh lịch sử đầu phiên sáng nhưng sau đó diễn biến giống VIC, giảm liên tục. Điểm khác là VHM đã không thể phục hồi trong phiên như VIC, lúc 1h32 – lúc VIC phục hồi đạt đỉnh – thì VHM vẫn giảm 2,2%. Đóng cửa VHM giảm tới 5,17%, trở thành trụ ép điểm số mạnh nhất.

Toàn bộ nhóm Vin hôm nay đều giảm, ngoài VIC và VHM, thêm VPL giảm 3,83%, VRE giảm 3,38%. Rất may là phần còn lại của rổ VN30 khá tốt, độ rộng 19 mã tăng/10 mã giảm. Tiếc rằng những mã tăng tốt nhất thì vốn hóa chưa đủ để xếp vào nhóm hàng đầu: MWG tăng 6,89%, GVR tăng 4,04%, FPT tăng 2,56%, VPB tăng 2,36%, GAS tăng 2,17%, PLX tăng 2,17%, MSN tăng 1,92%. Trong số này chỉ có GAS và VPB thuộc Top 10 vốn hóa. VN30-Index đóng cửa vẫn còn tăng 0,45%, mức khá nhẹ so với lúc cao nhất là +1,51%. Dù vậy ít nhất chỉ số này cũng phản ánh hiện tượng ép trụ ở VN-Index.

Một tín hiệu khá tích cực là độ rộng thị trường không suy yếu nhiều theo chiều giảm giá của VIC, VHM. Cụ thể, lúc 1h32 khi 2 trụ này phục hồi tốt nhất, sàn HoSE ghi nhận 168 mã tăng/120 mã giảm. Đóng cửa độ rộng khá ổn với 178 mã tăng/146 mã giảm. Như vậy khả năng duy trì phân hóa là điểm nổi bật trong bối cảnh VN-Index đang bị các cổ phiếu lớn tác động.

Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền đang cho thấy có sự phân hóa mạnh mẽ.

Toàn sàn vẫn có 70 cổ phiếu chốt phiên tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu, thậm chí còn tốt hơn hôm qua (46 mã dù VN-Index tăng hơn 19 điểm). Rổ VN30 đóng góp 10 mã trong số này, với MWG và MSN thanh khoản cực lớn trên ngàn tỷ đồng mỗi cổ phiếu. FPT, VPB, TCB cũng là những mã thanh khoản hàng đầu. Giao dịch lớn ở những cổ phiếu này giúp thanh khoản rổ VN30 tăng 1,4% so với hôm qua trong khi tổng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE giảm 9%. Tỷ trọng thanh khoản nhóm VN30 tăng lên mức 60,9%, mức cao nhất 6 tuần.

Với nhóm Midcap, về tổng thể rổ này chỉ giằng co phân hóa, chỉ số đại diện giảm 0,11% với 32 mã tăng và 29 mã giảm. Một số mã rất khá là VPI tăng 3,56% khớp 302,3 tỷ đồng; BSR tăng 3,49% với 274,7 tỷ; DCM tăng 2,02% với 176,9 tỷ; DGW tăng 1,66% với 174 tỷ; PNJ tăng 1,93% với 156,7 tỷ; GMD tăng 1,36% với 114,5 tỷ; VCG tăng 1,14% với 105,7 tỷ.

Với nhóm cổ phiếu giảm giá, áp lực cũng không nhỏ, tới 15 mã giảm quá 1% đi kèm thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Dĩ nhiên VHM đứng đầu nhóm này khi hoạt động chốt lời đẩy thanh khoản lên gần 1.296 tỷ đồng, mức cao nhất 11 phiên nếu chỉ tính riêng khớp lệnh. SHB giảm 1,61% với 1.007 tỷ đồng; SSI giảm 1,04% với 536 tỷ; VRE giảm 3,38% với 209,3 tỷ là các blue-chips khác đáng chú ý. Midcap xuất hiện VIX giảm 1,69%, CII giảm 2,56%, GEX giảm 2,5%, GEL giảm 1,79%, TCH giảm 2,56%, DXG giảm 1,65%...

Như vậy tổng thể thị trường có độ phân hóa khá cao, cả về tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm lẫn cường độ biến động. Đây là tín hiệu tốt trong bối cảnh VN-Index đang trở nên bất ổn với những tác động quá mạnh từ trụ. Thanh khoản sụt giảm khoảng 9% trên hai sàn niêm yết tính theo khớp lệnh, trong đó giảm nhiều ở nhóm vừa và nhỏ. Điều này phần nào xác nhận hoạt động đầu cơ đã hạ nhiệt.