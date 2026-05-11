Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...
Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng là “thủ phủ chè” của cả nước mà còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với nhiều hồ nước, rừng nguyên
sinh, hang động và di tích lịch sử-văn hóa đặc sắc. Trong đó, Hồ Núi Cốc và Hồ
Ba Bể được định hướng phát triển thành các khu du lịch tổng hợp, kết hợp nghỉ
dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch tâm linh.
Bên cạnh đó, các điểm đến như hồ
Ghềnh Chè, Suối Lạnh, Vai Miếu cùng hệ thống sông suối tự nhiên đang mở ra tiềm
năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái, thể thao dưới nước và nghỉ dưỡng cuối
tuần.
HỒ NÚI CỐC: BỨC TRANH THUỶ MẶC TUYỆT MỸ THU HÚT ĐẦU
TƯ
Vừa qua, tham gia Chương trình Famtrip - Presstrip do Trung
tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức, chúng tôi
tham quan dự án Flamingo tại Hồ Núi Cốc. Tại đây, dự án nghỉ dưỡng cao cấp
Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc với tổng vốn đầu tư 5.375 tỷ đồng và dự án sân
golf Tân Thái với tổng mức đầu tư trên 586 tỷ đồng đang gấp rút hoàn thành để sớm
đưa và khai thác vào năm 2027.
Flamingo Holdings lựa chọn hướng phát
triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với kiến trúc xanh và phát triển bền vững.
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là dự án mở đầu trong quần thể Flamingo Islands
Ho Nui Coc rộng khoảng 250ha. Dự án được quy hoạch trên diện tích 61ha với 108
căn biệt thự cao cấp bố trí theo địa hình tự nhiên, tối ưu tầm nhìn hướng hồ, rừng
và núi bao quanh.
Hồ Núi Cốc từ lâu được ví như “viên ngọc xanh” của Thái Nguyên với 2.500ha mặt nước, 6.000ha rừng nguyên sinh cùng 108 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ. Không chỉ sở hữu cảnh quan đặc sắc, nơi đây còn có hệ sinh thái đa dạng với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, để phát triển du lịch tại khu vực này đòi hỏi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo tồn môi trường và gìn giữ cảnh quan sinh thái.
Điểm nổi bật của dự án là “Walless Living” hay
“nghỉ dưỡng không tường”, hướng tới xóa nhòa ranh giới giữa con người và thiên
nhiên. Các căn biệt thự được thiết kế mở với hệ thống kính lớn, ban công rộng,
sân vườn xanh và bể bơi trên mái, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời
và cảnh quan xung quanh. Từ mỗi dinh thự, du khách có thể kết nối trực tiếp với
không gian hồ nước, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của Hồ
Núi Cốc.
Không chỉ chú trọng kiến trúc, dự án còn phát triển hệ
sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng gắn với mặt nước Hồ Núi Cốc. Nổi bật
trong đó là Flamingo Yachting Club - tổ hợp câu lạc bộ du thuyền quốc tế cùng
các đảo tiện ích theo chủ đề như trải nghiệm sinh thái, nghệ thuật ngoài trời
và chăm sóc sức khỏe. Các hạng mục này được kỳ vọng tạo nên chuỗi trải nghiệm
nghỉ dưỡng đa chiều, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
Yếu tố phát triển bền vững cũng được xem là trọng tâm của
dự án. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đã được cấp chứng chỉ Công trình Xanh
EDGE do IFC - Nhóm Ngân hàng Thế giới chứng nhận. Theo công bố, dự án đạt mức
tiết kiệm năng lượng 59%, tiết kiệm nước 31% và giảm phát thải carbon trong vật
liệu 22%, hướng tới tiêu chuẩn công trình “sẵn sàng không phát thải carbon”.
Bên cạnh giá trị nghỉ dưỡng, dự án được kỳ vọng tạo động
lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương thông qua việc tạo thêm nhiều việc
làm trong lĩnh vực xây dựng, du lịch và dịch vụ. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của
các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch mô hình du
lịch Hồ Núi Cốc từ điểm tham quan ngắn ngày sang điểm đến nghỉ dưỡng lưu trú
dài ngày, gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.
MỤC TIÊU DOANH THU 11.000 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2026
Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong quý 1/2026, tỉnh đón hơn 2,6 triệu lượt
khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt gần 80 nghìn lượt; tổng doanh thu du
lịch đạt 3.604 tỷ đồng. Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt
khách với doanh thu khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng gần 48% so với năm 2025.
Để đạt mục tiêu này, Thái Nguyên đang tập trung đa dạng
hóa sản phẩm du lịch, trong đó định vị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với thương
hiệu “Thiên đường du lịch hồ trên núi”. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa trà tiếp tục
được xác định là sản phẩm đặc trưng mang tính biểu tượng của địa phương, thông
qua các hoạt động trải nghiệm quy trình sản xuất, nghệ thuật thưởng trà và các
lễ hội, sự kiện về trà.
Thái Nguyên cũng đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm
lực tài chính vào các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái gắn với lịch sử,
văn hóa và tâm linh. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên phát triển gồm Khu du
lịch Hồ Núi Cốc, khu vực sườn đông Tam Đảo, vùng văn hóa trà và Khu di tích quốc
gia đặc biệt An toàn khu (ATK).
Theo ông Nguyễn Chu Thu, tỉnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ
tầng và thu hút các dự án du lịch quy mô lớn. Dự kiến trong tháng 5/2026, tuyến
đường Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ được khởi công. Khi hoàn thành, thời
gian di chuyển từ Hà Nội đến Thái Nguyên sẽ rút ngắn còn khoảng 1 giờ 20 phút,
tạo điều kiện tăng kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển du lịch.
Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên đặt mục
tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách/năm, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế.
“Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch cộng đồng
gắn với văn hóa trà, du lịch lịch sử - về nguồn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng
cao cấp. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu du lịch trọng
điểm như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể kết hợp hoàn thiện hạ tầng và chuyển đổi số trong
du lịch”, ông Nguyễn Chu Thu chia sẻ.
Cùng với hạ tầng giao thông, Thái Nguyên tập trung triển
khai các dự án hạ tầng điện, cấp nước, thủy lợi, đô thị, hạ tầng số và thông
tin truyền thông hiện đại. Tỉnh đồng thời chú trọng đầu tư các công trình phục
vụ phát triển du lịch, trùng tu và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn
hóa, các thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng.
