Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch thiên văn "bùng nổ" cùng xu hướng trải nghiệm bền vững

Tường Bách

12/05/2026, 16:28

Ngay từ đầu năm, các lịch thiên văn quốc tế đã đồng loạt ghi nhận 2026 là năm mà công chúng yêu thích quan sát bầu trời có nhiều “cuộc hẹn” đáng nhớ. Hàng loạt hiện tượng nổi bật sẽ diễn ra, từ nhật thực, nguyệt thực toàn phần đến siêu trăng và mưa sao băng dày đặc...

Xu hướng khám phá bầu trời về đêm phản ánh nhận thức ngày càng cao của du khách về du lịch bền vững.
Xu hướng khám phá bầu trời về đêm phản ánh nhận thức ngày càng cao của du khách về du lịch bền vững.

Tây Ban Nha hiện đang chuẩn bị đón hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp, dự kiến diễn ra vào ngày 12/8/2026. Giới chức du lịch Tây Ban Nha ước tính hiện tượng thiên văn này có thể thu hút khoảng 10 triệu du khách quốc tế, trong đó nhiều người sẽ đổ về các vùng nông thôn nằm trên đường đi của nhật thực.

Tại đài quan sát Galactica ở thị trấn Arcos de las Salinas, các kính thiên văn đã sẵn sàng cho sự kiện được xem là hiếm nhất trong hơn một thế kỷ qua. Các doanh nghiệp địa phương cũng đang hưởng lợi lớn từ làn sóng “astro-tourism” - du lịch ngắm nhìn bầu trời đêm và trải nghiệm các hiện tượng thiên văn.

Tại ngôi làng Camañas ở miền đông Tây Ban Nha, bà Sara Ros, chủ khách sạn La Carrateria, cho biết lượng đặt phòng cho tháng 8 đã tăng mạnh, chủ yếu đến từ du khách nước ngoài. “Năm nay tôi nhận được rất nhiều đặt phòng từ Anh, Mỹ và Đức, thậm chí nhiều hơn cả khách Tây Ban Nha,” bà Ros nói.

Theo NASA và Space.com, ngày 12/8, bóng của Mặt trăng sẽ quét qua Greenland, Iceland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một phần nước Nga, tạo điều kiện lý tưởng cho hàng triệu người quan sát hiện tượng Mặt trời bị che khuất hoàn toàn trong vài phút hiếm hoi. 

Tây Ban Nha hiện đang chuẩn bị đón hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp, dự kiến diễn ra vào ngày 12/8/2026.
Tây Ban Nha hiện đang chuẩn bị đón hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp, dự kiến diễn ra vào ngày 12/8/2026.

Theo công ty du lịch Intrepid, các tour ngắm nhật thực toàn phần năm 2026 đã nhanh chóng kín chỗ. Trước nhu cầu tăng cao, số lượng các chuyến đi tới Ai Cập năm 2027 cũng đã được tăng gấp đôi. Đáng chú ý, phần lớn du khách đăng ký là người trung niên và các gia đình nhiều thế hệ, cho thấy sức hút rộng rãi của loại hình du lịch này.

Nếu nhật thực là "đỉnh cao" thì mưa sao băng lại là những cuộc hẹn đều đặn của bầu trời 2026. Theo Space.com và lịch thiên văn quốc tế, năm nay vẫn duy trì các trận mưa sao băng quen thuộc như Lyrids vào tháng 4, Eta Aquariids đầu tháng 5 và Perseids vào giữa tháng 8/2026...

Tại Ấn Độ, những điểm đến như Hanle và Thung lũng Spiti nổi tiếng với bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, đã ghi nhận hiện tượng "cháy phòng" khách sạn rất nhanh. Các điểm đến mới nổi khác bao gồm Dhordo, Kaza, Munsiyari, Shaheed Dweep, Turtuk, Kalpa, Coorg và Khu bảo tồn hổ Pench cũng đang bắt kịp nhanh chóng với sự ra mắt của hàng loạt tour đêm ngắm sao.

Du lịch thiên văn cũng đã giúp thúc đẩy nền kinh tế của các vùng nông thôn. Một số tiểu bang đã bắt đầu tìm kiếm những ngôi làng có thể được chuyển đổi thành "Làng Thiên văn". Những dự án này nhằm mục đích ngăn ngừa "ô nhiễm ánh sáng", đồng thời cung cấp nguồn thu nhập cho người dân. Do đó, du lịch thiên văn có mối liên hệ chặt chẽ với du lịch bền vững.

Du lịch thiên văn đang thúc đẩy nền kinh tế của các vùng nông thôn Ấn Độ.
Du lịch thiên văn đang thúc đẩy nền kinh tế của các vùng nông thôn Ấn Độ.

Còn tại châu Mỹ và châu Âu, hiện tượng Trăng Hồng tháng Tư – một siêu trăng xuất hiện lớn hơn và sáng hơn so với chu kỳ mặt trăng thông thường – đã định hình lại nhu cầu hàng không quốc tế theo những cách mà các nhà lập lịch bay chưa từng chứng kiến. Trong suốt tháng 4 vừa qua, các hãng hàng không khai thác các chuyến bay đến các khu vực bầu trời đêm nổi tiếng ở Mexico, Canada và Tây Nam Hoa Kỳ báo cáo tỷ lệ lấp đầy vượt quá 95% trong nhiều đêm liên tiếp.

Dữ liệu ngành cho thấy các tìm kiếm chuyến bay kết hợp các điểm đến "du lịch thiên văn" hoặc "quan sát bầu trời đêm" với ngày bay trong tháng Tư đã tăng 340% kể từ giữa tháng Ba. Chẳng hạn, sân bay Flagstaff Pulliam (FLG) ở Arizona, thường phục vụ 5 - 7 chuyến khởi hành mỗi ngày, đã tăng lên 18 - 22 chuyến bay trong thời gian ngắm sao cao điểm.

Tại châu Âu, các sân bay Thụy Sĩ, bao gồm Zurich (ZRH) và Basel-Mulhouse (BSL), báo cáo tình trạng quá tải do lượng hành khách quá cảnh đến các địa điểm quan sát trên dãy núi Jura và vùng Valais phía nam. Các hãng hàng không Đức đã phải bổ sung các chuyến bay theo mùa đến các đường băng hẻo lánh ở Bavaria và dãy núi Harz trong tháng 4/2026.

Tại Việt Nam những ngày gần đây, hình ảnh bầu trời đầy sao cùng dải Ngân Hà hiện rõ trên bầu trời Côn Đảo liên tục xuất hiện trên TikTok, Facebook và các hội nhóm nhiếp ảnh. Không ít bạn trẻ sẵn sàng thức trắng đêm, mang theo máy ảnh, tripod để chờ khoảnh khắc Milky Way xuất hiện giữa biển trời tĩnh lặng.

Trăng Hồng tháng Tư giúp gia tăng chuyến bay đến các khu vực bầu trời đêm nổi tiếng.
Trăng Hồng tháng Tư giúp gia tăng chuyến bay đến các khu vực bầu trời đêm nổi tiếng.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, hoạt động săn dải Ngân Hà tại Côn Đảo đã bắt đầu manh nha những yếu tố của một sản phẩm du lịch. Không chỉ có các nhóm du khách trẻ, một số gia đình cũng đưa con em đến các bãi biển đêm để ngắm sao, thậm chí kết hợp tìm hiểu về thiên văn học.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Du lịch Việt, nhận định nếu được tổ chức đúng hướng, đây có thể trở thành dòng sản phẩm du lịch ngách nhưng mang giá trị cao như photo tour, retreat đêm hay tour trải nghiệm thiên văn mang tính mùa vụ.

Nhìn rộng hơn, việc định hướng phát triển du lịch thiên văn không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm mà còn cho thấy khả năng bắt nhịp với các xu hướng du lịch bền vững và trải nghiệm chuyên sâu trên thế giới. Thực tế, sau khi Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức khai trương tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào tháng 8/2025, đơn vị đã đón nhiều đoàn khách tham quan, chủ yếu là học sinh từ các trường trên địa bàn thành phố.

Còn tại Quy Nhơn, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn (Explorascience Quy Nhơn) được xem là Trung tâm Khoa học đầu tiên của nước ta và là trung tâm thứ 2 tại Đông Nam Á. Một trong những hoạt động nổi bật tại Trung tâm là chương trình “Hành trình đêm”, tour trải nghiệm thiên văn học được tổ chức định kỳ vào các tối cuối tuần. Đi vào hoạt động từ năm 2024, chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia, trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch đêm của thành phố Quy Nhơn.

Trào lưu săn dải Ngân Hà tại Côn Đảo khiến mạng xã hội rộn ràng những ngày qua.
Trào lưu săn dải Ngân Hà tại Côn Đảo khiến mạng xã hội rộn ràng những ngày qua.

Theo báo cáo từ Booking.com năm 2025, 74% du khách Việt Nam chia sẻ mong muốn khám phá các điểm đến phù hợp cho các hoạt động về đêm. Đặc biệt, với 70% du khách hào hứng tham gia các hoạt động thiên văn như theo dõi chòm sao và tìm hiểu các sự kiện vũ trụ hiếm có, những chuyến đi này đã vượt xa khỏi khái niệm nghỉ dưỡng thông thường.

Xu hướng khám phá bầu trời về đêm phản ánh nhận thức ngày càng cao của du khách về du lịch bền vững. Theo báo cáo, 72% du khách Việt sẵn sàng lựa chọn các nơi lưu trú được thiết kế để giảm thiểu tác động môi trường, qua đó giúp họ thưởng thức bầu trời đêm trong lành và rực rỡ hơn. 

Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch

09:34, 11/05/2026

Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch

Xu hướng “sống như người bản địa” khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ

08:04, 06/05/2026

Xu hướng “sống như người bản địa” khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ

Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ “cú hích” chính sách

14:13, 05/05/2026

Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ “cú hích” chính sách

Từ khóa:

côn đảo du lịch du lịch thiên văn tour ngắm sao Vneconomy

Đọc thêm

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng

Lịch trình linh hoạt thành xu hướng "phủ sóng" mùa cao điểm hè

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình, từ săn vé, đặt phòng đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch...

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...

Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch

Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch

Từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng du lịch Thái Lan đang chậm lại, với lượng khách quốc tế giảm nhẹ. Theo số liệu mới nhất, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%...

Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?

Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026 vừa được công bố, mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 5 và 6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho Cố đô...

Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy