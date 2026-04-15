Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn camera AI để phát triển thị trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm camera AI, bao gồm tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn khu vực, làm cơ sở cho phát triển thị trường và hội nhập quốc tế...

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc tại nhà máy của Công ty MK Vision, tỉnh Phú Thọ. Cùng dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hoàn thiện thể chế, lựa chọn doanh nghiệp "đầu tàu" và xây dựng hệ sinh thái công nghệ nhằm làm chủ các sản phẩm chiến lược như camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI), một trong những hướng đi để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Là thành viên của MK Group, MK Vision được thành lập năm 2020, tập trung nghiên cứu và cung cấp các thiết bị, sản phẩm camera thông minh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho an ninh quốc phòng và dân sinh.

Chỉ sau vài năm, doanh nghiệp đã ghi dấu bước tiến quan trọng khi đến năm 2023 đưa các sản phẩm camera đầu tiên "Make in Vietnam" ra thị trường.

Đây không chỉ là thành quả về mặt thương mại, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch MK Group kiêm Tổng Giám đốc MK Vision, cho hay công ty hiện đã làm chủ công nghệ lõi với chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế cơ khí, điện tử, quang học đến phát triển AI, phần mềm và nền tảng quản lý video (VMS).

Nhà máy của MK Vision có công suất lên tới 1,2 triệu sản phẩm mỗi năm, bao gồm toàn bộ quy trình từ sản xuất bo mạch, module quang đến lắp ráp, kiểm thử.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, qua đó khẳng định chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế của công nghệ Việt.

Đánh giá tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong thiết kế, tích hợp và sản xuất camera AI.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự phụ thuộc vào linh kiện phần cứng như chip, cảm biến và ống kính-những yếu tố cốt lõi vẫn phải nhập khẩu.

Từ thực tế đó, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp phải từng bước làm chủ công nghệ từ thiết kế đến công nghệ lõi, nhằm chủ động hoàn toàn trong sản xuất. Đồng thời, việc phát triển hệ sinh thái công nghệ là yếu tố then chốt, không thể chỉ dừng lại ở một sản phẩm đơn lẻ.

Theo Thứ trưởng, Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo thông qua cơ chế, chính sách; trong khi doanh nghiệp lớn cần giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp khác, hình thành liên minh công nghệ để tạo sức mạnh tổng hợp. Đây được coi là điều kiện cần để Việt Nam có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ ấn tượng với năng lực làm chủ công nghệ của MK Vision, đặc biệt trong lĩnh vực camera AI-một trong những công nghệ chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, trong đó các công nghệ chiến lược cần được ưu tiên đầu tư để bảo đảm tự chủ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp "đầu tàu". Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần sớm nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn những doanh nghiệp thực sự có năng lực để dẫn dắt phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội địa thiếu hiệu quả.

Cùng với đó, cần xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp nòng cốt, kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ công nghệ camera AI tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm camera AI, bao gồm tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn khu vực, làm cơ sở cho phát triển thị trường và hội nhập quốc tế.