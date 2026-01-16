Thứ Sáu, 16/01/2026

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Đỗ Như

16/01/2026, 09:22

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành được coi là một bước đột phá quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030. 

Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng đến hỗ trợ các doanh ghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh nhằm phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao. 

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo cơ chế hỗ trợ pháp lý đột phá; đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của các doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là đảm bảo 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Điều này được thực hiện thông qua việc xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia và các trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý.

Ngoài ra, chương trình cũng đặt mục tiêu tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được giải quyết qua các nền tảng số…

Chương trình cũng đề ra mục tiêu về hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Cụ thể, tối thiểu 80% công chức, viên chức, người làm công tác pháp chế, tham mưu, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý được trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các nội dung pháp luật liên quan nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, tối thiểu 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tham gia học tập, khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến, nền tảng số (như nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC)…

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đưa ra các nhóm nhiệm vụ bao gồm giải pháp tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Theo nhiệm vụ đặt ra, Bộ Tài chính sẽ chủ trì sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai mô hình hỗ trợ miễn phí dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh...

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để sàng lọc, phân loại các phản ánh, kiến nghị theo lĩnh vực pháp luật để cung cấp thông tin pháp lý và trả lời trực tiếp doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại diện hộ kinh doanh hoặc chuyển cơ quan khác có thẩm quyền xử lý…

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được tham gia ít nhất 30% các dự án đầu tư công 

19:04, 08/07/2025

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được tham gia ít nhất 30% các dự án đầu tư công 

Thủ tướng: Luật Thương mại điện tử phải có chính sách phù hợp với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

23:25, 17/06/2025

Thủ tướng: Luật Thương mại điện tử phải có chính sách phù hợp với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp hiến kế với Thủ tướng về phát triển nông nghiệp lên tầm cao mới

14:27, 10/12/2025

Doanh nghiệp hiến kế với Thủ tướng về phát triển nông nghiệp lên tầm cao mới

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh hỗ trợ pháp lý

