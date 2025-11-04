Hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, UBND cấp xã, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp…

Mục tiêu của Đề án là xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, an toàn, hiệu năng cao, kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền, tạo nền tảng cho các ứng dụng chính quyền số và đô thị thông minh.

Đề án tập trung vào hai nhóm hạng mục lớn: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mạng, bảo mật thông tin và trang thiết bị đầu cuối phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại bộ phận một cửa. Các thiết bị bao gồm máy chủ, máy tính, máy quét mã QR, kiosk thông tin, hệ thống lấy số tự động và phần mềm bản quyền.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh đặt ra chỉ tiêu 100% UBND phường, xã, đặc khu có kết nối Internet tốc độ cao, hội nghị trực tuyến, bảo đảm liên thông dữ liệu và an toàn thông tin cấp độ 2 theo quy định.

Để làm được điều này, UBND Thành phố giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn, tính chính xác, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ, văn bản kèm theo và những nội dung liên quan trong việc tham mưu trình UBND Thành phố phê duyệt Đề án nêu trên.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Đề án đảm bảo mục tiêu, đúng tiến độ, phù hợp tình hình, nhu cầu thực tế, hiệu quả, khả thi, không gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định.

Về kỹ thuật, Thành phố sẽ xây dựng hạ tầng mạng theo mô hình Hub-and-Spoke với công nghệ SD-WAN, phân vùng mạng nội bộ và công cộng, áp dụng nguyên tắc “Zero Trust” nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hệ thống sẽ được quản trị tập trung, giám sát tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố được giao vai trò điều hành, quản lý và bảo trì toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, phối hợp với Công an Thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ giám sát an ninh mạng. Việc triển khai sẽ được thực hiện trong năm 2025, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp thực tế từng đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ trong Đề án và được giao mua sắm hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quan điểm, nguyên tắc triển khai và các nội dung khác có liên quan được nêu trong Đề án đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định hiện hành; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2025.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh hiện có 38 chi nhánh Trung tâm hành chính công tại các phường, xã để giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính cho người dân và doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu cải thiện hiệu quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.