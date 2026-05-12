Hoàn trả doanh nghiệp hơn 700 triệu đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường

Hằng Anh

12/05/2026, 08:45

Ngày 11/5, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đã hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho các doanh nghiệp đã hoàn thành đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định...

Công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm nguyên tắc khai thác tài nguyên gắn với trách nhiệm hoàn nguyên môi trường. Ảnh minh họa

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La đã hoàn trả tiền ký quỹ cho Công ty Cổ phần Quyết Tiến Sông Mã và Công ty Cổ phần Phú Lâm Phù Yên sau khi hoàn tất rà soát hồ sơ pháp lý, đối chiếu chứng từ ký quỹ, xác định doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn trả.

Cụ thể, Dự án khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung của Công ty cổ phần Quyết Tiến Sông Mã tại xã Sông Mã, đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, đề án đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ trong năm 2025. Doanh nghiệp đã thực hiện 9 lần ký quỹ từ năm 2017 đến năm 2025, với tổng số tiền hơn 309 triệu đồng.

Đối với dự án khai thác cát trên sông Đà của Công ty Cổ phần Phú Lâm Phù Yên tại các xã Tà Hộc, Pắc Ngà, Tạ Khoa, đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường và được UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định đóng cửa mỏ từ năm 2024. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ một lần trước khi đưa mỏ vào khai thác, với tổng số tiền gần 393 triệu đồng, gồm tiền gốc và lãi phát sinh.

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Ảnh minh họa

Ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La khẳng định “công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm nguyên tắc khai thác tài nguyên gắn với trách nhiệm hoàn nguyên môi trường”.

Cũng theo ông Sơn, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La được giao nhiệm vụ quản lý khoản tiền ký quỹ này không chỉ đơn thuần là quản lý tài chính, mà còn là công cụ bảo đảm trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp.

Việc hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp thể hiện tinh thần công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời khẳng định doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm sẽ được bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường địa phương hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo, phục hồi môi trường căn cứ vào các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay của quỹ bảo vệ môi trường nơi ký quỹ và được tính từ thời điểm ký quỹ. Tổ chức, cá nhân chỉ được rút tiền lãi một lần sau khi có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tổ chức, cá nhân đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án được phê duyệt.

