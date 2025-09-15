Hoán đổi nợ, nhóm cổ đông lớn và gia đình Chủ tịch NVL sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 39,59%

Novaland sẽ phát hành riêng lẻ 168.014.696 cổ phiếu với giá 15.746 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 8,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành để xử lý khoản nợ hơn 2.645,67 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT số 57 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của công ty và Nghị quyết 58 ngày 08/09/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành riêng lẻ hơn 168 triệu cổ phiếu với giá phát hành 15.747 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,5 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu.

Khi hoàn tất, nhóm cổ đông lớn liên quan đến NovaGroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59% vốn điều lệ.

Đồng thời, cổ đông Novaland cũng chấp thuận phương án phát hành thêm gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.074 tỷ đồng.

Về phương án chi tiết hơn, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các đợt phát hành này dự kiến triển khai trong quý 4/2025 và quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Cũng theo NVL, trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty cũng khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Nếu cả hai phương án đều được thực hiện thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 21.000 tỷ đồng lên gần 22.700 tỷ đồng, với số cổ phiếu phát hành mới chiếm khoảng 16,4% lượng cổ phiếu lưu hành.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác.

Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 238.619 tỷ đồng; tổng nợ vay là hơn 61.000 tỷ đồng - trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32.000 tỷ đồng.

NVL cho biết hai quý đầu năm, Novaland đã bàn giao thực tế 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu bàn giao năm 2025; tại TP.HCM, Tập đoàn đã cấp gần 1.300 sổ hồng tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, hoàn thành 18% mục tiêu cấp sổ năm 2025.

NVL cho biết, tiến độ bàn giao sản phẩm còn chậm, NVL nỗ lực huy động thêm nguồn vốn để có thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tất cả dự án, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram… đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý 2/2025 và mới đây nhất vào cuối tháng 07/2025, dự án The Park Avenue – đã được cấp giấy phép xây dựng, sau nhiều năm vướng mắc.