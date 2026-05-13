Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lễ hội Giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/5/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử, văn hoá - kinh tế qua nhiều thế kỷ...

Hội An, một đô thị cổ kính nằm bên bờ cuối sông Thu Bồn đổ ra Biển Đông, từ lâu đã nổi tiếng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và là điểm khởi đầu cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật Bản đã đặt chân đến Hội An, mang theo những sản phẩm, văn hóa và phong tục của xứ sở hoa anh đào. Từ đó, một mối liên kết bền chặt đã được hình thành, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn lan tỏa sâu rộng trong văn hóa và xã hội.

Trong suốt nhiều thế kỷ, Hội An đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ này. Những con tàu buôn từ Nhật Bản đã cập bến Hội An, mang theo hàng hóa và những câu chuyện về một đất nước xa xôi. Ngược lại, từ Hội An, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và lụa là đã được chuyển đến Nhật Bản, tạo nên một dòng chảy thương mại sôi động.

Không chỉ dừng lại ở kinh tế, sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia cũng được thể hiện rõ nét qua kiến trúc, ẩm thực và phong tục tập quán. Chùa Cầu, một biểu tượng nổi tiếng của Hội An, là minh chứng sống động cho sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.

Tái hiện kết mối lương duyên Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày nay, Hội An không chỉ là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận mà còn là một đô thị di sản sáng tạo thuộc thành phố Đà Nẵng. Với vai trò này, Hội An tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở rộng cánh cửa đón nhận những luồng gió mới từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, năm 2026 được diễn ra từ ngày 22 - 24/5 năm 2026, là một minh chứng rõ nét cho sự kết nối bền vững này. Sự kiện không chỉ là dịp để hai quốc gia nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc, từ những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống đến các cuộc thi cosplay hiện đại, từ triển lãm búp bê Nhật Bản đến các buổi giao lưu văn hóa. Tất cả đều nhằm mục đích tái hiện dòng chảy lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời tạo ra một không gian kết nối, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Đặc biệt, sự kiện tổng kết 10 năm của lớp tiếng Nhật miễn phí Terakoya tại Hội An là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện tinh thần sẻ chia và kết nối văn hóa giữa hai dân tộc.

Đông đảo trẻ em Hội An quan tâm đến những hình ảnh trực quan về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tại lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhất Bản.

Những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy không chỉ là nền tảng cho sự phát triển của Hội An mà còn là cầu nối cho những kết nối mới trong hiện tại và tương lai. Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 không chỉ là một lễ hội văn hóa mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt và lâu dài giữa hai quốc gia, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực.

Hội An, với vị thế là một đô thị di sản sáng tạo, sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, nơi giao thoa của văn hóa và kinh tế, và là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.