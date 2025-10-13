Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thủ tướng tiếp tục phê duyệt 400 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh khắc phục mưa lũ

Hoàng Sơn

13/10/2025, 08:15

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trích 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, nhằm ổn định đời sống người dân, khắc phục hư hỏng nhà cửa, cơ sở hạ tầng…

Chi 400 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh khắc phục mưa lũ
Chi 400 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh khắc phục mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 12/10/2025, tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Cụ thể, tổng nguồn hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 là 400 tỷ đồng, nhằm giải quyết ngay những nhu cầu cấp bách và ổn định cuộc sống người dân sau thiên tai.

Theo từng mức phân bổ kinh phí, Thái Nguyên được cấp hỗ trợ nhiều nhất với 250 tỷ đồng. Còn lại các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh được nhận 50 tỷ đồng mỗi tỉnh. Mức hỗ trợ trên dựa theo đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 15854/BTC-NSNN cùng ngày,

Quyết định số 2241/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 2241/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân địa phương 4 tỉnh vùng lũ chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản kinh phí này, đảm bảo tuân thủ pháp luật ngân sách và các quy định liên quan.

Đồng thời, việc chi tiêu phải hướng đúng mục tiêu, phục vụ đúng đối tượng, minh bạch và công khai, tránh xảy ra tình trạng thất thoát hay lạm dụng, Quyết định số 2241/QĐ-TTg nêu rõ.

Song song với đó, các địa phương phải báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg, hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho bốn tỉnh này nhằm kịp thời cứu trợ, giúp dân và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên nhận 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp, ngày 2/10/2025, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg, cấp 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 tỉnh, phục vụ khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.

Theo đó, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh nhận 500 tỷ đồng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa và Quảng Trị từ 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ và Ninh Bình từ 20 tỷ đồng mỗi tỉnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, các đợt thiên tai đã khiến 238 người chết hoặc mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà hư hỏng hoặc tốc mái, cùng hơn 555.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, gây tổng thiệt hại ước tính trên 33.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, thiệt hại về người bằng khoảng 47%, còn thiệt hại về kinh tế bằng khoảng 37%.

Riêng mưa lũ do cơn bão số 11 gây ra, thống kê sơ bộ ghi nhận 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, trên 16.900 ngôi nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội.

Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

21:45, 10/10/2025

Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bão số 10

08:35, 09/10/2025

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bão số 10

Chính phủ chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

08:35, 09/10/2025

Chính phủ chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

Từ khóa:

Bắc Ninh Bão số 10 Bão số 11 Bộ Tài Chính Cao Bằng hỗ trợ khẩn cấp Lạng Sơn Mưa lũ ngân sách trung ương Quyết định 2241 Thái Nguyên Thiên tai

Đọc thêm

Giá vàng tiếp tục leo dốc sau 8 tuần tăng không nghỉ

Giá vàng tiếp tục leo dốc sau 8 tuần tăng không nghỉ

Giá vàng thế giới tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (13/10) tại thị trường châu Á...

Ngân hàng Hong Leong và Sổ bán hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho doanh nghiệp MSME

Ngân hàng Hong Leong và Sổ bán hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho doanh nghiệp MSME

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngân hàng Hong Leong (“HLB” hoặc “Ngân hàng”) – Ngân hàng Malaysia tiên phong hoạt động tại Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Sổ Bán Hàng, ứng dụng quản lý kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

OCB ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn công nghệ CMC

OCB ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn công nghệ CMC

Việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa OCB và CMC được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng để hai bên cùng tạo ra những bước tiến mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Giá bán vàng nhẫn

Giá bán vàng nhẫn "4 số 9" tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần

Đóng cửa phiên 11/10, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” từ 138,5 triệu đồng/lượng đến 141,4 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên cuối tuần trước (4/10), mức tăng giá bán vàng nhẫn từ 4,2 triệu - gần 5 triệu đồng/lượng, cá biệt, khoảng chênh này ở 1 doanh nghiệp đến 7,5 triệu đồng/lượng…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thế giới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp gần một nửa GRDP thành phố Huế

Doanh nghiệp

2

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp gần một nửa GRDP thành phố Huế

Doanh nghiệp

3

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiêu điểm

4

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên trù bị

Tiêu điểm

5

Bên trong Fab 52 - nhà máy Intel đặt niềm tin thống trị lại ngành chip

Sản phẩm - Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy