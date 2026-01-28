Thứ Tư, 28/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Dự án ứng dụng công nghệ sử dụng vốn nhà nước phải tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Hạ Chi

28/01/2026, 22:15

Dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số hoặc một trong các Khung kiến trúc số hiện hành của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2026/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định đưa ra các quy định liên quan đến quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công.

Việc xây dựng, thẩm định, quyết định dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số hoặc một trong các Khung kiến trúc số số hiện hành của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải bảo đảm nguyên tắc xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu theo quy định của Luật Dữ liệu và bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Theo đó, dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công bao gồm: Thứ nhất, dự án đầu tư hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. Thứ hai, dự án mua dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại thuộc hệ thống thông tin hiện có; mua phần mềm thương mại; mua thiết bị phần cứng riêng lẻ; mua thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. Thứ ba, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Theo Nghị định 45/2026/NĐ-CP, dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có hạng mục đầu tư thuộc công trình viễn thông, xây dựng công trình và các lĩnh vực khác thì việc quản lý chi phí, quản lý chất lượng hạng mục đầu tư đó thực hiện theo quy định của pháp luật về viễn thông, pháp luật về xây dựng và pháp luật chuyên ngành khác (nếu có).

Dự án trong lĩnh vực khác có hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thì việc quản lý chi phí, quản lý chất lượng hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin đó thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Trường hợp một dự án gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án, trong đó nếu từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư được ghi trong chủ trương đầu tư thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư (trừ bước lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư) như một dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin độc lập.

Dự án thành phần hoặc tiểu dự án thuộc nhóm nào thì trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án được thực hiện theo trình tự, thủ tục của dự án nhóm đó.

Việc bố trí vốn thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết. Việc lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ hoặc dự án có hạng mục đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ (sau đây gọi là dự án đầu tư hệ thống có hạng mục phần mềm nội bộ), sau khi cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê một nhà thầu tổ chức khảo sát bổ sung (nếu thấy cần thiết), lập thiết kế chi tiết và thực hiện công tác triển khai.

Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình triển khai, nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án khi chủ đầu tư yêu cầu.

Sửa đổi Nghị định 76, mở rộng chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ

15:45, 23/01/2026

Sửa đổi Nghị định 76, mở rộng chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

15:20, 23/01/2026

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

"Gieo" công nghệ số, nông dân Vĩnh Long gặt mùa vàng

15:30, 21/01/2026

VnEconomy

Từ khóa:

Cơ sở dữ liệu quốc gia dự án ứng dụng công nghệ thông tin kinh tế số Luật dữ liệu Nghị định 45/2026/NĐ-CP

Đọc thêm

Việt Nam có nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ

Việt Nam có nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ

Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng ở khâu đóng gói, kiểm thử, song phần lớn vẫn do doanh nghiệp nước ngoài làm chủ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng “việc đầu tư nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến đã hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu, góp phần khép kín hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam”...

Apple âm thầm “hồi sinh” iPhone 5s bằng bản cập nhật phần mềm

Apple âm thầm “hồi sinh” iPhone 5s bằng bản cập nhật phần mềm

Apple mới đây đã phát hành iOS 12.5.8, phiên bản dành riêng cho các thiết bị dừng lại ở iOS 12, bao gồm iPhone 5s và iPhone 6...

Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 20% hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu

Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 20% hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu

Quy mô rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu đã tăng mạnh trong vài năm gần đây, từ khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020 lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025...

Vốn hóa thị trường stablecoin bốc hơi 2,24 tỷ USD

Vốn hóa thị trường stablecoin bốc hơi 2,24 tỷ USD

Tether, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã mua tới 27 tấn vàng, tương đương 4,4 tỷ USD, chỉ trong quý 4/2025, qua đó trở thành một trong những bên mua vàng lớn nhất trên thị trường gần đây...

Nhật Bản trở thành nước đầu tiên tham gia sáng kiến AI của Tổng thống Trump

Nhật Bản trở thành nước đầu tiên tham gia sáng kiến AI của Tổng thống Trump

Nhật Bản vừa đồng ý trở thành đối tác quốc tế đầu tiên tham gia dự án Genesis Mission của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump - sáng kiến nhằm tăng tốc nghiên cứu khoa học thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển vùng cao từ nền tảng lòng dân

Tiêu điểm

2

Cao Bằng phải biến lợi thế biên giới và truyền thống cách mạng thành động lực phát triển mới

Tiêu điểm

3

Phát Đạt tài trợ 145 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại TP.HCM

Doanh nghiệp

4

Blog chứng khoán: Nhịp giảm vẫn chưa kết thúc

Chứng khoán

5

Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy