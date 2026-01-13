Hoa Kỳ đầu tư hơn 15 triệu USD phát triển chuỗi giá trị cá rô phi Việt Nam

Hoa Kỳ dự kiến đầu tư hơn 15,2 triệu USD cho dự án cải thiện chuỗi giá trị cá rô phi Việt Nam và thúc đẩy thương mại các sản phẩm đậu nành chất lượng cao phục vụ nuôi trồng thủy sản. Dự án kéo dài 5 năm, hướng tới nâng tổng sản lượng cá rô phi đạt 1,21 triệu tấn, với giá trị ước khoảng 1,25 tỷ USD...

Ngày 13/1/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã tiếp và làm việc với phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc triển khai dự án mới mang tên: "Đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ - Việt Nam".

HOA KỲ RÓT VỐN CHO CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ RÔ PHI

Thông tin tại buổi làm việc, Ngài Ralph Bean - Tham tán Công sứ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết dự án do Tổ chức Cứu trợ Thế giới Lutheran (Lutheran World Relief - LWR) chủ trì, với sự hỗ trợ của các đối tác Việt Nam và Sáng kiến Thế giới về Đậu nành trong Sức khỏe Con người (ASA/WISHH) thuộc Hiệp hội Đậu nành Hoa Kỳ. Tổng ngân sách dự kiến hơn 15,2 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình Lương thực vì Sự Tiến bộ của Hoa Kỳ, nhằm cải thiện toàn diện chuỗi giá trị cá rô phi tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu thức ăn đậu nành chất lượng cao và mở rộng thị trường tiêu thụ cá rô phi sang Hoa Kỳ, khu vực và thị trường nội địa.

Trong 5 năm triển khai, dự án hướng tới mục tiêu đạt sản lượng cá rô phi tích lũy 1,21 triệu tấn, với tổng giá trị bán hàng ước đạt khoảng 1,25 tỷ USD". Ngài Ralph Bean, Tham tán Công sứ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

“Dự án không chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng cá rô phi, mà còn tạo điều kiện để phát triển thương mại thức ăn thủy sản từ đậu nành và mở rộng xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Hoa Kỳ”, ông Bean nhấn mạnh.

Thông tin thêm, ông Nick Richardson - Giám đốc Dự án, cho biết dự án đang bước vào giai đoạn giới thiệu chính thức với Chính phủ Việt Nam. Từ tháng 3 đến tháng 9/2026, dự án sẽ triển khai các nghiên cứu cơ bản, khảo sát nguồn lực, quảng bá tài trợ, cải thiện chất lượng cá bố mẹ và hỗ trợ các trại giống. Từ tháng 10/2026, các hoạt động sẽ được mở rộng với hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ tài chính.

HƠN 24.000 NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN

Theo dự kiến, trong 5 năm tới, Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 24.224 người, bao gồm các hộ nuôi, trang trại, nhà máy chế biến; các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các hiệp hội ngành hàng liên quan. Địa bàn triển khai tập trung tại Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Mê Kông.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá dự án là bước đi “đúng và trúng”, góp phần tạo nguồn lực quan trọng để thực hiện kế hoạch phát triển cá rô phi đến năm 2030, đồng thời gợi mở hướng phát triển các giống cá rô phi vằn và rô phi đỏ tại miền Trung và miền Nam nhằm tận dụng lợi thế sinh thái từng vùng.

Cá rô phi sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt. Việt Nam có đội ngũ chuyên gia giỏi và nhiều doanh nghiệp đang chuyển mạnh sang đối tượng này. Tôi tin rằng giá trị kim ngạch sẽ không dừng lại ở con số 1,2 tỷ USD” Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, để ngành cá rô phi Việt Nam phát triển, trước thực tế chất lượng con giống và quy trình sản xuất trong nước còn hạn chế, dự án sẽ tập trung vào 6 nhóm hoạt động chính, gồm: Phát triển thức ăn thủy sản và hệ thống cung ứng con giống; Xây dựng các mô hình trình diễn; Tăng cường năng lực và hỗ trợ nhà sản xuất; Hỗ trợ tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ; Cung cấp hiện vật, trang thiết bị cho các cơ sở sản xuất giống; Mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy thương mại cá rô phi.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, phấn đấu hoàn tất các thủ tục pháp lý trước tháng 5/2026. Cục Thủy sản và Kiểm ngư được giao làm đầu mối phối hợp cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai dự án.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh và giá trị gia tăng của cá rô phi Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn tới.