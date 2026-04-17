Giá vàng bị ghìm dưới mốc 4.800 USD/oz khi giá dầu và đồng USD tăng trở lại

Giá vàng thế giới không duy trì được mốc 4.800 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/4), khi giá dầu tăng mạnh lên gần 100 USD/thùng và đồng USD hồi giá...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn đều tay mua ròng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.791,3 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,56 USD/oz, tương đương giảm 0,7%, còn 78,55 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 4.808,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.840 USD/oz, nhưng không duy trì được mức tâm lý 4.800 USD/oz cho tới cuối phiên. Nguyên nhân phía sau tình trạng “đuối sức” này của giá vàng là giá dầu thô lại lên gần 100 USD/thùng và đồng USD cũng hồi phục sau mấy phiên giảm liên tiếp.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - tăng gần 5%, chốt ở mức 99,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 4%, đóng cửa ở mức 94,69 USD/thùng.

Dầu tăng giá trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz vẫn ở trong tình trạng hạn chế, chưa có sự khởi sắc đáng kể nào kể từ khi Mỹ tiến hành phong tỏa eo biển này để không cho phép các tàu bè ra - vào các hải cảng của Iran. Dù có sự xuất hiện của lực lượng Mỹ tại eo Hormuz, các hãng vận tải biển vẫn hạn chế đưa tàu đi qua khu vực này do lo ngại khả năng trở thành đối tượng trong các cuộc tấn công của Iran.

Phát biểu trước các nhà báo vào ngày thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các quan chức Mỹ và Iran “có thể” sẽ gặp vào tuần tới để tiến hành vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. Tuy nhiên, chưa có một lịch cụ thể cho cuộc đàm phán. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Ba tuần tới (21/4).

Thời gian qua, mỗi phiên tăng của giá dầu đều gây áp lực giảm lên giá vàng, vì giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, có thể khiến các ngân hàng trung ương trên toàn cầu giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn.

Trái lại, đồng USD gần đây thường diễn biến cùng chiều với giá dầu, phản ánh vai trò “hầm trú ẩn” trong cuộc khủng hoảng ở Vùng Vịnh và vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD tăng 0,13% trong phiên ngày thứ Năm, chốt phiên ở mức 98,18 điểm.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của tình hình chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Trong đó, nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm tới việc điều gì sẽ xảy ra sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới và bao giờ đàm phán được nối lại.

Trong một diễn biến tích cực, ông Trump thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Israel và Lebanon đã nhất trí một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Trong cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Mỹ và Iran, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon là một trong những nội dung chính mà Washington và Tehran không đạt được sự thống nhất.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm bớt hoặc chiến tranh kết thúc, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất sẽ tăng lên. Điều đó sẽ hỗ trợ giá kim loại quý”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận xét với hãng tin Reuters.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng chỉ 32% Fed hạ lãi suất trong năm nay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.052,9 tấn vàng. Mua ròng trong ba phiên liên tiếp, quỹ đã nâng khối lượng nắm giữ thêm 5,7 tấn vàng, sau khi bán ròng 5,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai tuần này.

Lúc mới mở cửa sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,1%, đạt gần 4.798 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,5%, giao dịch ở mức gần 79 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 152,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.097 đồng (mua vào) và 26.357 đồng (bán ra), giảm tương ứng 11 đồng và 1 đồng so với sáng hôm qua.