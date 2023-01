Hoàn thành thu phí không dừng ETC sau nhiều năm lỡ hẹn, doanh thu VEC tăng mạnh gần 40%

Thông tin về kết quả công tác khai thác, vận hành các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư, quản lý năm 2022, VEC cho biết công tác quản lý, khai thác vận hành 4 tuyến cao tốc bao gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt.

ĐIỂM SÁNG TỪ THU PHÍ KHÔNG DỪNG ETC

Nỗ lực vượt khó và tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, năm 2022, tổng lưu lượng xe năm 2022 trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đạt khoảng 53,3 triệu lượt, tăng 41,3% so với năm 2021.

Bảng lưu lượng xe và tăng trưởng các tuyến đường cao tốc của VEC năm 2022.

Năm 2022, Công ty mẹ VEC được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với 4.056 tỷ đồng doanh thu, 418 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và nộp ngân sách nhà nước 385 tỷ đồng.

"Tương đương với lưu lượng xe tăng cao, tổng doanh thu thu phí (đã bao gồm VAT) trên 4 tuyến cao tốc của VEC đạt 4.532 tỷ đồng, tăng 36,4% so với năm 2021", VEC thông tin.

Với kết quả trên, công ty mẹ của VEC đã vượt 24% chỉ tiêu doanh thu năm 2022.

Thông tin về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, từ ngày 1/8/2022, VEC đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên 4 tuyến đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, quản lý khai thác.

Đây là một trong những điểm sáng năm 2022 của VEC, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc, đáp ứng đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, hoạt động thu phí được quản lý tập trung, giám sát đối soát tập trung từ xa, thống nhất về quy trình quản lý vận hành và không sử dụng tiền mặt trực tiếp cũng như hoá đơn giấy.

Với hình thức thu phí ETC, người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc của VEC được tạo thuận lợi tối đa, tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Về phía doanh nghiệp, VEC giảm thiểu chi phí vận hành, nhân công và tăng cường tính công khai, minh bạch, tránh thất thoát.

TỪ CHỐI PHỤC VỤ HƠN 8.000 LƯỢT XE

Về tình hình tai nạn giao thông năm 2022, các tuyến đường cao tốc của VEC xảy ra 66 vụ tai nạn và 375 vụ va chạm giao thông, làm chết 17 người, bị thương 90 người. So với năm 2021, tai nạn giao thông giảm 8 vụ, tăng 116 vụ va chạm, tăng 6 người chết và 45 người bị thương.

Liên quan đến công tác kiểm soát cân tải trọng, VEC tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát xe quá tải thông qua hệ thông cân được đầu tư, lắp đặt tại các trạm thu phí.

Qua kiểm soát cân tải trọng khoảng 1,4 triệu lượt xe trên hai tuyến đường cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC phát hiện 17.165 lượt xe quá tải, từ chối phục vụ vào đường cao tốc 8.113 lượt xe quá tải và thống kê có 1.515 lượt xe quá tải vượt trạm.

Cũng theo đại diện VEC, trong thời gian vừa qua, các tuyến cao tốc, đặc biệt là cao tốc Nội Bài - Lào Cai còn xảy ra tình trạng người dân tự ý tháo mở hàng rào dây thép gai, B40 đi lên đường cao tốc bắt xe khách, hàng quán trong hành lang đường cao tốc, phương tiện dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc…

Do đó, VEC liên tục chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân về bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc, cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng C08, lực lượng chức năng của địa phương để xử lý triệt để tình trạng trên.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác, VEC cũng chỉ đạo các đơn quản lý vận hành, nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, nhà thầu cung cấp dịch vụ thu phí và các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ nghiêm túc triển khai nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, lập phương án và chủ động tổ chức thực hiện để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, chống ùn tắc trong các ngày lễ, Tết.