Đàm phán thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đạt tiến bộ lớn, tạo đà sớm hoàn tất Hiệp định

Trong 3 ngày đàm phán tại Wasington DC, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại...

Từ ngày 12–14/11/2025, tại Washington D.C, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam cùng đoàn công tác liên bộ nhiều bộ, ngành. Phía Hoa Kỳ do Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) chủ trì.

ĐẠT TIẾN BỘ LỚN VỀ ĐÀM PHÁN, KHOẢNG CÁCH TIẾP TỤC THU HẸP

Theo đánh giá chung của hai đoàn tại phiên tổng kết, vòng đàm phán kỹ thuật lần này đạt kết quả rất tích cực, thu hẹp được nhiều khoảng cách, tạo thuận lợi cho việc sớm hoàn tất khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa hai nước.

Trong ba ngày làm việc, các nhóm kỹ thuật của Việt Nam và Hoa Kỳ đã thảo luận chuyên sâu trên toàn bộ các lĩnh vực của dự thảo Hiệp định. Đáng chú ý, hai bên đã đạt tiến bộ lớn trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, xử lý tích cực các nội dung về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), từ đó tạo chuyển biến rõ rệt tại nhóm tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm dịch (SPS), đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách ở những vấn đề còn tồn tại.

Theo đánh giá từ phía Hoa Kỳ, những tiến bộ này có được nhờ thiện chí và cách tiếp cận linh hoạt, thực chất của đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, tác động tích cực từ phiên đàm phán cấp Bộ trưởng ngày 10/11 giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer được ghi nhận là yếu tố tạo nền tảng chính trị – kỹ thuật thuận lợi cho vòng đàm phán lần này. Trên cơ sở các đề xuất của Việt Nam, Hoa Kỳ đã có những phản hồi ban đầu mang tính mở, cho biết có thể xem xét xử lý “dựa trên kết quả tổng thể”.

Tại phiên tổng kết, đại diện USTR và đoàn Việt Nam thống nhất tiếp tục duy trì nhiều cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới, ưu tiên xử lý các nhóm vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị cho phiên đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, dự kiến tổ chức ngay trong tháng 11.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân và đại diện phía Hoa Kỳ.

Theo kế hoạch, đây sẽ là phiên họp quan trọng nhằm rà soát tiến độ, giải quyết các nội dung có tính chất chính sách và định hướng, từ đó tạo điều kiện chốt các chương sau trong vòng đàm phán sắp tới.

Đoàn Việt Nam cũng khẳng định tiếp tục duy trì phương pháp đàm phán chủ động, minh bạch, xây dựng, với mục tiêu đạt được một khuôn khổ thương mại đối ứng cân bằng và công bằng, phù hợp với định hướng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán, đồng thời nhất trí sẽ tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại, cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc Lãnh đạo các Tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội giày da và may mặc Hoa Kỳ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.

HỢP TÁC VỚI COSTA RICA: THÚC ĐẨY XỬ LÝ TỒN ĐỌNG CỦA CPTPP

Cũng tại Washington D.C ngày 13/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar Rivera, Chủ tịch Procomer.

Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí hữu nghị, tập trung vào quá trình Costa Rica đẩy nhanh các bước cuối cùng để gia nhập CPTPP, các nội dung còn tồn tại cần tiếp tục xử lý giữa hai bên và bàn thảo cơ chế phối hợp kỹ thuật để đảm bảo tiến trình hội nhập diễn ra thuận lợi.

Từ Costa Rica, Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera cảm ơn Việt Nam vì sự phối hợp hiệu quả và thiện chí xuyên suốt quá trình đàm phán, đồng thời đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng trong thúc đẩy hội nhập của Costa Rica tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam sẽ duy trì trao đổi minh bạch, thực chất, hỗ trợ trong phạm vi cho phép của CPTPP, góp phần giúp Costa Rica hoàn tất các nghĩa vụ gia nhập.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar Rivera

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục duy trì tiếp xúc thường xuyên để xử lý từng bước các nội dung còn lại.

Với tiến bộ đạt được tại vòng đàm phán kỹ thuật lần thứ 5, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tạo lập nền tảng kỹ thuật vững chắc để bước vào giai đoạn đàm phán quyết định, thu hẹp đáng kể khoảng cách tại nhiều chương quan trọng của Hiệp định qua đó củng cố niềm tin của cả hai bên về khả năng sớm hoàn tất Hiệp định trong thời gian tới.

Về phía Việt Nam, đoàn đàm phán tái khẳng định mục tiêu nhất quán: xây dựng một hiệp định công bằng, cân bằng lợi ích, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của kinh tế Việt Nam và phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.