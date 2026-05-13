Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

Ngô Anh Văn

13/05/2026, 17:10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lễ hội Giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/5/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử, văn hoá - kinh tế qua nhiều thế kỷ...

Màn trình diễn giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản tại Lễ hội Văn hóa Hội An - Nhật Bản năm 2025.
Màn trình diễn giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản tại Lễ hội Văn hóa Hội An - Nhật Bản năm 2025.

Hội An, một đô thị cổ kính nằm bên bờ cuối sông Thu Bồn đổ ra Biển Đông, từ lâu đã nổi tiếng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và là điểm khởi đầu cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật Bản đã đặt chân đến Hội An, mang theo những sản phẩm, văn hóa và phong tục của xứ sở hoa anh đào. Từ đó, một mối liên kết bền chặt đã được hình thành, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn lan tỏa sâu rộng trong văn hóa và xã hội.

Trong suốt nhiều thế kỷ, Hội An đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ này. Những con tàu buôn từ Nhật Bản đã cập bến Hội An, mang theo hàng hóa và những câu chuyện về một đất nước xa xôi. Ngược lại, từ Hội An, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và lụa là đã được chuyển đến Nhật Bản, tạo nên một dòng chảy thương mại sôi động.

Không chỉ dừng lại ở kinh tế, sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia cũng được thể hiện rõ nét qua kiến trúc, ẩm thực và phong tục tập quán. Chùa Cầu, một biểu tượng nổi tiếng của Hội An, là minh chứng sống động cho sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.

Tái hiện kết mối lương duyên Việt Nam - Nhật Bản.
Tái hiện kết mối lương duyên Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày nay, Hội An không chỉ là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận mà còn là một đô thị di sản sáng tạo thuộc thành phố Đà Nẵng. Với vai trò này, Hội An tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở rộng cánh cửa đón nhận những luồng gió mới từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, năm 2026 được diễn ra từ ngày 22 - 24/5 năm 2026, là một minh chứng rõ nét cho sự kết nối bền vững này. Sự kiện không chỉ là dịp để hai quốc gia nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc, từ những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống đến các cuộc thi cosplay hiện đại, từ triển lãm búp bê Nhật Bản đến các buổi giao lưu văn hóa. Tất cả đều nhằm mục đích tái hiện dòng chảy lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời tạo ra một không gian kết nối, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Đặc biệt, sự kiện tổng kết 10 năm của lớp tiếng Nhật miễn phí Terakoya tại Hội An là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện tinh thần sẻ chia và kết nối văn hóa giữa hai dân tộc.

Đông đảo trẻ em Hội An quan tâm đến những hình ảnh trực quan về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tại lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhất Bản.
Đông đảo trẻ em Hội An quan tâm đến những hình ảnh trực quan về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tại lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhất Bản.

Những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy không chỉ là nền tảng cho sự phát triển của Hội An mà còn là cầu nối cho những kết nối mới trong hiện tại và tương lai. Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 không chỉ là một lễ hội văn hóa mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt và lâu dài giữa hai quốc gia, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực.

Hội An, với vị thế là một đô thị di sản sáng tạo, sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, nơi giao thoa của văn hóa và kinh tế, và là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?

10:32, 10/05/2026

Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?

Từ khóa:

di sản văn hóa thế giới du lịch kết nối văn hóa Việt Nhật Lễ hội Giao lưu Văn hóa Vneconomy

Đọc thêm

Show thực cảnh “thổi hồn” vào di sản Ninh Bình

Show thực cảnh “thổi hồn” vào di sản Ninh Bình

Những vở diễn thực cảnh, nơi thiên nhiên kỳ vĩ trở thành sân khấu và lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, đang trở thành "chìa khóa vàng" níu chân du khách...

Hà Nội hướng đến dòng du khách chất lượng cao

Hà Nội hướng đến dòng du khách chất lượng cao

Bài viết mới đăng trên Travel Off Path gần đây nhận định, Hà Nội đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á nhờ đặc trưng văn hóa và những trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác…

Du lịch thiên văn

Du lịch thiên văn "bùng nổ" cùng xu hướng trải nghiệm bền vững

Ngay từ đầu năm, các lịch thiên văn quốc tế đã đồng loạt ghi nhận 2026 là năm mà công chúng yêu thích quan sát bầu trời có nhiều “cuộc hẹn” đáng nhớ. Hàng loạt hiện tượng nổi bật sẽ diễn ra, từ nhật thực, nguyệt thực toàn phần đến siêu trăng và mưa sao băng dày đặc...

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng "phủ sóng" mùa cao điểm hè

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình, từ săn vé, đặt phòng đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch...

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy