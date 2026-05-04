Ngành du lịch đã hoàn thành 35% kế hoạch trong 4 tháng đầu năm

Số liệu từ Cục Thống kê hôm 3/5 cho thấy, tháng 4/2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026…

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng; và cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt.

Dù thời gian này thường chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa, nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam.

Đồng thời, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, đặc biệt chịu tác động từ các căng thẳng tại Trung Đông, kết quả ấn tượng này không chỉ phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Biểu đồ khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines - lần đầu góp mặt sau khi vượt Malaysia. 10 thị trường nguồn hàng đầu đóng góp 72% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó, hai thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8%.

Bên cạnh đó, sự nổi lên của các thị trường tiềm năng cho thấy cơ cấu thị trường của du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng và cân bằng hơn. Trong đó, tiêu điểm là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga. Với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ, Nga trở thành điểm sáng trong bức tranh thị trường quốc tế của Việt Nam năm nay.

Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

Biểu đồ khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm giai đoạn 2023 - 2026. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực như Anh (+10,4%), Pháp (+12,1%), Đức (+14,5%), Italy (+8,9%), Đan Mạch (+18,4%), Na Uy (+23,8%), Thụy Điển (+26,6%). Các thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực như Ba Lan, Thụy Sỹ, Séc ghi nhận mức tăng cao, lần lượt đạt 52,7%, 19,4% và 23,1% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy hiệu quả rõ nét của chính sách thị thực trong việc kích cầu du lịch và mở rộng thị trường tại châu Âu,

Nhìn chung, cơ cấu thị trường quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, Việt Nam còn tạo dấu ấn nhờ nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, cảnh quan đặc sắc và nền văn hóa giàu bản sắc. Xu hướng phát triển các sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá bản địa đang mở ra dư địa lớn để ngành du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tinh tế của du khách quốc tế.

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu 4 tháng năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, du lịch Việt Nam cũng đang từng bước đổi mới nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, hiện đại và thiết thực hơn cho người dân và du khách. Nổi bật trong đó là Ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” - nền tảng số hỗ trợ toàn diện cho mọi hành trình khám phá.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, du khách có thể dễ dàng tra cứu điểm đến, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng… với nguồn thông tin chính thống, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng lựa chọn. Ứng dụng còn tích hợp bản đồ số, hỗ trợ định vị, chỉ đường và tìm kiếm tiện ích xung quanh. Đồng thời, các tính năng như quản lý hành trình, theo dõi tour, nhận thông báo và cập nhật tin tức giúp cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách.

Với việc sử dụng các tiện ích trên ứng dụng, du khách có thể dễ dàng thanh toán điện tử an toàn, góp phần thúc đẩy xu hướng du lịch không tiền mặt. Đáng chú ý, người dùng có thể đăng ký phát hành Thẻ Việt - Thẻ Du lịch thông minh ngay trên ứng dụng, tích hợp thanh toán, tích điểm, ưu đãi và sử dụng đa lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông.

Biểu đồ tỷ lệ tăng trưởng các thị trường 4 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Không chỉ cung cấp dịch vụ, ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” còn là cầu nối giữa du khách với cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch. Thông qua tính năng đánh giá, phản ánh chất lượng dịch vụ, du khách có thể gửi ý kiến trực tiếp về những vấn đề phát sinh trong chuyến đi.

Với hệ sinh thái tiện ích đa dạng, thông tin tin cậy và khả năng kết nối đồng bộ, ứng dụng đang dần trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp mỗi chuyến đi tại Việt Nam trở nên dễ dàng, an toàn và đáng nhớ hơn.