Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Đỗ Phong

06/05/2026, 14:38

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, khu vực nhạy cảm về môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh minh họa

Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động khai thác tài nguyên tại một số địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

TẬP TRUNG THANH KIỂM TRA CÁC KHU VỰC CÓ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN PHỨC TẠP

Đánh giá về hiện trạng hoạt động địa chất khoáng sản hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ tại một số địa phương, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra; việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chưa nghiêm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những tồn tại này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên mà còn có thể phát sinh các vi phạm pháp luật.

Trước yêu cầu siết chặt kỷ cương pháp luật trong quản lý tài nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản.

Công tác thanh tra phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp. Ảnh minh họa

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bộ đặt ra là tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, công tác thanh tra phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, khu vực giáp ranh giữa các địa phương, nơi thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, các khu vực nhạy cảm về môi trường, an ninh, trật tự.

Thông qua công tác thanh kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; khai thác không đúng nội dung giấy phép; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cần thực hiện thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định; nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

TRÁNH TÌNH TRẠNG CHỒNG CHÉO HOẶC BỎ SÓT, PHÁT HIỆN SỚM, PHÒNG NGỪA VI PHẠM NGAY TỪ CƠ SỞ

Bên cạnh yêu cầu siết chặt quản lý, Bộ cũng lưu ý việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, không gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, bao gồm cơ quan chuyên môn về khoáng sản, cơ quan thanh tra, lực lượng công an và chính quyền các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản.

Việc phối hợp phải gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ; đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sớm, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, các địa phương phải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, bảo đảm kịp thời tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với tăng cường hoạt thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Để nâng cao hiệu quả khai thác khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả trong khai thác, chế biến khoáng sản theo hướng hiện đại.

Hoạt động khoáng sản cần chuyển mạnh theo hướng khai thác gắn với chế biến sâu; tăng cường thu hồi khoáng sản đi kèm; giảm thiểu tác động môi trường; nâng cao giá trị gia tăng; tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khoáng sản trong nước…

Đây là định hướng quan trọng nhằm chuyển từ khai thác tài nguyên thô sang phát triển kinh tế khoáng sản theo hướng bền vững, hiệu quả hơn.

Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero

16:46, 02/12/2025

Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero

Giám sát chặt cơ chế "khai thác khoáng sản khẩn cấp" để tránh lạm dụng, thất thoát tài nguyên

01:25, 02/12/2025

Giám sát chặt cơ chế

Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

19:31, 30/10/2025

Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

SMR: "quân bài chiến lược" đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới

SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực kép về an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá. Với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tế và chiến lược xuất khẩu bài bản, Nga - thông qua Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Rosatom - đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này…

Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô điện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ và xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới...

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Nguồn hỗ trợ triển khai ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung vào các sáng kiến nhằm góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất, trong bối cảnh hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) để làm rõ lộ trình và các đòn bẩy chiến lược giúp ngành xi măng giải bài toán carbon.

Huế ban hành

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Yêu cầu triệt phá các website vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn

Chính phủ Mỹ sẽ kiểm duyệt trước mô hình AI của Microsoft, Google và xAI

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

