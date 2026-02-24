Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường
Hạ Chi
24/02/2026, 15:25
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường...
Trong buổi gặp mặt đầu Xuân ngày 23/2, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngày hôm nay, khoa học và công nghệ không còn là lĩnh vực thuần túy nghiên cứu. Đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin.
Ba lĩnh vực này đang hòa làm một, trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia.
CÔNG THỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường.
Hỗ trợ của nhà nước là phải toàn bộ chuỗi, phải đi tới đích cuối cùng là thị trường, và càng về phía sau thì sự tham gia của doanh nghiệp càng nhiều hơn, và giá trị cho sự phát triển cũng càng nhiều hơn.
Bộ trưởng cho biết công thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là: 0 -> 1 -> N -> 100%.
0 -> 1 là nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; 1 -> N là đổi mới sáng tạo (từ 1 công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm/dịch vụ); N -> 100% là chuyển đổi số (tạo ra môi trường số để phổ cập sản phẩm/dịch vụ nhanh ra toàn dân).
0 -> 1 là từ không đến có, thường là khó, lâu, tốn kém. Giống như nghiên cứu khoa học, phát hiện tri thức mới; giống như phát triển công nghệ, làm ra công nghệ mới. Nhưng giá trị mang lại cho kinh tế xã hội lại chưa nhiều.
1 -> N là quá trình từ một công nghệ mới tạo ra N sản phẩm, dịch vụ để giải quyết các bài toán của kinh tế xã hội, nó cần tư duy đổi mới sáng tạo, gắn với thực tiễn. Nó dễ hơn, nhanh hơn và cũng đỡ tốn kém hơn, phù hợp với trình độ phát triển và năng lực người Việt Nam.
Giá trị tạo ra bắt đầu nhiều hơn. N -> 100% là quá trình phổ cập sản phẩm và dịch vụ tới toàn dân, đặc biệt là thông qua môi trường số. Đây mới là lúc tạo ra, đóng góp cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế. Các nước đã phát triển tập trung vào 0 - >1, tức là nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ; các nước đang phát triển tập trung vào 1 -> N -> 100%, tức là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
"LẤY KẾT QUẢ CUỐI CÙNG LÀM THƯỚC ĐO CAO NHẤT"
Để có thể thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Khoa học và Công nghệ phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, trước hết là thay đổi trong tư duy. Tư duy quản lý không thể dừng ở việc ban hành quy định, mà phải hướng đến giải quyết vấn đề thực tiễn. Tư duy xây dựng chính sách không chỉ là đúng quy trình, đúng thẩm quyền, mà phải đúng vấn đề, trúng nhu cầu và tạo ra giá trị thực.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu tinh thần xuyên suốt trong toàn Bộ, đó là: Lấy kết quả cuối cùng làm thước đo cao nhất. Chúng ta cần chuyển mạnh từ tư duy "làm cho đúng" sang tư duy "làm cho ra kết quả". Quy trình là cần thiết, nhưng quy trình không phải là mục tiêu. Văn bản là cần thiết, nhưng văn bản không phải là sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta phải là tác động tích cực, có thể cảm nhận được trong thực tế.
Muốn vậy, kỷ luật và kỷ cương trong thực thi là điều không thể thiếu. Chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đã giao việc thì phải theo dõi đến cùng. Đã làm thì phải làm cho ra sản phẩm cụ thể. Tinh thần là nói đi đôi với làm, đã làm là làm đến nơi đến chốn, đến kết quả cuối cùng.
Bộ trưởng mong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ luôn giữ trong mình tinh thần phụng sự. Chúng ta làm việc không phải để hoàn thành cho xong nhiệm vụ được giao, mà là để phục vụ sự phát triển của đất nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Khi đặt mình vào vị trí của người thụ hưởng chính sách, chúng ta sẽ làm chính sách khác đi, nhân văn hơn, thực tế hơn và hiệu quả hơn.
