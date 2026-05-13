Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế
Ngô Anh Văn
13/05/2026, 17:10
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lễ hội Giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/5/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử, văn hoá - kinh tế qua nhiều thế kỷ...
Hội An, một đô thị
cổ kính nằm bên bờ cuối sông Thu Bồn đổ ra Biển Đông, từ lâu đã nổi tiếng là một thương cảng quốc tế
sầm uất, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và là điểm khởi đầu cho mối quan
hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật
Bản đã đặt chân đến Hội An, mang theo những sản phẩm, văn hóa và phong tục của
xứ sở hoa anh đào. Từ đó, một mối liên kết bền chặt đã được hình thành, không
chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn lan tỏa sâu rộng trong văn hóa và xã hội.
Trong
suốt nhiều thế kỷ, Hội An đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ
này. Những con tàu buôn từ Nhật Bản đã cập bến Hội An, mang theo hàng hóa và
những câu chuyện về một đất nước xa xôi. Ngược lại, từ Hội An, những sản phẩm
thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và lụa là đã được chuyển đến Nhật Bản, tạo nên một
dòng chảy thương mại sôi động.
Không chỉ dừng lại
ở kinh tế, sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia cũng được thể hiện rõ nét qua
kiến trúc, ẩm thực và phong tục tập quán. Chùa Cầu, một biểu tượng nổi tiếng
của Hội An, là minh chứng sống động cho sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa hai
dân tộc.
Ngày
nay, Hội An không chỉ là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận mà
còn là một đô thị di sản sáng tạo thuộc thành phố Đà Nẵng. Với vai trò này, Hội
An tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời
mở rộng cánh cửa đón nhận những luồng gió mới từ khắp nơi trên thế giới.
Lễ hội
Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, năm 2026 được diễn ra từ ngày
22 - 24/5 năm 2026, là một minh chứng rõ nét cho sự kết nối bền vững này. Sự kiện
không chỉ là dịp để hai quốc gia nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội
để thúc đẩy hợp tác trong tương lai.
Lễ
hội năm nay hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc, từ những màn trình diễn
nghệ thuật truyền thống đến các cuộc thi cosplay hiện đại, từ triển lãm búp bê
Nhật Bản đến các buổi giao lưu văn hóa. Tất cả đều nhằm mục đích tái hiện dòng
chảy lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời tạo ra một không gian kết
nối, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.
Đặc biệt, sự kiện tổng kết 10 năm của lớp
tiếng Nhật miễn phí Terakoya tại Hội An là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện
tinh thần sẻ chia và kết nối văn hóa giữa hai dân tộc.
Những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy không chỉ là nền tảng cho
sự phát triển của Hội An mà còn là cầu nối cho những kết nối mới trong hiện tại
và tương lai. Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 không chỉ
là một lễ hội văn hóa mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt và lâu dài
giữa hai quốc gia, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực.
Hội An,
với vị thế là một đô thị di sản sáng tạo, sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, nơi
giao thoa của văn hóa và kinh tế, và là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt
Nam và Nhật Bản.
