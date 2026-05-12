Du lịch thiên văn "bùng nổ" cùng xu hướng trải nghiệm bền vững
Tường Bách
12/05/2026, 16:28
Ngay từ đầu năm, các lịch thiên văn quốc tế đã đồng loạt ghi nhận 2026 là năm mà công chúng yêu thích quan sát bầu trời có nhiều “cuộc hẹn” đáng nhớ. Hàng loạt hiện tượng nổi bật sẽ diễn ra, từ nhật thực, nguyệt thực toàn phần đến siêu trăng và mưa sao băng dày đặc...
Tây Ban Nha hiện đang chuẩn bị đón hiện tượng nhật thực toàn
phần hiếm gặp, dự kiến diễn ra vào ngày 12/8/2026. Giới chức du lịch Tây Ban Nha
ước tính hiện tượng thiên văn này có thể thu hút khoảng 10 triệu du khách quốc
tế, trong đó nhiều người sẽ đổ về các vùng nông thôn nằm trên đường đi của nhật
thực.
Tại đài quan sát Galactica ở thị trấn Arcos de las Salinas,
các kính thiên văn đã sẵn sàng cho sự kiện được xem là hiếm nhất trong hơn một
thế kỷ qua. Các doanh nghiệp địa phương cũng đang hưởng lợi lớn từ làn sóng
“astro-tourism” - du lịch ngắm nhìn bầu trời đêm và trải nghiệm các hiện
tượng thiên văn.
Tại ngôi làng Camañas ở miền đông Tây Ban Nha, bà Sara Ros,
chủ khách sạn La Carrateria, cho biết lượng đặt phòng cho tháng 8 đã tăng mạnh,
chủ yếu đến từ du khách nước ngoài. “Năm nay tôi nhận được rất nhiều đặt phòng từ Anh, Mỹ và Đức,
thậm chí nhiều hơn cả khách Tây Ban Nha,” bà Ros nói.
Theo NASA và Space.com, ngày 12/8, bóng của Mặt trăng sẽ
quét qua Greenland, Iceland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một phần nước Nga, tạo
điều kiện lý tưởng cho hàng triệu người quan sát hiện tượng Mặt trời bị che khuất
hoàn toàn trong vài phút hiếm hoi.
Theo công ty du lịch Intrepid, các tour ngắm nhật thực toàn phần năm 2026 đã nhanh chóng kín chỗ. Trước nhu cầu tăng cao, số lượng các chuyến đi tới Ai Cập năm 2027 cũng đã được tăng gấp đôi. Đáng chú ý, phần lớn du khách đăng ký là người trung niên và các gia đình nhiều thế hệ, cho thấy sức hút rộng rãi của loại hình du lịch này.
Nếu nhật thực là "đỉnh cao" thì mưa sao băng lại
là những cuộc hẹn đều đặn của bầu trời 2026. Theo Space.com và lịch thiên
văn quốc tế, năm nay vẫn duy trì các trận mưa sao băng quen thuộc như Lyrids vào tháng 4, Eta Aquariids đầu tháng 5 và
Perseids vào giữa tháng 8/2026...
Tại Ấn Độ, những điểm đến như Hanle và Thung lũng Spiti nổi
tiếng với bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, đã ghi nhận hiện tượng "cháy phòng" khách sạn rất nhanh. Các điểm
đến mới nổi khác bao gồm Dhordo, Kaza, Munsiyari, Shaheed Dweep, Turtuk, Kalpa,
Coorg và Khu bảo tồn hổ Pench cũng đang bắt kịp nhanh chóng với sự ra mắt của hàng
loạt tour đêm ngắm sao.
Du lịch thiên văn cũng đã giúp thúc đẩy nền kinh tế của các
vùng nông thôn. Một số tiểu bang đã bắt đầu tìm kiếm những ngôi làng có thể được
chuyển đổi thành "Làng Thiên văn". Những dự án này nhằm mục đích ngăn ngừa "ô nhiễm ánh sáng", đồng thời cung cấp nguồn thu nhập cho người
dân. Do đó, du lịch thiên văn có mối liên hệ chặt chẽ với du lịch bền vững.
Còn tại châu Mỹ và châu Âu, hiện tượng Trăng Hồng tháng Tư –
một siêu trăng xuất hiện lớn hơn và sáng hơn so với chu kỳ mặt trăng thông thường
– đã định hình lại nhu cầu hàng không quốc tế theo những cách mà các nhà lập lịch
bay chưa từng chứng kiến. Trong suốt tháng 4 vừa qua, các hãng hàng không khai
thác các chuyến bay đến các khu vực bầu trời đêm nổi tiếng ở Mexico, Canada và
Tây Nam Hoa Kỳ báo cáo tỷ lệ lấp đầy vượt quá 95% trong nhiều đêm liên tiếp.
Dữ liệu ngành cho thấy các tìm kiếm chuyến bay kết hợp các
điểm đến "du lịch thiên văn" hoặc "quan sát bầu trời đêm" với
ngày bay trong tháng Tư đã tăng 340% kể từ giữa tháng Ba. Chẳng hạn, sân bay
Flagstaff Pulliam (FLG) ở Arizona, thường phục vụ 5 - 7 chuyến khởi hành mỗi
ngày, đã tăng lên 18 - 22 chuyến bay trong thời gian ngắm sao cao điểm.
Tại châu Âu, các sân bay Thụy Sĩ, bao gồm Zurich (ZRH) và
Basel-Mulhouse (BSL), báo cáo tình trạng quá tải do lượng hành khách quá cảnh đến
các địa điểm quan sát trên dãy núi Jura và vùng Valais phía nam. Các hãng hàng
không Đức đã phải bổ sung các chuyến bay theo mùa đến các đường băng hẻo lánh ở
Bavaria và dãy núi Harz trong tháng 4/2026.
Tại Việt Nam những ngày gần đây, hình ảnh bầu trời đầy sao
cùng dải Ngân Hà hiện rõ trên bầu trời Côn Đảo liên tục xuất hiện trên TikTok,
Facebook và các hội nhóm nhiếp ảnh. Không ít bạn trẻ sẵn sàng thức trắng đêm,
mang theo máy ảnh, tripod để chờ khoảnh khắc Milky Way xuất hiện giữa biển trời
tĩnh lặng.
Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, hoạt động săn dải
Ngân Hà tại Côn Đảo đã bắt đầu manh nha những yếu tố của một sản phẩm du lịch. Không chỉ có các nhóm du khách trẻ, một số gia đình cũng đưa
con em đến các bãi biển đêm để ngắm sao, thậm chí kết hợp tìm hiểu về thiên văn
học.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Du lịch Việt, nhận định nếu được tổ chức
đúng hướng, đây có thể trở thành dòng sản phẩm du lịch ngách nhưng mang giá trị
cao như photo tour, retreat đêm hay tour trải nghiệm thiên văn mang tính mùa vụ.
Nhìn rộng hơn, việc định hướng phát triển du lịch thiên văn
không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm mà còn cho thấy khả
năng bắt nhịp với các xu hướng du lịch bền vững và trải nghiệm chuyên sâu trên
thế giới. Thực tế, sau khi Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức khai trương tại
Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào tháng 8/2025, đơn vị đã đón nhiều đoàn khách
tham quan, chủ yếu là học sinh từ các trường trên địa bàn thành phố.
Còn tại Quy Nhơn, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy
Nhơn (Explorascience Quy Nhơn) được xem là Trung tâm Khoa học đầu tiên của nước
ta và là trung tâm thứ 2 tại Đông Nam Á. Một trong những hoạt động nổi bật
tại Trung tâm là chương trình “Hành trình đêm”, tour trải nghiệm thiên văn
học được tổ chức định kỳ vào các tối cuối tuần. Đi vào hoạt động từ năm 2024,
chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia, trở thành điểm nhấn
trong hoạt động du lịch đêm của thành phố Quy Nhơn.
Theo báo cáo từ Booking.com năm 2025, 74% du khách Việt Nam chia sẻ mong muốn khám phá các điểm đến phù hợp cho các hoạt động về đêm. Đặc biệt, với 70% du khách hào hứng tham gia các hoạt động thiên văn như theo dõi chòm sao và tìm hiểu các sự kiện vũ trụ hiếm có, những chuyến đi này đã vượt xa khỏi khái niệm nghỉ dưỡng thông thường.
Xu hướng khám phá bầu trời về đêm phản ánh nhận thức ngày càng cao của du khách về du lịch bền vững. Theo báo cáo, 72% du khách Việt sẵn sàng lựa chọn các nơi lưu trú được thiết kế để giảm thiểu tác động môi trường, qua đó giúp họ thưởng thức bầu trời đêm trong lành và rực rỡ hơn.
Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch
09:34, 11/05/2026
Xu hướng “sống như người bản địa” khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ
08:04, 06/05/2026
Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ “cú hích” chính sách
Lịch trình linh hoạt thành xu hướng "phủ sóng" mùa cao điểm hè
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình, từ săn vé, đặt phòng đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch...
Thái Nguyên tăng tốc thu hút đầu tư du lịch xanh
Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...
Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch
Từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng du lịch Thái Lan đang chậm lại, với lượng khách quốc tế giảm nhẹ. Theo số liệu mới nhất, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%...
Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?
Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026 vừa được công bố, mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 5 và 6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho Cố đô...
Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng
Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: