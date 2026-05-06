Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Tường Bách

06/05/2026, 11:09

Năm 2026 đang trở thành một năm đột phá đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái…

Việc tích hợp du lịch với văn hóa, hàng không và nền tảng số trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng tầm thương hiệu quốc gia. Ảnh: Oxalis Adventure﻿
Việc tích hợp du lịch với văn hóa, hàng không và nền tảng số trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng tầm thương hiệu quốc gia. Ảnh: Oxalis Adventure﻿

Với việc đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, du lịch Việt Nam chứng kiến chuỗi 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng, lần đầu tiên sau 18 năm tiến hành thống kê.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao trên toàn cầu, thị trường châu Âu vốn được xem là chịu tác động nặng nề lại bất ngờ trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, khách từ châu Âu đến Việt Nam tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong các khu vực thị trường.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế là một trong những điểm đến năng động và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á, theo tạp chí Mỹ Travel and Tour World. So sánh với “đối thủ” Thái Lan, số liệu thống kê lượng khách từ sau đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam đang tăng tốc và dần rút ngắn khoảng cách về đón khách quốc tế. 

Trước dịch Covid-19, quý 1/2019, Việt Nam đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, còn Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt khách, tức hơn gấp đôi về số lượng. Đến quý 1/2026, lượng khách quốc tế xứ sở Chùa Vàng đón chỉ gấp 1,46 lần so với Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể đuổi kịp nước bạn sớm hơn dự kiến.

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng ấn tượng này được thúc đẩy bởi hàng loạt chính sách thuận lợi như mở rộng miễn thị thực, cải thiện hạ tầng và tăng cường kết nối hàng không quốc tế. Các điểm đến nổi bật như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh và đặc biệt là Phú Quốc tiếp tục thu hút lượng lớn du khách nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tận dụng tốt xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng từ thành thị đến nông thôn, từ núi rừng đến biển đảo.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố như môi trường ổn định, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, kết nối hàng không được cải thiện và hệ sinh thái sản phẩm du lịch liên tục đổi mới đang giúp Việt Nam tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kỷ nguyên mới đòi hỏi những tư duy vượt giới hạn, phiên họp vừa qua tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra một lộ trình khẩn trương nhưng cũng đầy khát vọng: Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tầm nhìn hội nhập và bền vững.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã chủ trì phiên họp Tổ biên tập xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã chủ trì phiên họp Tổ biên tập xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Chủ trì phiên họp Tổ biên tập xây dựng “Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định: Đây là thời điểm du lịch phải chuyển mình để tương xứng với kỳ vọng của đất nước. Việc xây dựng Đề án không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự tập trung cao độ để hóa giải những bài toán phức tạp từ thực tiễn.

Theo ông Khánh, Đề án lần này cần thoát khỏi tư duy quản lý ngành đơn thuần. Thay vào đó, du lịch được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - số và xanh. Ba trụ cột chính được xác định bao gồm: Định hình lại mục tiêu phát triển thích ứng với bối cảnh mới; xác định các giải pháp đột phá về hạ tầng và thể chế; đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành để tạo sức mạnh tổng lực.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho hay Đề đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp khoảng 14% GDP. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá đây là những mục tiêu rất cao, đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá để thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trình bày báo cáo tóm tắt Đề án.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trình bày báo cáo tóm tắt Đề án.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề xuất trong Đề án gồm: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tăng cường trách nhiệm về phát triển du lịch; Đổi mới thể chế, chính sách toàn diện để phát triển du lịch; Đột phá về đầu tư, huy động nguồn lực và phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại; Cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch;

Quản lý chất lượng điểm đến, phát triển du lịch xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; Đột phá công tác xúc tiến, quảng bá nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; Phát triển doanh nghiệp du lịch, nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Đề án cũng xác định 3 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, gồm: (1) Điểm nghẽn về thể chế chính sách và cơ chế điều phối liên ngành; (2) Điểm nghẽn về hạ tầng phục vụ du lịch; (3) Điểm nghẽn về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Đề án cũng đề xuất về tổ chức thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương, đồng thời kiến nghị Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết chuyên đề mới về du lịch cho giai đoạn phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng Hoàng Mạnh Thắng phát biểu tại phiên họp.
Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng Hoàng Mạnh Thắng phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng Hoàng Mạnh Thắng cho rằng Đề án cần bám sát việc tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TW, đồng thời cập nhật đầy đủ các định hướng mới của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Việc tổng kết có thể linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn và bối cảnh mới, nhất là khi nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành gần đây. Bên cạnh đó, cần rà soát lại cấu trúc Đề án theo một trục xuyên suốt, từ quan điểm, thể chế hóa đến đầu tư, hạ tầng, phát triển sản phẩm…; đồng thời bổ sung số liệu minh chứng để đánh giá rõ kết quả đạt được, chỉ ra đầy đủ các hạn chế.

Tại phiên họp các chuyên gia đã tham gia đóng góp những góc nhìn mới để hoàn thiện "bản thiết kế" cho tương lai du lịch. Trong đó, việc tích hợp du lịch với văn hóa, hàng không và nền tảng số trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng tầm thương hiệu quốc gia. Các đại biểu nhấn mạnh, chỉ khi tài nguyên văn hóa được chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, du lịch Việt Nam mới có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua cạnh tranh toàn cầu.

Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ "cú hích" chính sách

Những "cửa ngõ" kích cầu du lịch xuyên biên giới

Ngành du lịch đã hoàn thành 35% kế hoạch trong 4 tháng đầu năm

Xu hướng “sống như người bản địa” khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ

Xu hướng "sống như người bản địa" khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ

Cổng thông tin Trung Quốc VisaHQ dẫn dữ liệu được một số hãng du lịch trực tuyến tổng hợp cho thấy: Tuần lễ Vàng tháng 5/2026 đánh dấu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mang tính quốc tế hóa nhất của nước này kể từ năm 2019…

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...

Huế ban hành

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ “cú hích” chính sách

Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ "cú hích" chính sách

Sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách du lịch giữa Việt Nam và Nga đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường hai chiều, trong bối cảnh hàng loạt chính sách về hàng không, thị thực được nới lỏng và cải thiện…

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi mới đây cho biết, một vụ nghi nhiễm Hanta virus hiếm gặp trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác ốm nặng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Chính thức ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

