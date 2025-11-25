Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đối thoại cấp cao thúc đẩy tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho các dự án PPP tại Việt Nam

Dũng Lan

25/11/2025, 18:56

Sự kiện "Đối thoại cấp cao về PPP" đặt trọng tâm vào tháo gỡ điểm nghẽn vốn và thúc đẩy hợp tác công – tư trong các lĩnh vực giao thông, đô thị và đổi mới sáng tạo, mở ra kỳ vọng huy động mạnh mẽ nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng quốc gia...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện “Đối thoại cấp cao về PPP”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện “Đối thoại cấp cao về PPP”.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức sự kiện “Đối thoại cấp cao về PPP”, nhằm đẩy mạnh triển khai hiệu quả các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tạo thêm dư địa huy động nguồn lực tư nhân phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhu cầu đầu tư hạ tầng trong thời gian tới là rất lớn, trong khi nguồn lực công chỉ đáp ứng được một phần. Do vậy, thu hút khu vực tư nhân thông qua PPP trở thành yêu cầu tất yếu.

Theo Thứ trưởng, khung pháp lý về PPP đã liên tục được hoàn thiện trong những năm gần đây. Việc sửa đổi Luật PPP và ban hành đồng bộ các nghị định liên quan đã mở rộng tối đa lĩnh vực đầu tư, bổ sung nhiều cơ chế linh hoạt hơn về tài chính và chia sẻ rủi ro, đồng thời rút gọn đáng kể quy trình thủ tục, đặc biệt với các dự án đổi mới sáng tạo hoặc không sử dụng vốn nhà nước. Sau giai đoạn hoàn thiện hành lang pháp lý, Việt Nam đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án PPP có tác động lan tỏa lớn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc sự kiện.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc sự kiện.

Đối thoại cấp cao năm 2025 được tổ chức để tạo diễn đàn trao đổi thực tiễn giữa cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình thiết kế theo ba nhóm chủ đề trọng tâm, phản ánh nhu cầu và xu hướng hợp tác trong giai đoạn mới.

Nhóm chủ đề thứ nhất là lĩnh vực giao thông, trụ cột quan trọng nhất của PPP khi có nhu cầu vốn lớn và khả năng thu hút nhà đầu tư mạnh. Từ đường bộ cao tốc, cảng biển, sân bay đến các tuyến kết nối liên vùng, việc triển khai PPP giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả vận hành theo chuẩn quốc tế và tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng và phát triển vùng.

Nhóm chủ đề thứ hai là giao thông đô thị tích hợp mô hình phát triển đô thị TOD. Các đô thị lớn đang đứng trước nhu cầu cấp thiết trong phát triển metro, hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn và đô thị thông minh. TOD – mô hình tích hợp giữa giao thông và khai thác quỹ đất – được đánh giá là hướng tiếp cận bền vững, vừa giải quyết bài toán hạ tầng đô thị, vừa mở ra cơ chế huy động vốn từ giá trị gia tăng của đất đai và không gian đô thị.

Nhóm chủ đề thứ ba tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng xã hội. Đây là lĩnh vực mới, nhưng được xác định là trụ cột chiến lược của Việt Nam theo các nghị quyết lớn của Đảng. Các mô hình hạ tầng số phục vụ quản trị quốc gia, hợp tác ba bên giữa Nhà nước – doanh nghiệp – viện, trường hay các dự án công nghệ mới đều có tiềm năng áp dụng PPP theo cách linh hoạt, phù hợp xu hướng kinh tế số. Thứ trưởng khẳng định thời gian tới, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh mô hình PPP sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ và giải pháp số.

“Những nội dung trao đổi tại Đối thoại ngày hôm nay sẽ góp phần quan trọng để đưa khung pháp lý PPP vào thực thi thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu huy động mọi nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn bứt phá mới của đất nước”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Đại diện ADB, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, đánh giá trong 15 năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong xây dựng nền tảng pháp lý và thể chế cho PPP. Những nỗ lực này tạo nền tảng để mở rộng PPP theo hướng chiến lược và nhất quán hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để hình thành số lượng đáng kể các dự án đủ mức khả thi tiếp cận thị trường và huy động vốn hiệu quả.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Shantanu, cải thiện chất lượng chuẩn bị dự án, tăng cường năng lực quản lý, xây dựng mô hình chia sẻ rủi ro hợp lý và đảm bảo khả năng phản hồi nhanh từ các cơ quan nhà nước là những yếu tố quan trọng để PPP thật sự trở thành đòn bẩy trong phát triển hạ tầng Việt Nam.

Xuyên suốt sự kiện, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp cũng giới chuyên gia đều đồng tình Luật PPP sửa đổi tạo ra nền tảng pháp lý cởi mở hơn, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc rất lớn vào tốc độ phản hồi của cơ quan nhà nước, cơ chế phối hợp đồng bộ và mức độ chi tiết của hướng dẫn triển khai. Các nhà đầu tư và ngân hàng đều kỳ vọng những sửa đổi này không chỉ dừng ở văn bản mà sẽ được áp dụng nhất quán, kịp thời, giúp mô hình PPP thực sự trở thành trụ cột huy động vốn tư nhân trong phát triển hạ tầng quốc gia.

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

17:36, 13/09/2025

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

Tranh luận tỷ lệ vốn góp Nhà nước trong dự án PPP giao thông, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nới lên 80%

16:14, 09/11/2023

Tranh luận tỷ lệ vốn góp Nhà nước trong dự án PPP giao thông, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nới lên 80%

Lợi nhuận không cao nhưng rủi ro lớn, nhà đầu tư nản lòng với dự án PPP giao thông

08:08, 07/11/2023

Lợi nhuận không cao nhưng rủi ro lớn, nhà đầu tư nản lòng với dự án PPP giao thông

Từ khóa:

đầu tư doanh nghiệp hợp tác công-tư Luật PPP

Đọc thêm

Việt Nam hướng tới phát triển thị trường carbon minh bạch và hội nhập quốc tế

Việt Nam hướng tới phát triển thị trường carbon minh bạch và hội nhập quốc tế

Các thỏa thuận toàn cầu tại Hội nghị COP30, đặc biệt là các quy định liên quan đến Thỏa thuận Paris, đang mở ra một giai đoạn mới cho thị trường carbon cho các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam…

Tăng trưởng GRDP vượt kịch bản, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Phú Thọ tiếp tục rà soát các đột phá chiến lược

Tăng trưởng GRDP vượt kịch bản, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Phú Thọ tiếp tục rà soát các đột phá chiến lược

Tăng trưởng GRDP 9 tháng của Phú Thọ đạt 10,22%, vượt kịch bản đề ra, song theo Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần rà soát lại việc thực hiện các đột phá chiến lược và bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp được thông suốt, hiệu quả…

Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm tới

Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm tới

Với mục tiêu trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ sẽ tập trung chuyển đổi mô hình hoạt động, mở rộng hội viên lên 35.000-50.000 và đóng góp15% GDP…

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11 đến ngày 20/11/2025...

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam đang trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và số. Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp lớn từ ngân hàng NCB

Tài chính

2

TP. Hồ Chí Minh thành lập Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu

Kinh tế số

3

Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và khoanh nợ sau bão lũ tại miền Trung

Tài chính

4

Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Gia Lai, Lâm Đồng phòng chống dịch sau lũ

Dân sinh

5

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy