Áp lực chi phí hàng không, doanh nghiệp lữ hành “giữ khách” bằng trải nghiệm

Nếu những năm trước, thị trường hàng không thường xuất hiện nhiều đợt giảm sâu xen kẽ để kích cầu du lịch thì mùa hè năm nay, giá vé trên nhiều chặng gần như duy trì ổn định ở dải giá cao ngay từ đầu mùa...

Bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé hàng không nội địa bắt đầu tăng mạnh so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé máy bay hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10 - 30% so với năm 2025.

Cụ thể, trên chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng dịp cuối tháng 5 và trong tháng 6, 7, giá vé khứ hồi dao động từ 3,2 - 4 triệu đồng/người, thậm chí đắt hơn vào cuối tuần. Giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội - Nha Trang trong dịp hè cũng cao ở mức 4,7 - 5,4 triệu đồng/người, Hà Nội - Phú Quốc thấp nhất từ 4,3 - 5 triệu đồng/người. Tương tự, giá vé Hà Nội - TP.HCM cũng giao động từ 4,5 - 7 triệu đồng khứ hồi…

Không chỉ vé máy bay, phí hành lý mùa hè năm nay cũng đồng loạt tăng mạnh. Từ ngày 20/5 theo biểu giá mới vừa gửi tới các đại lý, Vietjet Air cho biết tăng phí hành lý mua thêm sau khi đặt vé trên cả đường bay nội địa và quốc tế. Bamboo Airways cũng áp dụng mức giá cao hơn vào các giai đoạn cao điểm hè và Tết.

Ở thị trường nội địa, mức tăng phổ biến của các hãng khoảng 15 - 25%, tùy gói dịch vụ. Với Vietjet Air, gói hành lý 20 kg tăng từ 200.000 lên 250.000 đồng, tương đương tăng 25%. Gói 30 kg tăng từ 300.000 lên 360.000 đồng, tăng 20%; gói 40 kg tăng từ 400.000 lên 480.000 đồng, cũng tăng 20%. Mức này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ngoài phí hành lý ký gửi nội địa, Vietjet Air cũng tăng giá nhiều dịch vụ đi kèm. Hành lý quá khổ 20 kg tăng từ 450.000 lên 540.000 đồng, tương đương tăng 20%, còn dịch vụ hành lý xách tay ưu tiên cộng thêm 2 kg tăng từ 230.000 lên 280.000 đồng, tức tăng hơn 21%. Trong khi đó, ở giai đoạn cao điểm, Bamboo Airways đồng loạt tăng khoảng 15,4% phí hành lý nội địa. Theo Bamboo Airways, cao điểm hè áp dụng từ 20/5 đến 15/8 và từ 27/8 đến 2/9/2026.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, chi phí hàng không tăng cao đang tác động trực tiếp đến sức mua của thị trường du lịch hè. Nếu như những năm trước, nhiều gia đình ưu tiên di chuyển bằng máy bay để tiết kiệm thời gian thì năm nay, xu hướng chuyển sang các hành trình gần và đi bằng tàu hỏa hoặc đường bộ đang rõ nét hơn.

Đáng chú ý, xu hướng “nghe ngóng” thị trường đang trở nên phổ biến. Một bộ phận khách gia đình đặt tour sớm từ tháng 4 để giữ vé máy bay và phòng đẹp, nhưng phần đông còn lại có xu hướng theo dõi sát biến động giá rồi mới quyết định, khiến thị trường khó dự báo hơn các năm trước.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho hay thị trường đang phân hóa mạnh giữa nhóm khách mua tour trọn gói và nhóm ưu tiên các sản phẩm linh hoạt như free & easy, tour thiết kế riêng, đặt dịch vụ từng phần hoặc hành trình ngắn ngày, thuận tiện di chuyển bằng đường bộ.

Đại diện Vietluxtour cho rằng, sau nhiều biến động của thị trường, du lịch đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng “giá trị thật” thay vì chỉ chạy đua giảm giá. Xu hướng này cũng khiến các doanh nghiệp phải thay đổi cách xây dựng sản phẩm. Thay vì tập trung vào các tour “chạy điểm”, Vietluxtour đẩy mạnh các hành trình thiên về nghỉ dưỡng xanh, trải nghiệm cân bằng cảm xúc và chiều sâu văn hóa.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, cho rằng với các gia đình đi theo nhóm đông, chi phí hàng không là khoản chi đủ lớn để khiến nhiều khách phải cân nhắc lại kế hoạch du lịch hè. Trong bối cảnh đó, thay vì mở rộng ồ ạt sản phẩm mới, doanh nghiệp lữ hành nên chuyển hướng sang bài toán tối ưu chi phí và nâng giá trị trải nghiệm thực tế để giữ khách.

Hiện Vietluxtour lựa chọn cách triển khai đồng thời nhiều giải pháp như kết hợp đa dạng phương tiện vận chuyển, tận dụng tàu cao tốc, xe giường nằm chất lượng cao và các khung giờ bay linh hoạt đối với những tuyến như Côn Đảo, Phú Quốc hay miền Trung nhằm mở rộng lựa chọn phù hợp ngân sách cho du khách.

Ở một hướng đi khác, Du Lịch Việt chọn cách tái thiết kế hành trình nhằm giảm “chi phí trên mỗi ngày trải nghiệm” cho khách hàng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trục bay truyền thống đi Hà Nội, doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác đường bay TP.HCM - Vân Đồn để kết nối trực tiếp tới Hạ Long và các điểm du lịch miền Bắc.

Theo doanh nghiệp, việc chủ động dịch vụ mặt đất và tối ưu thời gian di chuyển giúp các tour 6 ngày như Vân Đồn - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình có giá chỉ từ 8,499 triệu đồng, thấp hơn từ 1,1 - 1,5 triệu đồng so với nhiều tour truyền thống dù hành trình dài hơn. Doanh nghiệp này cũng thử nghiệm các mô hình liên tuyến mới như tour Nam Ninh - Trung Hoa Thái Bình Cổ Trấn - Hạ Long nhằm gia tăng trải nghiệm trong cùng mức chi phí, thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng giá rẻ.

Tại Vietravel, tour xuyên Việt theo trục cao tốc Bắc - Nam hè năm nay được nhiều khách quan tâm. Sản phẩm này được chia thành 7 chặng độc lập phù hợp quỹ thời gian của khách. Trong đó hành trình dài nhất là 26 ngày 25 đêm với giá hơn 56 triệu đồng, bắt đầu từ Hà Nội vào tới khu vực miền Tây Nam Bộ.

Trong khi đó, BenThanhTourist cho biết từ tháng 6, khi học sinh đồng loạt nghỉ hè, nhu cầu du lịch dự báo sẽ tăng mạnh, đặc biệt với các tour biển và nghỉ dưỡng gia đình. Trong khi mảng du lịch MICE đã bước vào cao điểm với nhiều đoàn trong và ngoài nước, quy mô trung bình khoảng 300 khách/đoàn.

Tại tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?", đại diện các hãng bay thừa nhận ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt do biến động giá nhiên liệu bay. Cùng với đó là chi phí thuê, mua tàu bay, bảo dưỡng kỹ thuật, phụ tùng, hệ thống vận hành và các khoản khai thác liên quan.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng bài toán kích cầu du lịch hiện nay không thể chỉ tiếp cận dưới góc độ giảm giá đơn thuần mà cần tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không, địa phương và doanh nghiệp du lịch.

Đồng thời, cần xây dựng các gói kích cầu tích hợp vé máy bay, lưu trú, tham quan và vui chơi giải trí; đa dạng hóa sản phẩm; đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối đa phương thức và thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.