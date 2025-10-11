Thứ Bảy, 11/10/2025

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên

Đỗ Như

11/10/2025, 16:52

Ngày 11/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm, động viên và nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt lịch sử tại tỉnh Thái Nguyên...

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà động viên các gia đình. Ảnh: Mặt trận.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà động viên các gia đình. Ảnh: Mặt trận.

Đoàn công tác đã đến phường Gia Sàng, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ vừa qua.

Theo báo cáo nhanh của địa phương, toàn phường có 6.300 hộ dân bị ngập, trong đó phần lớn nhà dân ngập sâu trên tầng 1. Đến nay, vẫn còn hơn 2.100 hộ dân ở trong khu vực nước chưa rút hết, nhiều chỗ còn ngập cục bộ, việc sinh hoạt và đi lại gặp nhiều khó khăn.

Toàn bộ diện tích lúa, rau màu bị ngập úng. Nhiều trường học, cơ quan, đơn vị bị hư hại nghiêm trọng, trang thiết bị, máy móc bị nước lũ làm hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay khi nước bắt đầu rút, UBND phường Gia Sàng đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và lực lượng tình nguyện dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, khử khuẩn khu dân cư. Chính quyền địa phương phấn đấu sẽ khôi phục cơ bản các hoạt động sinh hoạt, học tập và làm việc của nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 15 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà Nga bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, khó khăn mà người dân đang trải qua, đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga trao quà động viên lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp cơ sở vật chất trên địa bàn tình Thái Nguyên. Ảnh: Mặt trận.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga trao quà động viên lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp cơ sở vật chất trên địa bàn tình Thái Nguyên. Ảnh: Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên cho biết tổng thiệt hại toàn tỉnh Thái Nguyên do thiên tai ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, con số này có thể tiếp tục tăng do nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa chưa thể thống kê đầy đủ. Trong suốt thời gian xảy ra thiên tai, tỉnh Thái Nguyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cứu trợ khẩn cấp, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Ông Đinh Quang Tuyên bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự sẻ chia của đồng bào cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp đã kịp thời hướng về Thái Nguyên bằng nhiều hình thức hỗ trợ, góp phần giúp tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để cùng tỉnh thực hiện công tác tái thiết sau lũ, khôi phục hạ tầng dân sinh và sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh sau lũ, tỉnh còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ nhân dân khôi phục đời sống.

Bà Nga đề nghị tỉnh sử dụng hiệu quả Quỹ cứu trợ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, những nội dung, kiến nghị của địa phương sẽ được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước để có các chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp, giúp Thái Nguyên sớm ổn định, phát triển trở lại.

Tham gia cùng đoàn công tác, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) cam kết đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong việc hỗ trợ người dân, các trường học, trạm y tế và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng do lũ lụt, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Từ khóa:

lũ lụt

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Ngoi

Sáng 11/10, tại xã Na Ngoi (Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi – công trình mang ý nghĩa đặc biệt nơi biên cương phía Tây của Tổ quốc.

Không vì vướng mắc thể chế mà không triển khai được nhà ở xã hội

Không vì vướng mắc thể chế mà không triển khai được nhà ở xã hội

Sáng ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, với trọng tâm là phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Bảo đảm nguồn lực bền vững cho y tế, giảm gánh nặng tài chính cho người dân

Bảo đảm nguồn lực bền vững cho y tế, giảm gánh nặng tài chính cho người dân

Ngày 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và đại diện các cơ quan liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy