Thủ tướng tiếp tục phê duyệt 400 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh khắc phục mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trích 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, nhằm ổn định đời sống người dân, khắc phục hư hỏng nhà cửa, cơ sở hạ tầng…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 12/10/2025, tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Cụ thể, tổng nguồn hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 là 400 tỷ đồng, nhằm giải quyết ngay những nhu cầu cấp bách và ổn định cuộc sống người dân sau thiên tai.

Theo từng mức phân bổ kinh phí, Thái Nguyên được cấp hỗ trợ nhiều nhất với 250 tỷ đồng. Còn lại các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh được nhận 50 tỷ đồng mỗi tỉnh. Mức hỗ trợ trên dựa theo đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 15854/BTC-NSNN cùng ngày, Quyết định số 2241/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 2241/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân địa phương 4 tỉnh vùng lũ chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản kinh phí này, đảm bảo tuân thủ pháp luật ngân sách và các quy định liên quan.

Đồng thời, việc chi tiêu phải hướng đúng mục tiêu, phục vụ đúng đối tượng, minh bạch và công khai, tránh xảy ra tình trạng thất thoát hay lạm dụng, Quyết định số 2241/QĐ-TTg nêu rõ.

Song song với đó, các địa phương phải báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg, hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho bốn tỉnh này nhằm kịp thời cứu trợ, giúp dân và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên nhận 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp, ngày 2/10/2025, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg, cấp 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 tỉnh, phục vụ khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.

Theo đó, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh nhận 500 tỷ đồng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa và Quảng Trị từ 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ và Ninh Bình từ 20 tỷ đồng mỗi tỉnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, các đợt thiên tai đã khiến 238 người chết hoặc mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà hư hỏng hoặc tốc mái, cùng hơn 555.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, gây tổng thiệt hại ước tính trên 33.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, thiệt hại về người bằng khoảng 47%, còn thiệt hại về kinh tế bằng khoảng 37%.

Riêng mưa lũ do cơn bão số 11 gây ra, thống kê sơ bộ ghi nhận 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, trên 16.900 ngôi nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội.