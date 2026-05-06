Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản
Đỗ Phong
06/05/2026, 14:38
Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, khu vực nhạy cảm về môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động khai thác tài
nguyên tại một số địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công
văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
TẬP TRUNG THANH KIỂM TRA CÁC KHU VỰC CÓ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN PHỨC TẠP
Đánh giá về hiện trạng hoạt động địa chất khoáng sản hiện
nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ tại một số địa phương, tình trạng khai
thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra; việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài
nguyên, môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chưa
nghiêm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những tồn tại này không
chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên mà còn có thể phát sinh các vi phạm
pháp luật.
Trước yêu cầu siết chặt kỷ cương pháp luật trong quản lý tài
nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt
động khoáng sản.
Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bộ đặt ra là tổ chức
thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Địa chất
và Khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trong đó, công tác thanh tra phải được thực hiện có trọng
tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp,
khu vực giáp ranh giữa các địa phương, nơi thường xuyên xảy ra khai thác trái
phép, các khu vực nhạy cảm về môi trường, an ninh, trật tự.
Thông qua công tác thanh kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn
chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng khai thác
khoáng sản trái phép; khai thác không đúng nội dung giấy phép; không thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ tài chính; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cần thực hiện
thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định; nếu có dấu hiệu tội phạm
thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
TRÁNH TÌNH TRẠNG CHỒNG CHÉO HOẶC BỎ SÓT, PHÁT HIỆN SỚM, PHÒNG NGỪA VI PHẠM NGAY TỪ CƠ SỞ
Bên cạnh yêu cầu siết chặt quản lý, Bộ cũng lưu ý việc xây dựng
kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm
không chồng chéo, trùng lặp, không gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động
sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chỉ đạo
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, bao gồm cơ quan chuyên môn về
khoáng sản, cơ quan thanh tra, lực lượng công an và chính quyền các cấp trong
công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản.
Việc phối hợp phải gắn với
phân công trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ;
đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sớm, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.
Cùng với đó, các địa phương phải thực hiện đầy đủ chế độ
thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực địa chất và khoáng sản, bảo đảm kịp thời tổng hợp, xử lý các vấn đề
phát sinh.
Cùng với tăng cường hoạt thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ cũng
nhấn mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực
hiện đúng quy định.
Để nâng cao hiệu quả khai thác khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường cho rằng cần khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng
cao hiệu quả trong khai thác, chế biến khoáng sản theo hướng hiện đại.
Hoạt động
khoáng sản cần chuyển mạnh theo hướng khai thác gắn với chế biến sâu; tăng cường
thu hồi khoáng sản đi kèm; giảm thiểu tác động môi trường; nâng cao giá trị gia
tăng; tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khoáng sản trong nước…
Đây là định hướng
quan trọng nhằm chuyển từ khai thác tài nguyên thô sang phát triển kinh tế
khoáng sản theo hướng bền vững, hiệu quả hơn.
Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero
16:46, 02/12/2025
Giám sát chặt cơ chế "khai thác khoáng sản khẩn cấp” để tránh lạm dụng, thất thoát tài nguyên
01:25, 02/12/2025
Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng
SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực kép về an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá. Với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tế và chiến lược xuất khẩu bài bản, Nga - thông qua Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Rosatom - đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này…
Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện
Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô điện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ và xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới...
Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt
Nguồn hỗ trợ triển khai ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung vào các sáng kiến nhằm góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu...
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất, trong bối cảnh hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) để làm rõ lộ trình và các đòn bẩy chiến lược giúp ngành xi măng giải bài toán carbon.
Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch
UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: