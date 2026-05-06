Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn
Tường Bách
06/05/2026, 11:09
Năm 2026 đang trở thành một năm đột phá đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái…
Với việc đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, du lịch Việt Nam chứng kiến chuỗi 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi
tháng, lần đầu tiên sau 18 năm tiến hành thống kê.
Đáng chú ý, trong bối cảnh
chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao trên toàn cầu, thị trường châu Âu vốn được
xem là chịu tác động nặng nề lại bất ngờ trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất.
Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, khách từ châu Âu đến
Việt Nam tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong các khu vực
thị trường.
Với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế là một trong những
điểm đến năng động và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á, theo tạp chí Mỹ Travel
and Tour World. So sánh với “đối thủ” Thái Lan, số liệu thống kê lượng khách từ
sau đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam đang tăng tốc và dần rút ngắn khoảng
cách về đón khách quốc tế.
Trước dịch Covid-19, quý 1/2019, Việt Nam đón 4,5 triệu lượt
khách quốc tế, còn Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt khách, tức hơn gấp đôi về số
lượng. Đến quý 1/2026, lượng khách quốc tế xứ sở Chùa Vàng đón chỉ gấp 1,46 lần
so với Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, du lịch Việt Nam hoàn
toàn có thể đuổi kịp nước bạn sớm hơn dự kiến.
Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng ấn tượng này được thúc đẩy
bởi hàng loạt chính sách thuận lợi như mở rộng miễn thị thực, cải thiện hạ tầng
và tăng cường kết nối hàng không quốc tế. Các điểm đến nổi bật như Hà Nội,
TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh và đặc biệt là Phú Quốc tiếp tục thu hút
lượng lớn du khách nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc
và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tận dụng tốt xu hướng du lịch
trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, mang đến cho du khách những
trải nghiệm đa dạng từ thành thị đến nông thôn, từ núi rừng đến biển đảo.
Sự kết
hợp của nhiều yếu tố như môi trường ổn định, chính sách thị thực ngày càng
thông thoáng, kết nối hàng không được cải thiện và hệ sinh thái sản phẩm du lịch
liên tục đổi mới đang giúp Việt Nam tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong
thời gian tới.
Trong bối cảnh kỷ nguyên mới đòi hỏi những tư duy vượt giới
hạn, phiên họp vừa qua tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt
ra một lộ trình khẩn trương nhưng cũng đầy khát vọng: Hoàn thiện Đề án phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tầm nhìn hội nhập và bền vững.
Chủ trì phiên họp Tổ biên tập xây dựng “Đề án phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”, Cục trưởng Cục Du lịch
Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định: Đây là thời điểm du lịch phải
chuyển mình để tương xứng với kỳ vọng của đất nước. Việc xây dựng Đề án không
chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự tập
trung cao độ để hóa giải những bài toán phức tạp từ thực tiễn.
Theo ông Khánh, Đề án lần này cần thoát khỏi tư duy quản lý
ngành đơn thuần. Thay vào đó, du lịch được đặt ở vị trí trung tâm của hệ
sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - số và xanh. Ba trụ cột chính được xác định
bao gồm: Định hình lại mục tiêu phát triển thích ứng với bối cảnh mới; xác định
các giải pháp đột phá về hạ tầng và thể chế; đặc biệt là thiết lập cơ chế phối
hợp liên ngành để tạo sức mạnh tổng lực.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho
hay Đề đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 45 - 50 triệu
lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp khoảng 14%
GDP. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá đây là những mục tiêu rất cao, đòi hỏi
phải có các giải pháp đột phá để thực hiện.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm được đề xuất trong Đề án gồm: Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tăng cường
trách nhiệm về phát triển du lịch; Đổi mới thể chế, chính sách toàn diện để
phát triển du lịch; Đột phá về đầu tư, huy động nguồn lực và phát triển hạ tầng
du lịch đồng bộ, hiện đại; Cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch
chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch;
Quản lý chất lượng điểm đến, phát triển du lịch xanh, bền vững
và thích ứng với biến đổi khí hậu; Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số
và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; Đột phá công tác xúc tiến, quảng
bá nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; Phát triển doanh nghiệp du lịch, nguồn
nhân lực du lịch chất lượng cao.
Đề án cũng xác định 3 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, gồm:
(1) Điểm nghẽn về thể chế chính sách và cơ chế điều phối liên ngành; (2) Điểm
nghẽn về hạ tầng phục vụ du lịch; (3) Điểm nghẽn về nguồn nhân lực du lịch chất
lượng cao.
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Đề án cũng đề xuất về tổ chức
thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương, đồng thời kiến
nghị Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết chuyên đề mới về du lịch cho giai đoạn
phát triển trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp,
Văn phòng Trung ương Đảng Hoàng Mạnh Thắng cho rằng Đề án cần bám sát việc tổng
kết Nghị quyết 08-NQ/TW, đồng thời cập nhật đầy đủ các định hướng mới của Trung
ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Việc tổng kết có thể linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn và bối
cảnh mới, nhất là khi nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành gần đây. Bên
cạnh đó, cần rà soát lại cấu trúc Đề án theo một trục xuyên suốt, từ quan điểm,
thể chế hóa đến đầu tư, hạ tầng, phát triển sản phẩm…; đồng thời bổ sung số liệu
minh chứng để đánh giá rõ kết quả đạt được, chỉ ra đầy đủ các hạn chế.
Tại phiên họp các chuyên gia đã tham gia đóng góp những góc
nhìn mới để hoàn thiện "bản thiết kế" cho tương lai du lịch. Trong
đó, việc tích hợp du lịch với văn hóa, hàng không và nền tảng số trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng tầm thương hiệu quốc gia. Các đại biểu nhấn
mạnh, chỉ khi tài nguyên văn hóa được chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị
gia tăng cao, du lịch Việt Nam mới có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua cạnh
tranh toàn cầu.
Xu hướng "sống như người bản địa" khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ
Cổng thông tin Trung Quốc VisaHQ dẫn dữ liệu được một số hãng du lịch trực tuyến tổng hợp cho thấy: Tuần lễ Vàng tháng 5/2026 đánh dấu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mang tính quốc tế hóa nhất của nước này kể từ năm 2019…
Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...
UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng "xanh – sạch – sáng".
Sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách du lịch giữa Việt Nam và Nga đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường hai chiều, trong bối cảnh hàng loạt chính sách về hàng không, thị thực được nới lỏng và cải thiện…
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi mới đây cho biết, một vụ nghi nhiễm Hanta virus hiếm gặp trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác ốm nặng...
