Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...

Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng là “thủ phủ chè” của cả nước mà còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với nhiều hồ nước, rừng nguyên sinh, hang động và di tích lịch sử-văn hóa đặc sắc. Trong đó, Hồ Núi Cốc và Hồ Ba Bể được định hướng phát triển thành các khu du lịch tổng hợp, kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch tâm linh.

Bên cạnh đó, các điểm đến như hồ Ghềnh Chè, Suối Lạnh, Vai Miếu cùng hệ thống sông suối tự nhiên đang mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái, thể thao dưới nước và nghỉ dưỡng cuối tuần.

HỒ NÚI CỐC: BỨC TRANH THUỶ MẶC TUYỆT MỸ THU HÚT ĐẦU TƯ

Vừa qua, tham gia Chương trình Famtrip - Presstrip do Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức, chúng tôi tham quan dự án Flamingo tại Hồ Núi Cốc. Tại đây, dự án nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc với tổng vốn đầu tư 5.375 tỷ đồng và dự án sân golf Tân Thái với tổng mức đầu tư trên 586 tỷ đồng đang gấp rút hoàn thành để sớm đưa và khai thác vào năm 2027.

Một trong những ngôi nhà đang được xây dựng trong dự án Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc. Ảnh: Chu Khôi.

Flamingo Holdings lựa chọn hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với kiến trúc xanh và phát triển bền vững. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là dự án mở đầu trong quần thể Flamingo Islands Ho Nui Coc rộng khoảng 250ha. Dự án được quy hoạch trên diện tích 61ha với 108 căn biệt thự cao cấp bố trí theo địa hình tự nhiên, tối ưu tầm nhìn hướng hồ, rừng và núi bao quanh.

Hồ Núi Cốc từ lâu được ví như “viên ngọc xanh” của Thái Nguyên với 2.500ha mặt nước, 6.000ha rừng nguyên sinh cùng 108 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ. Không chỉ sở hữu cảnh quan đặc sắc, nơi đây còn có hệ sinh thái đa dạng với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, để phát triển du lịch tại khu vực này đòi hỏi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo tồn môi trường và gìn giữ cảnh quan sinh thái.

Điểm nổi bật của dự án là “Walless Living” hay “nghỉ dưỡng không tường”, hướng tới xóa nhòa ranh giới giữa con người và thiên nhiên. Các căn biệt thự được thiết kế mở với hệ thống kính lớn, ban công rộng, sân vườn xanh và bể bơi trên mái, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời và cảnh quan xung quanh. Từ mỗi dinh thự, du khách có thể kết nối trực tiếp với không gian hồ nước, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của Hồ Núi Cốc.

Không chỉ chú trọng kiến trúc, dự án còn phát triển hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng gắn với mặt nước Hồ Núi Cốc. Nổi bật trong đó là Flamingo Yachting Club - tổ hợp câu lạc bộ du thuyền quốc tế cùng các đảo tiện ích theo chủ đề như trải nghiệm sinh thái, nghệ thuật ngoài trời và chăm sóc sức khỏe. Các hạng mục này được kỳ vọng tạo nên chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng đa chiều, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Không gian xanh trên balcon tầng 3 của một ngôi nhà ở Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc. Ảnh: Chu Khôi.

Yếu tố phát triển bền vững cũng được xem là trọng tâm của dự án. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đã được cấp chứng chỉ Công trình Xanh EDGE do IFC - Nhóm Ngân hàng Thế giới chứng nhận. Theo công bố, dự án đạt mức tiết kiệm năng lượng 59%, tiết kiệm nước 31% và giảm phát thải carbon trong vật liệu 22%, hướng tới tiêu chuẩn công trình “sẵn sàng không phát thải carbon”.

Bên cạnh giá trị nghỉ dưỡng, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương thông qua việc tạo thêm nhiều việc làm trong lĩnh vực xây dựng, du lịch và dịch vụ. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch mô hình du lịch Hồ Núi Cốc từ điểm tham quan ngắn ngày sang điểm đến nghỉ dưỡng lưu trú dài ngày, gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

MỤC TIÊU DOANH THU 11.000 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2026

Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong quý 1/2026, tỉnh đón hơn 2,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt gần 80 nghìn lượt; tổng doanh thu du lịch đạt 3.604 tỷ đồng. Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng gần 48% so với năm 2025.

Để đạt mục tiêu này, Thái Nguyên đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó định vị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với thương hiệu “Thiên đường du lịch hồ trên núi”. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa trà tiếp tục được xác định là sản phẩm đặc trưng mang tính biểu tượng của địa phương, thông qua các hoạt động trải nghiệm quy trình sản xuất, nghệ thuật thưởng trà và các lễ hội, sự kiện về trà.

Ông Nguyễn Chu Thu: "Dự kiến trong tháng 5/2026, tuyến đường Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ được khởi công tạo điều kiện tăng kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển du lịch". Ảnh: Chu Khôi.

Thái Nguyên cũng đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vào các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái gắn với lịch sử, văn hóa và tâm linh. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên phát triển gồm Khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu vực sườn đông Tam Đảo, vùng văn hóa trà và Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK).

Theo ông Nguyễn Chu Thu, tỉnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án du lịch quy mô lớn. Dự kiến trong tháng 5/2026, tuyến đường Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ được khởi công. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Thái Nguyên sẽ rút ngắn còn khoảng 1 giờ 20 phút, tạo điều kiện tăng kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển du lịch.

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách/năm, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế. “Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch lịch sử - về nguồn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể kết hợp hoàn thiện hạ tầng và chuyển đổi số trong du lịch”, ông Nguyễn Chu Thu chia sẻ.

Cùng với hạ tầng giao thông, Thái Nguyên tập trung triển khai các dự án hạ tầng điện, cấp nước, thủy lợi, đô thị, hạ tầng số và thông tin truyền thông hiện đại. Tỉnh đồng thời chú trọng đầu tư các công trình phục vụ phát triển du lịch, trùng tu và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng.